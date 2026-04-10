Como comprar ingressos para a Bundesliga 2026: próximos jogos, preços dos ingressos, informações e muito mais

O Bayern de Munique, o “rei” alemão, está a um passo de ser coroado campeão da liga pela 13ª vez em 14 temporadas. Temos todas as informações sobre como conseguir ingressos para a Bundesliga agora.

Não curte assistir ao Bayern? Há inúmeros outros confrontos emocionantes da Bundesliga no horizonte, com vários clubes, como VfB Stuttgart, RB Leipzig, Hoffenheim e Bayer Leverkusen, disputando vagas nas competições europeias.

Com a temporada da liga alemã caminhando para um final emocionante, não há momento melhor do que agora para garantir seus lugares nos jogos da Bundesliga. Deixe o GOAL guiá-lo pelo processo de compra de ingressos.

Calendário dos próximos jogos da Bundesliga

Data Jogo (CET) Local Ingressos Sexta-feira, 10 de abril Augsburg x Hoffenheim (20h30) WWK Arena (Augsburgo) Ingressos Sáb, 11 de abril Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen (15h30) Signal Iduna Park (Dortmund) Ingressos RB Leipzig x Borussia Mönchengladbach (15h30) Red Bull Arena (Leipzig) Ingressos Wolfsburg x Eintracht Frankfurt (15h30) Volkswagen Arena (Wolfsburg) Ingressos Heidenheim x Union Berlin (15h30) Voith-Arena (Heidenheim) Ingressos St. Pauli x Bayern de Munique (18h30) Estádio Millerntor (Hamburgo) Ingressos Dom, 12 de abril Colônia x Werder Bremen (15h30) Estádio RheinEnergie (Colônia) Ingressos VfB Stuttgart x Hamburgo (17h30) MHPArena (Stuttgart) Ingressos Mainz x Freiburg (19h30) MEWA ARENA (Mainz) Ingressos Sexta-feira, 17 de abril St. Pauli x Colônia (20h30) RheinEnergieStadion (Colônia) Ingressos Sáb, 18 de abril Bayer Leverkusen x Augsburg (15h30) BayArena (Leverkusen) Ingressos Werder Bremen x Hamburgo (15h30) Weserstadion (Bremen) Ingressos Union Berlin x Wolfsburg (15h30) Estádio An der Alten Forsterei (Berlim) Ingressos Hoffenheim x Borussia Dortmund (15h30) PreZero Arena (Sinsheim) Ingressos Eintracht Frankfurt x RB Leipzig (18h30) Deutsche Bank Park (Frankfurt) Ingressos Dom, 19 de abril Freiburg x Heidenheim (15h30) Estádio Europa-Park (Friburgo) Ingressos Bayern de Munique x VfB Stuttgart (17h30) Allianz Arena (Munique) Ingressos Borussia Mönchengladbach x Mainz (19h30) BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Ingressos

Como comprar ingressos para a Bundesliga

A maneira mais confiável e econômica de comprar ingressos para jogos da Bundesliga é através dos sites oficiais dos clubes. Vale a pena conferi-los regularmente para obter informações sobre a venda de ingressos, datas de lançamento e disponibilidade.

Os titulares de ingressos para a temporada geralmente têm prioridade, seguidos pelos sócios e, por fim, pelo público em geral.

Muitos clubes oferecem acesso prioritário à pré-venda e opções preferenciais de ingressos para os sócios; portanto, considere se associar, caso pretenda assistir a vários jogos.

Para quem deseja garantir lugares em jogos de destaque da Bundesliga ao longo da temporada, como Bayern de Munique x Borussia Dortmund (“Der Klassiker”) e Hamburgo SV x Werder Bremen (“Nordderby”), é uma boa ideia tentar comprar os ingressos o mais cedo possível, antes que se esgotem.

Além disso, os torcedores podem adquirir lugares no mercado secundário. O StubHub é um dos principais revendedores para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos da Bundesliga?

Os ingressos oficiais para jogos da Bundesliga custam, em média, entre € 15 e € 90.

Aqui estão alguns exemplos de preços dos clubes:

Clube Em pé (Adulto) Assento (Padrão) Assento (Categoria Superior) Bayern de Munique €15 €35 €80 Borussia Dortmund €18,50 €35 €92 Eintracht Frankfurt €15 €30 €76 Colônia €16 €33 €79 RB Leipzig €15 €30 €90



A Bundesliga também é conhecida pela regra “50+1”, que garante que os clubes sejam controlados majoritariamente pelos sócios, e não por investidores individuais. Isso mantém os preços dos ingressos relativamente acessíveis em comparação com outras ligas europeias de ponta.

Como adquirir ingressos VIP da Bundesliga?

Pacotes VIP ou de hospitalidade, que incluem ingressos para os jogos, acomodação, acesso ao lounge e outros benefícios, também estão disponíveis para compra na maioria dos clubes da Bundesliga.

Quer saber o que esperar de um pacote de hospitalidade? Veja o que você deve procurar nos principais estádios da Bundesliga, como a Allianz Arena, o Signal Iduna Park e a Red Bull Arena:

Assento VIP Padrão: Assento acolchoado premium em local privilegiado no estádio, com acesso a lounge compartilhado, buffet e bebidas gratuitas, a partir de €200 por partida

Assento acolchoado premium em local privilegiado no estádio, com acesso a lounge compartilhado, buffet e bebidas gratuitas, a partir de Lounge Club / Business: Assentos premium reservados com acesso exclusivo ao lounge antes, durante e após a partida, serviço de catering de alta qualidade, bar aberto e entretenimento, a partir de €300 por partida

Assentos premium reservados com acesso exclusivo ao lounge antes, durante e após a partida, serviço de catering de alta qualidade, bar aberto e entretenimento, a partir de Lounge temático / premium: Áreas de hospitalidade com marca especial (por exemplo, Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) com menus aprimorados, champanhe e assentos privilegiados, a partir de € 600 por partida

Áreas de hospitalidade com marca especial (por exemplo, Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) com menus aprimorados, champanhe e assentos privilegiados, a partir de Suíte Privada / Skybox: camarote privado totalmente fechado para 8 a 20 convidados com refeições de luxo, equipe pessoal e instalações privativas, a partir de € 3.000 por partida

camarote privado totalmente fechado para 8 a 20 convidados com refeições de luxo, equipe pessoal e instalações privativas, a partir de Pacote Ultra-Premium: hospitalidade de alto nível, como os Salões Prestige ou Platinum, com refeições gourmet, bebidas premium ilimitadas e acesso VIP, a partir de € 1.200 por pessoa por partida

O que saber sobre a Bundesliga

Com uma série de estrelas globais do futebol, como Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise e Yan Diomande, atualmente atuando na Alemanha por alguns dos maiores clubes do planeta (Bayern de Munique, Borussia Dortmund etc.), os torcedores estão correndo para garantir ingressos para os jogos da Bundesliga.

Atrair os grandes nomes do esporte não é novidade para a Bundesliga, é claro, já que nomes como Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben e Jude Bellingham já brilharam anteriormente nos palcos alemães.

Fundada em 1963, a Bundesliga tem uma rica história e se estabeleceu como uma das ligas mais competitivas da Europa. A liga, que é conhecida por sua atmosfera vibrante e amigável e por seus torcedores apaixonados de todas as idades, conta com 18 times de todo o país.

Apesar de ter sido destronado pela primeira vez desde 2012 pelo Bayer Leverkusen há dois anos, o Bayern de Munique voltou com tudo para reconquistar o título da Bundesliga com uma vantagem de 13 pontos na última temporada. O Die Roten está agora prestes a conquistar o título da liga pela 36ª vez. Harry Kane tem sido mais uma vez o catalisador do ataque, e a lenda inglesa está agora a caminho da marca de 100 gols pelo gigante alemão.

Como posso assistir ou transmitir os jogos da Bundesliga?

A Sky Sports detém os direitos de transmissão no Reino Unido para exibir os jogos da Bundesliga ao vivo na TV e online durante a temporada 2025/26. Você também pode assistir a toda a ação no NOW e no aplicativo da Sky Sports.

O NOW é um serviço de streaming instantâneo que oferece acesso a todos os canais da Sky Sports, a todas as transmissões da Sky Sports+ e muito mais. Por ser um aplicativo, os clientes podem se inscrever e assistir instantaneamente em mais de 60 dispositivos. As assinaturas do NOW Sports também dão aos clientes acesso a todas as transmissões ao vivo da Sky Sports+, bem como a documentários da Sky Sports e a replays e destaques selecionados sob demanda durante o período de vigência da assinatura.

Na Alemanha, os direitos de transmissão da Bundesliga são divididos entre a Sky Deutschland e a DAZN, com alguns jogos disponíveis na Sat.1 e na Sport1 (ambas de acesso gratuito). A “Konferenz” de sábado, que exibe quatro ou cinco jogos simultaneamente nas tardes de sábado, muda da Sky para a DAZN pela primeira vez nesta temporada.

A Sky transmitirá o jogo da noite de sexta-feira, anteriormente transmitido pela DAZN, e manterá os direitos sobre o jogo da noite de sábado. A DAZN mantém os direitos sobre todos os jogos de domingo. O pacote esportivo da Sky custa atualmente € 25 por mês, enquanto as assinaturas da DAZN são ligeiramente mais caras, custando € 29,99 por mês.