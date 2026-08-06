O Tottenham entra em 2026/27 sob o comando de Roberto De Zerbi, que manteve o clube longe do rebaixamento na temporada passada após uma sequência dramática de três técnicos diferentes. Sem competições europeias nesta temporada, o foco está totalmente na Premier League. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos para o Tottenham Hotspur Stadium. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos para o Tottenham Hotspur Stadium.
Lista completa de jogos do Tottenham Hotspur na Premier League 2026/27
|Data e horário
|Jogo
|Local
|Competição
|Ingressos
|sáb. 22 ago. 2026, 17:30
|Brentford x Tottenham Hotspur
|Gtech Community Stadium (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 29 ago. 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur x Newcastle United
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 5 set. 2026, 15:00
|Nottingham Forest x Tottenham Hotspur
|The City Ground (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 12 set. 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur x Everton
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 19 set. 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur x Aston Villa
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 10 out. 2026, 15:00
|Manchester United x Tottenham Hotspur
|Old Trafford (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 17 out. 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur x Coventry City
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 24 out. 2026, 15:00
|Chelsea x Tottenham Hotspur
|Stamford Bridge (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 31 out. 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur x Crystal Palace
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 7 nov. 2026, 15:00
|Leeds United x Tottenham Hotspur
|Elland Road (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 21 nov. 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur x Ipswich Town
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 28 nov. 2026, 15:00
|Sunderland x Tottenham Hotspur
|Stadium of Light (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 2 dez. 2026, 20:00
|Tottenham Hotspur x Fulham
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 5 dez. 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur x Arsenal (Derby do Norte de Londres)
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 12 dez. 2026, 15:00
|Hull City x Tottenham Hotspur
|MKM Stadium (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 19 dez. 2026, 15:00
|Liverpool x Tottenham Hotspur
|Anfield (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 26 dez. 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur x Bournemouth
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 30 dez. 2026, 20:00
|Tottenham Hotspur x Brighton and Hove Albion
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 2 jan. 2027, 15:00
|Manchester City x Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 6 jan. 2027, 20:00
|Fulham x Tottenham Hotspur
|Craven Cottage (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 16 jan. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Leeds United
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 23 jan. 2027, 15:00
|Crystal Palace x Tottenham Hotspur
|Selhurst Park (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 30 jan. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Sunderland
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 6 fev. 2027, 15:00
|Ipswich Town x Tottenham Hotspur
|Portman Road (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 10 fev. 2027, 20:00
|Tottenham Hotspur x Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 20 fev. 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion x Tottenham Hotspur
|American Express Stadium (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 27 fev. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 3 mar. 2027, 20:00
|Bournemouth x Tottenham Hotspur
|Vitality Stadium (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 13 mar. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Nottingham Forest
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 20 mar. 2027, 15:00
|Everton x Tottenham Hotspur
|Hill Dickinson Stadium (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 10 abr. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Brentford
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 17 abr. 2027, 15:00
|Newcastle United x Tottenham Hotspur
|St. James' Park (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 24 abr. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Hull City
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 1 maio 2027, 15:00
|Arsenal x Tottenham Hotspur (Derby do Norte de Londres)
|Emirates Stadium (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 8 maio 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Chelsea
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 15 maio 2027, 15:00
|Coventry City x Tottenham Hotspur
|Coventry Building Society Arena (Fora)
|Premier League
|Ingressos
|dom. 23 maio 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Manchester United
|Tottenham Hotspur Stadium (Casa)
|Premier League
|Ingressos
|dom. 30 maio 2027, 16:00
|Aston Villa x Tottenham Hotspur
|Villa Park (Fora)
|Premier League
|Ingressos
Apenas a partida de abertura tem horário de início confirmado no momento da publicação; todas as outras ainda podem mudar para atender à seleção da TV. O Tottenham também entra na Copa da Liga Inglesa na segunda rodada e na Copa da Inglaterra na terceira rodada, com os adversários sendo confirmados após cada sorteio.
Como comprar ingressos do Tottenham Hotspur?
Os ingressos são vendidos em três etapas: primeiro para os detentores de carnê de temporada, depois para os membros do clube por pontos de fidelidade e, por fim, para o público em venda geral. A assinatura One Hotspur (£45) é o nível de entrada aberto a todos; a One Hotspur+ (£55) adiciona uma janela prioritária de 24 horas e um lugar na lista de espera do carnê de temporada.
Se os canais oficiais estiverem esgotados, plataformas secundárias como a StubHub oferecem uma forma alternativa de comparecer.
Quanto custam os ingressos do Tottenham Hotspur?
Os preços para adultos pelo clube normalmente variam de £38 a £109, divididos em três categorias:
Categoria A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Categoria B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Categoria C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland
Há descontos para idosos (£19-54), jovens adultos de 18 a 21 anos (£28.50-81.50) e menores de 18 anos (£19-54). Plataformas secundárias como a StubHub também são uma opção quando os ingressos oficiais se esgotam.
Os preços dos carnês de temporada variam de £856 a £2.147, com os 1882 Season Tickets a £2.367. Descontos se aplicam para menores de idade (50%), jovens adultos (25%) e idosos (50%). A lista de espera, aberta apenas para membros One Hotspur+, tem cerca de 80.000 nomes.
Tudo o que você precisa saber sobre o Tottenham Hotspur Stadium
Casa do clube desde 2019, o Tottenham Hotspur Stadium tem capacidade para 62.850 torcedores, o que faz dele o terceiro maior estádio de futebol da Inglaterra, atrás apenas de Wembley e Old Trafford. Seu principal destaque é a South Stand de nível único com capacidade para 17.500 pessoas, inclinada em 34 graus, a mais íngreme legalmente permitida no Reino Unido, levando a primeira fileira a ficar a 4,9 metros da linha do gol. O gramado retrátil do estádio, o primeiro desse tipo, revela uma superfície sintética por baixo para os NFL London Games, shows e outros eventos.