Se você está procurando comprar ingressos da Bundesliga para a temporada 2026/27, pode usar os links abaixo para garantir ingressos e pacotes.

Próximos jogos da 2ª rodada da Bundesliga e ingressos

Data e horário (CET) Jogo Estádio Ingressos Sex., 4 de set., 20:30 Stuttgart x Köln MHPArena (Stuttgart) Ingressos Sáb., 5 de set., 15:30 Bayer Leverkusen x Union Berlin BayArena (Leverkusen) Ingressos Sáb., 5 de set., 15:30 Borussia M'gladbach x Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Ingressos Sáb., 5 de set., 15:30 Hoffenheim x Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Ingressos Sáb., 5 de set., 15:30 Paderborn x Freiburg Home Deluxe Arena (Paderborn) Ingressos Sáb., 5 de set., 15:30 Werder Bremen x RB Leipzig Weserstadion (Bremen) Ingressos Sáb., 5 de set., 18:30 Schalke 04 x Bayern de Munique VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Ingressos Dom., 6 de set., 15:30 Hamburger SV x Mainz 05 Volksparkstadion (Hamburg) Ingressos Dom., 6 de set., 17:30 Eintracht Frankfurt x Augsburg Deutsche Bank Park (Frankfurt) Ingressos

Como conseguir ingressos da Bundesliga?

O método mais confiável e econômico para comprar ingressos para jogos da Bundesliga é por meio dos sites oficiais dos clubes. Vale a pena conferi-los regularmente para obter informações sobre venda de ingressos, datas de liberação e disponibilidade.

Os detentores de carnê de temporada frequentemente têm prioridade, seguidos pelos sócios e depois pelo público em geral.

Muitos clubes oferecem acesso prioritário a pré-vendas e opções preferenciais de ingressos para sócios, então você pode considerar se associar se planeja assistir a vários jogos.

Para quem busca garantir lugares em jogos de destaque da Bundesliga ao longo da temporada, como Bayern de Munique x Borussia Dortmund ("Der Klassiker") e Hamburger SV x Werder Bremen ("Nordderby"), é uma boa ideia tentar comprar ingressos o mais cedo possível, antes que se esgotem.

Além disso, os torcedores podem comprar lugares no mercado secundário. StubHub é um dos principais varejistas para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos da Bundesliga?

Os ingressos oficiais para jogos da Bundesliga variam, em média, de €10 a €90.

Aqui estão alguns exemplos de preços dos clubes:

Clube Em pé (adulto) Sentado (padrão) Sentado (anel superior) Bayern Munich €15 €40 €80 Borussia Dortmund €18.50 €38 €75 Eintracht Frankfurt €15 €25 €85 Cologne €16 €35 €75 RB Leipzig €15 €30 €70

A Bundesliga também tem, famosa, a regra do "50+1", garantindo que os clubes sejam majoritariamente controlados por sócios, e não por investidores individuais. Isso mantém os preços dos ingressos relativamente acessíveis em comparação com outras grandes ligas europeias.

Como conseguir ingressos hospitality da Bundesliga?

Pacotes VIP ou hospitality, que incluem ingressos para o jogo, acomodação, acesso a lounges e outros benefícios, também estão disponíveis para compra na maioria dos clubes da Bundesliga.

Quer saber o que esperar de um pacote hospitality? Veja o que você deve procurar nos principais estádios da Bundesliga, como Allianz Arena, Signal Iduna Park e Red Bull Arena:

Assento VIP padrão: assento premium acolchoado em uma localização privilegiada do estádio, com acesso a lounge compartilhado, buffet e bebidas incluídas, a partir de €200 por jogo

Lounge Club / Business: assentos premium reservados com acesso exclusivo ao lounge antes, durante e depois da partida, catering de alto nível, open bar e entretenimento, a partir de €300 por jogo

Lounge temático / premium: áreas de hospitalidade com marca especial (por exemplo, Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) com menus melhorados, champanhe e assentos privilegiados, a partir de €600 por jogo

Suíte privativa / camarote: camarote privativo totalmente fechado para 8–20 convidados, com refeição de luxo, equipe dedicada e instalações privativas, a partir de €3.000 por jogo

Pacote ultra premium: hospitalidade de mais alto nível, como lounges Prestige ou Platinum, com gastronomia refinada, bebidas premium ilimitadas e acesso VIP, a partir de €1.200 por pessoa por jogo

O que saber sobre a Bundesliga?

Com uma série de estrelas globais do futebol, como Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick e Luis Diaz, atualmente atuando na Alemanha por alguns dos maiores clubes do planeta (Bayern de Munique, Borussia Dortmund etc.), os torcedores estão correndo para garantir ingressos para jogos da Bundesliga.

Atrair nomes estelares do esporte não é novidade para a Bundesliga, é claro, já que jogadores como Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben e Jude Bellingham já brilharam anteriormente nos gramados alemães.

Fundada em 1963, a Bundesliga tem uma história rica e se estabeleceu como uma das ligas mais competitivas da Europa. A liga, que é famosa por sua atmosfera vibrante e amigável e por torcedores apaixonados de todas as idades, conta com 18 times de todo o país.

Apesar de ter sido destronado, pela primeira vez desde 2012, pelo Bayer Leverkusen há dois anos, o Bayern de Munique reagiu desde então, vencendo o título por uma margem acumulada de 29 pontos nas duas últimas campanhas. Harry Kane tem sido mais uma vez o catalisador de gols da equipe, e a lenda inglesa agora corre em direção à marca de 100 gols pelo gigante alemão.