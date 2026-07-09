Não é nenhuma surpresa que, excluindo os países anfitriões, a Argentina tenha liderado a demanda por ingressos para a Copa do Mundo da FIFA de 2026. E, com a seleção classificada para as quartas de final, é provável que os ingressos voem.
Surpreendentemente, nenhum país conseguiu defender com sucesso o título da Copa do Mundo desde o Brasil, em 1962.
No entanto, a Argentina, tricampeã mundial, vai relembrar sua conquista do troféu sob a liderança de Diego Maradona no México ’86, ao voltar sua atenção para a Copa do Mundo.
Qual é a programação da Argentina na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?
|Data
|Partida (horário local do início)
|Local
|Resultado final / Ingressos
|Terça-feira, 16 de junho
|Argentina x Argélia (20h CDT)
|Arrowhead Stadium, Kansas City, EUA
|3 a 0
|Segunda-feira, 22 de junho
|Argentina x Áustria (12h CDT)
|Estádio AT&T, Arlington, EUA
|2 a 0
|Sábado, 27 de junho
|Jordânia x Argentina (21h CDT)
|Estádio AT&T, Arlington, EUA
|3 a 1
|Sexta-feira, 3 de julho
|Argentina x Cabo Verde – Oitavas de final (18h EDT)
|Hard Rock Stadium, Flórida, EUA
|3 a 2
|Terça-feira, 7 de julho
|Argentina x Egito
|Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, Geórgia
|3 a 2
|Domingo, 12 de julho
|Argentina x Suíça
|Estádio de Kansas City (Arrowhead Stadium), em Kansas City, Missouri
|Ingressos
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Argentina?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:
- A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.
A trajetória da Argentina até a final da Copa do Mundo da FIFA 2026
1. Quartas de final
À medida que avança, a Argentina chega às quartas de final para enfrentar a Suíça.
Data: sábado, 11 de julho de 2026
Local: Kansas City Stadium (Kansas City, Missouri)
2. Semifinais
Ao chegar às semifinais, a Argentina fica a apenas uma vitória de defender seu título, enfrentando o campeão do lado inferior direito da chave.
Possível adversário: Potências como França, Brasil ou México podem aguardá-la nesta fase (o vencedor da Partida 99).
Data: quarta-feira, 15 de julho de 2026
Local: Estádio de Atlanta (Atlanta, Geórgia)
3. Final da Copa do Mundo
The Economic Times
Se a Argentina vencer sua semifinal, ela voará para a Costa Leste para disputar o prêmio máximo do futebol contra o último sobrevivente de todo o lado oposto (esquerdo) da chave global.
Data: domingo, 19 de julho de 2026
Local: MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey)
Ingressos para a Copa do Mundo da Argentina 2026: quanto custam?
Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Argentina na Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:
- Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
- Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
- Categoria 3: Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
- Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.
Os preços têm oscilado ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:
|Palco
|Faixa de preço dos ingressos
|Fase de grupos (exceto países anfitriões)
|US$ 60 – US$ 620
|Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México)
|US$ 75 – US$ 2.735
|Oitavas de final
|US$ 105 – US$ 750
|Oitavas de final
|US$ 170 – US$ 980
|Quartas de final
|$275 - $1.775
|Semifinais
|$420 - $3.295
|Final
|$2.030 - $7.875
O que esperar da Argentina na Copa do Mundo de 2026
Multidões enormes se reuniram para ver Lionel Messi e companhia em ação durante a Copa América de 2024, realizada nos Estados Unidos. Mais de 80.000 torcedores assistiram à semifinal entre a Argentina e o Canadá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e mais de 65.000 viram a Albiceleste erguer mais um troféu importante no Hard Rock Stadium, em Miami, após uma vitória por 1 a 0 na final contra a Colômbia.
A presença de jogadores de renome, como Lionel Messi e Rodrigo De Paul, atuando pelo Inter Miami na MLS, aumentou ainda mais a base de torcedores da Argentina na região, além do fato de o país ter realizado amistosos regulares na América do Norte nos últimos anos.
Quem integra a seleção argentina para a Copa do Mundo? Lista final de 26 jogadores
Sob a direção estratégica do técnico Lionel Scaloni, a seleção argentina de futebol (La Albiceleste) definiu oficialmente sua lista final de 26 jogadores. Embarcando na tão esperada defesa do título, os atuais campeões mundiais lideram o Grupo J ao lado da Argélia, da Áustria e da Jordânia, que estreia no torneio.
A seleção mantém cerca de dois terços de seu núcleo de ouro do torneio anterior, ao mesmo tempo em que introduz sangue novo, elétrico e de alto nível. A espinha dorsal permanece inabalável, ancorada pelo goleiro Emiliano Martínez, ganhador da Luva de Ouro, e pelo general da defesa Cristian Romero. O icônico Lionel Messi comanda uma rotação de ataque de elite, ladeado por Lautaro Martínez, do Inter de Milão, e pelo motor preciso do Atlético de Madrid, Julián Alvarez, com o jovem fenômeno revelação do Como, Nico Paz, injetando um toque moderno e explosivo.
Seja para traçar a trajetória da seleção pelas fases da chave ou acompanhar a disponibilidade de ingressos nos centros do Meio-Oeste e do Sul, aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representam a Argentina:
|Posição
|Jogador
|Clube atual
|Goleiros
|Emiliano Martínez
|Aston Villa
|Gerónimo Rulli
|Olympique de Marselha
|Juan Musso
|Atlético de Madrid
|Zagueiros
|Cristian Romero
|Tottenham Hotspur
|Lisandro Martínez
|Manchester United
|Nicolás Otamendi
|Benfica
|Marcos Senesi
|AFC Bournemouth
|Facundo Medina
|RC Lens
|Nahuel Molina
|Atlético de Madrid
|Gonzalo Montiel
|River Plate
|Nicolás Tagliafico
|Olympique de Lyon
|Meio-campistas
|Rodrigo De Paul
|Inter Miami CF
|Alexis Mac Allister
|Liverpool FC
|Enzo Fernández
|Chelsea FC
|Exequiel Palacios
|Bayer Leverkusen
|Leandro Paredes
|Boca Juniors
|Giovani Lo Celso
|Real Betis
|Nicolás González
|Juventus
|Valentín Barco
|RC Strasbourg
|Atacantes
|Lionel Messi (C)
|Inter Miami CF
|Julián Álvarez
|Atlético de Madrid
|Lautaro Martínez
|Inter de Milão
|Thiago Almada
|Atlético de Madrid
|Nico Paz
|Como 1907
|José Manuel López
|Palmeiras
|Giuliano Simeone
|Atlético de Madrid
Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:
|País
|Estádio (Cidade)
|Capacidade
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|México
|Estádio Banorte (Cidade do México)
|48.821
|Estádio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estádio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Estados Unidos
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382
|Estádio Gillette (Boston)
|63.815
|Estádio AT&T (Dallas)
|70.122
|Estádio NRG, Houston
|68.311
|Estádio Arrowhead (Kansas City)
|67.513
|Estádio SoFi (Los Angeles)
|69.650
|Hard Rock Stadium, Miami
|64.091
|Estádio MetLife, Nova York
|78.576
|Lincoln Financial Field, Filadélfia
|65.827
|Levi’s Stadium, São Francisco
|69.391
|Lumen Field, Seattle
|65.123