Compre ingressos da Bundesliga
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Próximos jogos da 2ª rodada da Bundesliga e ingressos
Data e horário (CET)
Partida
Estádio
Ingressos
sex., 4 de set., 20:30
Stuttgart x Köln
MHPArena (Stuttgart)
Ingressos
sáb., 5 de set., 15:30
Bayer Leverkusen x Union Berlin
BayArena (Leverkusen)
Ingressos
sáb., 5 de set., 15:30
Borussia M'gladbach x Elversberg
BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)
Ingressos
sáb., 5 de set., 15:30
Hoffenheim x Borussia Dortmund
PreZero Arena (Sinsheim)
Ingressos
sáb., 5 de set., 15:30
Paderborn x Freiburg
Home Deluxe Arena (Paderborn)
Ingressos
sáb., 5 de set., 15:30
Werder Bremen x RB Leipzig
Weserstadion (Bremen)
Ingressos
sáb., 5 de set., 18:30
Schalke 04 x Bayern de Munique
VELTINS-Arena (Gelsenkirchen)
Ingressos
dom., 6 de set., 15:30
Hamburger SV x Mainz 05
Volksparkstadion (Hamburg)
Ingressos
dom., 6 de set., 17:30
Eintracht Frankfurt x Augsburg
Deutsche Bank Park (Frankfurt)
Ingressos
Como conseguir ingressos para a Bundesliga?
O método mais confiável e econômico para comprar ingressos de jogos da Bundesliga é por meio dos sites oficiais dos clubes. Vale a pena consultá-los regularmente para obter informações sobre a venda de ingressos, datas de liberação e disponibilidade.
Os detentores de carnê de temporada geralmente têm prioridade, seguidos pelos sócios e depois pelo público em geral.
Muitos clubes oferecem acesso prioritário à pré-venda e opções preferenciais de ingresso para sócios, então vale considerar a associação se você pretende assistir a vários jogos.
Para quem quer garantir lugar nos jogos mais badalados da Bundesliga ao longo da temporada, como Bayern de Munique x Borussia Dortmund ("Der Klassiker") e Hamburger SV x Werder Bremen ("Nordderby"), a boa ideia é tentar comprar os ingressos o mais cedo possível, antes que se esgotem.
Além disso, os torcedores podem comprar lugares no mercado secundário. StubHub é um dos principais revendedores para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.
Quanto custam os ingressos da Bundesliga?
Os ingressos oficiais para jogos da Bundesliga custam, em média, de €10 a €90.
Aqui estão alguns exemplos de preços dos clubes:
Clube
Em pé (adulto)
Sentado (padrão)
Sentado (setor superior)
Bayern de Munique
€15
€40
€80
Borussia Dortmund
€18,50
€38
€75
Eintracht Frankfurt
€15
€25
€85
Cologne
€16
€35
€75
RB Leipzig
€15
€30
€70
A Bundesliga também é famosa pela regra do "50+1", que garante que os clubes pertençam majoritariamente aos sócios, e não a investidores únicos. Isso mantém os preços dos ingressos relativamente acessíveis em comparação com outras grandes ligas europeias.
Como conseguir ingressos de hospitalidade da Bundesliga?
Pacotes VIP ou de hospitalidade, que incluem ingressos para o jogo, hospedagem, acesso a lounges e outros benefícios, também estão disponíveis para compra na maioria dos clubes da Bundesliga.
Quer saber o que esperar de um pacote de hospitalidade? Veja o que você deve procurar nos principais estádios da Bundesliga, como Allianz Arena, Signal Iduna Park e Red Bull Arena:
- Assento VIP padrão: assento premium acolchoado em uma localização privilegiada do estádio, com acesso a lounge compartilhado, buffet e bebidas incluídas, a partir de €200 por jogo
- Club / Business Lounge: assento premium reservado com acesso exclusivo ao lounge antes, durante e depois do jogo, serviço de alto padrão, bar aberto e entretenimento, a partir de €300 por jogo
- Lounge temático / premium: áreas de hospitalidade com marca especial, como Champions Club, Gold Lounge e RBL Club, com cardápios aprimorados, champanhe e assentos privilegiados, a partir de €600 por jogo
- Suíte privativa / Skybox: camarote privativo totalmente fechado para 8–20 convidados, com gastronomia de luxo, equipe dedicada e instalações privadas, a partir de €3.000 por jogo
- Pacote ultra premium: hospitalidade de nível máximo, como Prestige ou Platinum Lounges, com gastronomia gourmet refinada, bebidas premium ilimitadas e acesso VIP, a partir de €1.200 por pessoa por jogo
O que saber sobre a Bundesliga?
Com uma série de astros globais do futebol, como Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick e Luis Diaz, atualmente atuando na Alemanha por alguns dos maiores clubes do planeta (Bayern de Munique, Borussia Dortmund etc.), os torcedores estão correndo para conseguir ingressos para jogos da Bundesliga.
Atrair nomes estelares do esporte não é novidade para a Bundesliga, já que nomes como Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben e Jude Bellingham já brilharam anteriormente nos gramados alemães.
Fundada em 1963, a Bundesliga tem uma rica história e se consolidou como uma das ligas mais competitivas da Europa. A liga, que é conhecida por sua atmosfera vibrante e amigável e por torcedores apaixonados de todas as idades, conta com 18 times de todo o país.
Apesar de ter sido destronado, pela primeira vez desde 2012, pelo Bayer Leverkusen há dois anos, o Bayern de Munique reagiu desde então e venceu o título por uma margem acumulada de 29 pontos nas últimas duas campanhas. Harry Kane foi mais uma vez o catalisador de gols da equipe, e a lenda inglesa agora corre em direção à marca de 100 gols pelo gigante alemão.