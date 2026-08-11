O Nordeste da Inglaterra é um reduto de fanatismo pelo futebol, e os torcedores do Sunderland estão aproveitando a vida de volta à terra prometida da Premier League às vésperas da temporada 2026/27. A expectativa em torno dos confrontos na elite e da atmosfera de clássico volta a acelerar os corações em Wearside.

Agora novamente consolidado entre os grandes, a massa apaixonada vai disputar cada chance de garantir ingressos do Sunderland para a próxima campanha da Premier League.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir seu lugar nos jogos do Sunderland na temporada 2026/27 da Premier League.

Próximos jogos do Sunderland em 2026/27 e ingressos

Como comprar ingressos do Sunderland para a Premier League?

Há várias opções de venda de ingressos para os jogos do Sunderland, desde entradas avulsas até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade. Normalmente, é possível fazer a compra pelo portal oficial de ingressos do clube em eticketing.co.uk/safc.

Aqui está o que você precisa saber:

Venda geral: Os ingressos comuns do Sunderland entram à venda assim que a janela de vendas é aberta, normalmente entre três e quatro semanas antes da partida. Ao contrário de muitos clubes da elite, o Sunderland não opera um sistema tradicional de associação paga para acesso básico à compra de ingressos. A maior parte dos ingressos padrão do Sunderland vai direto para a venda geral, o que é incomum para ingressos da Premier League.

Os ingressos comuns do Sunderland entram à venda assim que a janela de vendas é aberta, normalmente entre três e quatro semanas antes da partida. Ao contrário de muitos clubes da elite, o Sunderland não opera um sistema tradicional de associação paga para acesso básico à compra de ingressos. A maior parte dos ingressos padrão do Sunderland vai direto para a venda geral, o que é incomum para ingressos da Premier League. Clássicos : Se você está tentando comprar ingressos do Sunderland para partidas de alta demanda, como o clássico Tyne-Wear contra o Newcastle United ou jogos contra adversários do "Big Six", será necessário ter um histórico de compras registrado em sua conta.

: Se você está tentando comprar ingressos do Sunderland para partidas de alta demanda, como o clássico Tyne-Wear contra o Newcastle United ou jogos contra adversários do "Big Six", será necessário ter um histórico de compras registrado em sua conta. Black Cat Points: Embora não exista um programa de associação obrigatório, os torcedores acumulam Black Cat Points (BCP) ao comparecer a jogos fora de casa e partidas de copa como mandante. Em confrontos de alta demanda, nos quais a procura supera muito a oferta, a prioridade na compra dos ingressos é definida com base no total de BCP.

Quanto custam os ingressos do Sunderland para a Premier League?

Os preços de face para ingressos de adultos nos jogos do Sunderland em casa variam de £ 28 a £ 45 quando comprados diretamente na bilheteria do clube.

Os preços variam de acordo com a categoria da partida, indo de jogos de destaque da Categoria A* até partidas da Categoria C, e também conforme a localização do assento na East Stand, West Stand, Premier Concourse e Family Zones.

Há preços com desconto em todos os setores para Seniors (acima de 65 anos), Young Adults (abaixo de 22), Juniors (abaixo de 18) e Under-14s.

Como conseguir carnês de temporada do Sunderland?

Um carnê de temporada é a única forma garantida de assegurar um assento reservado para todos os jogos em casa no Stadium of Light durante a campanha 2026/27 da Premier League.

Devido ao aumento da demanda, a carga de mais de 38.000 assentos destinada aos carnês de temporada do Sunderland está completamente esgotada para a temporada 2026/27.

Os carnês de temporada para adultos nesta campanha começaram em £ 610 e chegaram a mais de £ 810 nas áreas premium do concourse.

Os torcedores que quiserem adquirir um carnê de temporada para campanhas futuras precisam entrar na lista de espera oficial no site do clube.

Pacotes sazonais de hospitalidade, como 76 Yards e Banks on the Wear, seguem disponíveis para torcedores que buscam lugares garantidos por toda a temporada combinados com opções de refeições.

Onde se hospedar perto do Stadium of Light

Vai a Sunderland para assistir a uma partida no Stadium of Light? A localização do estádio às margens do rio e perto do centro da cidade significa acesso fácil a partir das áreas centrais e arredores, com lojas locais, cafés e ligações de transporte nas proximidades, algo ideal para os fãs de futebol.

O centro da cidade é uma base conveniente, com muitas opções de restaurantes, vida noturna e compras, além de boas conexões de metrô por toda a região. Fica a uma curta caminhada ou trajeto do estádio e é ideal para visitantes que buscam entretenimento e praticidade.

Para uma estadia mais tranquila, áreas costeiras como Roker e Seaburn oferecem vista para o mar, caminhadas na praia e um ritmo mais relaxado, ainda com fácil acesso ao estádio de carro ou metrô.

Procurando hospedagem para jogos do Sunderland AFC? Você pode conferir a cidade e suas opções no mapa abaixo, com alternativas para todos os orçamentos.

História do Stadium of Light

O Stadium of Light é um estádio de futebol com todos os lugares sentados em Sunderland. É a casa do Sunderland AFC desde que foi inaugurado, em 1997. Com capacidade para 49.000 pessoas, o Stadium of Light é o 10º maior estádio de futebol da Inglaterra.

Seu projeto simples aparentemente permite futuras remodelações, que poderiam elevar a capacidade para 64.000. O estádio foi batizado pelo presidente Bob Murray para refletir a herança da mineração de carvão no Nordeste da Inglaterra e o antigo terreno da Monkwearmouth Colliery onde ele foi construído.

Além de receber jogos do Sunderland, o Stadium of Light também já sediou partidas internacionais das seleções masculinas e femininas da Inglaterra. Um público de 47.667 pessoas viu a Inglaterra vencer a Turquia por 2 a 0 no local em 2003, durante a fase de classificação para a Euro 2004.

Além do futebol, o estádio também recebeu alguns dos maiores artistas musicais do mundo, como Beyonce, Rihanna, Oasis, Coldplay e Elton John.