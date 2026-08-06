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Como comprar ingressos do Tottenham Hotspur para 2026-27: próximos jogos, preços dos ingressos e informações sobre carnê de temporada

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Tottenham
Premier League

Não perca a chance de ver o Tottenham Hotspur em ação ao vivo nesta temporada

O Tottenham entra em 2026/27 sob o comando de Roberto De Zerbi, que manteve o clube longe do rebaixamento na temporada passada após uma sequência dramática de três técnicos diferentes. Sem competições europeias nesta temporada, o foco está totalmente na Premier League. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos para o Tottenham Hotspur Stadium. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos para o Tottenham Hotspur Stadium.

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Lista completa de jogos do Tottenham Hotspur na Premier League 2026/27

Data e horárioJogoLocalCompetiçãoIngressos
sáb. 22 ago. 2026, 17:30Brentford x Tottenham HotspurGtech Community Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 29 ago. 2026, 15:00Tottenham Hotspur x Newcastle UnitedTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 5 set. 2026, 15:00Nottingham Forest x Tottenham HotspurThe City Ground (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 12 set. 2026, 15:00Tottenham Hotspur x EvertonTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 19 set. 2026, 15:00Tottenham Hotspur x Aston VillaTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 10 out. 2026, 15:00Manchester United x Tottenham HotspurOld Trafford (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 17 out. 2026, 15:00Tottenham Hotspur x Coventry CityTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 24 out. 2026, 15:00Chelsea x Tottenham HotspurStamford Bridge (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 31 out. 2026, 15:00Tottenham Hotspur x Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 7 nov. 2026, 15:00Leeds United x Tottenham HotspurElland Road (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 21 nov. 2026, 15:00Tottenham Hotspur x Ipswich TownTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 28 nov. 2026, 15:00Sunderland x Tottenham HotspurStadium of Light (Fora)Premier LeagueIngressos
qua. 2 dez. 2026, 20:00Tottenham Hotspur x FulhamTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 5 dez. 2026, 15:00Tottenham Hotspur x Arsenal (Derby do Norte de Londres)Tottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 12 dez. 2026, 15:00Hull City x Tottenham HotspurMKM Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 19 dez. 2026, 15:00Liverpool x Tottenham HotspurAnfield (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 26 dez. 2026, 15:00Tottenham Hotspur x BournemouthTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
qua. 30 dez. 2026, 20:00Tottenham Hotspur x Brighton and Hove AlbionTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 2 jan. 2027, 15:00Manchester City x Tottenham HotspurEtihad Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
qua. 6 jan. 2027, 20:00Fulham x Tottenham HotspurCraven Cottage (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 16 jan. 2027, 15:00Tottenham Hotspur x Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 23 jan. 2027, 15:00Crystal Palace x Tottenham HotspurSelhurst Park (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 30 jan. 2027, 15:00Tottenham Hotspur x SunderlandTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 6 fev. 2027, 15:00Ipswich Town x Tottenham HotspurPortman Road (Fora)Premier LeagueIngressos
qua. 10 fev. 2027, 20:00Tottenham Hotspur x Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 20 fev. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion x Tottenham HotspurAmerican Express Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 27 fev. 2027, 15:00Tottenham Hotspur x LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
qua. 3 mar. 2027, 20:00Bournemouth x Tottenham HotspurVitality Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 13 mar. 2027, 15:00Tottenham Hotspur x Nottingham ForestTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 20 mar. 2027, 15:00Everton x Tottenham HotspurHill Dickinson Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 10 abr. 2027, 15:00Tottenham Hotspur x BrentfordTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 17 abr. 2027, 15:00Newcastle United x Tottenham HotspurSt. James' Park (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 24 abr. 2027, 15:00Tottenham Hotspur x Hull CityTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 1 maio 2027, 15:00Arsenal x Tottenham Hotspur (Derby do Norte de Londres)Emirates Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 8 maio 2027, 15:00Tottenham Hotspur x ChelseaTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 15 maio 2027, 15:00Coventry City x Tottenham HotspurCoventry Building Society Arena (Fora)Premier LeagueIngressos
dom. 23 maio 2027, 15:00Tottenham Hotspur x Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (Casa)Premier LeagueIngressos
dom. 30 maio 2027, 16:00Aston Villa x Tottenham HotspurVilla Park (Fora)Premier LeagueIngressos

Apenas a partida de abertura tem horário de início confirmado no momento da publicação; todas as outras ainda podem mudar para atender à seleção da TV. O Tottenham também entra na Copa da Liga Inglesa na segunda rodada e na Copa da Inglaterra na terceira rodada, com os adversários sendo confirmados após cada sorteio.

Como comprar ingressos do Tottenham Hotspur?

Os ingressos são vendidos em três etapas: primeiro para os detentores de carnê de temporada, depois para os membros do clube por pontos de fidelidade e, por fim, para o público em venda geral. A assinatura One Hotspur (£45) é o nível de entrada aberto a todos; a One Hotspur+ (£55) adiciona uma janela prioritária de 24 horas e um lugar na lista de espera do carnê de temporada.

Se os canais oficiais estiverem esgotados, plataformas secundárias como a StubHub oferecem uma forma alternativa de comparecer.

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Quanto custam os ingressos do Tottenham Hotspur?

Os preços para adultos pelo clube normalmente variam de £38 a £109, divididos em três categorias:

Categoria A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Categoria B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Categoria C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Há descontos para idosos (£19-54), jovens adultos de 18 a 21 anos (£28.50-81.50) e menores de 18 anos (£19-54). Plataformas secundárias como a StubHub também são uma opção quando os ingressos oficiais se esgotam.

Os preços dos carnês de temporada variam de £856 a £2.147, com os 1882 Season Tickets a £2.367. Descontos se aplicam para menores de idade (50%), jovens adultos (25%) e idosos (50%). A lista de espera, aberta apenas para membros One Hotspur+, tem cerca de 80.000 nomes.

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Tudo o que você precisa saber sobre o Tottenham Hotspur Stadium

Casa do clube desde 2019, o Tottenham Hotspur Stadium tem capacidade para 62.850 torcedores, o que faz dele o terceiro maior estádio de futebol da Inglaterra, atrás apenas de Wembley e Old Trafford. Seu principal destaque é a South Stand de nível único com capacidade para 17.500 pessoas, inclinada em 34 graus, a mais íngreme legalmente permitida no Reino Unido, levando a primeira fileira a ficar a 4,9 metros da linha do gol. O gramado retrátil do estádio, o primeiro desse tipo, revela uma superfície sintética por baixo para os NFL London Games, shows e outros eventos.

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