Compre ingressos da Bundesliga

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Próximos jogos da 2ª rodada da Bundesliga e ingressos

Data e horário (CET) Partida Estádio Ingressos sex., 4 de set., 20:30 Stuttgart x Köln MHPArena (Stuttgart) Ingressos sáb., 5 de set., 15:30 Bayer Leverkusen x Union Berlin BayArena (Leverkusen) Ingressos sáb., 5 de set., 15:30 Borussia M'gladbach x Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Ingressos sáb., 5 de set., 15:30 Hoffenheim x Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Ingressos sáb., 5 de set., 15:30 Paderborn x Freiburg Home Deluxe Arena (Paderborn) Ingressos sáb., 5 de set., 15:30 Werder Bremen x RB Leipzig Weserstadion (Bremen) Ingressos sáb., 5 de set., 18:30 Schalke 04 x Bayern de Munique VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Ingressos dom., 6 de set., 15:30 Hamburger SV x Mainz 05 Volksparkstadion (Hamburg) Ingressos dom., 6 de set., 17:30 Eintracht Frankfurt x Augsburg Deutsche Bank Park (Frankfurt) Ingressos

Como conseguir ingressos para a Bundesliga?

O método mais confiável e econômico para comprar ingressos de jogos da Bundesliga é por meio dos sites oficiais dos clubes. Vale a pena consultá-los regularmente para obter informações sobre a venda de ingressos, datas de liberação e disponibilidade.

Os detentores de carnê de temporada geralmente têm prioridade, seguidos pelos sócios e depois pelo público em geral.

Muitos clubes oferecem acesso prioritário à pré-venda e opções preferenciais de ingresso para sócios, então vale considerar a associação se você pretende assistir a vários jogos.

Para quem quer garantir lugar nos jogos mais badalados da Bundesliga ao longo da temporada, como Bayern de Munique x Borussia Dortmund ("Der Klassiker") e Hamburger SV x Werder Bremen ("Nordderby"), a boa ideia é tentar comprar os ingressos o mais cedo possível, antes que se esgotem.

Além disso, os torcedores podem comprar lugares no mercado secundário. StubHub é um dos principais revendedores para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos da Bundesliga?

Os ingressos oficiais para jogos da Bundesliga custam, em média, de €10 a €90.

Aqui estão alguns exemplos de preços dos clubes:

Clube Em pé (adulto) Sentado (padrão) Sentado (setor superior) Bayern de Munique €15 €40 €80 Borussia Dortmund €18,50 €38 €75 Eintracht Frankfurt €15 €25 €85 Cologne €16 €35 €75 RB Leipzig €15 €30 €70

A Bundesliga também é famosa pela regra do "50+1", que garante que os clubes pertençam majoritariamente aos sócios, e não a investidores únicos. Isso mantém os preços dos ingressos relativamente acessíveis em comparação com outras grandes ligas europeias.

Como conseguir ingressos de hospitalidade da Bundesliga?

Pacotes VIP ou de hospitalidade, que incluem ingressos para o jogo, hospedagem, acesso a lounges e outros benefícios, também estão disponíveis para compra na maioria dos clubes da Bundesliga.

Quer saber o que esperar de um pacote de hospitalidade? Veja o que você deve procurar nos principais estádios da Bundesliga, como Allianz Arena, Signal Iduna Park e Red Bull Arena:

Assento VIP padrão: assento premium acolchoado em uma localização privilegiada do estádio, com acesso a lounge compartilhado, buffet e bebidas incluídas, a partir de €200 por jogo

Club / Business Lounge: assento premium reservado com acesso exclusivo ao lounge antes, durante e depois do jogo, serviço de alto padrão, bar aberto e entretenimento, a partir de €300 por jogo

Lounge temático / premium: áreas de hospitalidade com marca especial, como Champions Club, Gold Lounge e RBL Club, com cardápios aprimorados, champanhe e assentos privilegiados, a partir de €600 por jogo

Suíte privativa / Skybox: camarote privativo totalmente fechado para 8–20 convidados, com gastronomia de luxo, equipe dedicada e instalações privadas, a partir de €3.000 por jogo

Pacote ultra premium: hospitalidade de nível máximo, como Prestige ou Platinum Lounges, com gastronomia gourmet refinada, bebidas premium ilimitadas e acesso VIP, a partir de €1.200 por pessoa por jogo

O que saber sobre a Bundesliga?

Com uma série de astros globais do futebol, como Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick e Luis Diaz, atualmente atuando na Alemanha por alguns dos maiores clubes do planeta (Bayern de Munique, Borussia Dortmund etc.), os torcedores estão correndo para conseguir ingressos para jogos da Bundesliga.

Atrair nomes estelares do esporte não é novidade para a Bundesliga, já que nomes como Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben e Jude Bellingham já brilharam anteriormente nos gramados alemães.

Fundada em 1963, a Bundesliga tem uma rica história e se consolidou como uma das ligas mais competitivas da Europa. A liga, que é conhecida por sua atmosfera vibrante e amigável e por torcedores apaixonados de todas as idades, conta com 18 times de todo o país.

Apesar de ter sido destronado, pela primeira vez desde 2012, pelo Bayer Leverkusen há dois anos, o Bayern de Munique reagiu desde então e venceu o título por uma margem acumulada de 29 pontos nas últimas duas campanhas. Harry Kane foi mais uma vez o catalisador de gols da equipe, e a lenda inglesa agora corre em direção à marca de 100 gols pelo gigante alemão.