Como comprar ingressos do Sevilla para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, notícias de La Liga e mais

O Sevilla pode ter sido campeão espanhol apenas uma vez, lá em 1946, mas uma sequência de três quartos lugares entre 2020 e 2022, além de suas façanhas no cenário europeu, fez sua estatura crescer nos últimos tempos.

Mais de 35.000 torcedores agora entram regularmente no Ramón Sánchez-Pizjuán para ver o Sevilla em ação, e você pode se juntar às massas fervorosas reservando ingressos para os próximos jogos hoje mesmo.

O Sevilla pode ter perdido os serviços de alguns de seus jogadores com mais gols na última temporada, Akor Adams, Djibril Sow e Alexis Sánchez, mas espera que algumas de suas contratações/empréstimos de verão, como Jon Guridi, Robbie Ure e Lucas Stassin, comecem bem nesta temporada.

O cenário do futebol espanhol vai ferver nos próximos meses, e você pode acompanhar tudo ao vivo garantindo seu lugar. Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre ingressos do Sevilla, quanto custam, como comprá-los e muito mais.

Próximos jogos do Sevilla

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos dom., 6 de set. (21h) Espanyol x Sevilla RCDE Stadium (Barcelona) Ingressos sex., 11 de set. (21h) Sevilla x Valencia Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilha) Ingressos qua., 16 de set. (19h) Deportivo de A Coruña x Sevilla Estádio Riazor (A Coruña) Ingressos sáb., 19 de set. (21h) Sevilla x Barcelona Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilha) Ingressos dom., 11 de out. (21h) Levante x Sevilla Estadio Ciudad de Valencia (Valência) Ingressos dom., 18 de out. (21h) Real Madrid x Sevilla Santiago Bernabéu (Madri) Ingressos dom., 25 de out. (20h) Sevilla x Osasuna Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilha) Ingressos dom., 1º de nov. (20h) Getafe x Sevilla Estadio Coliseum (Getafe) Ingressos dom., 8 de nov. (20h) Sevilla x Alavés Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilha) Ingressos dom., 22 de nov. (20h) Sevilla x Real Betis Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilha) Ingressos dom., 29 de nov. (20h) Real Sociedad x Sevilla Anoeta Stadium (San Sebastián) Ingressos

Como comprar ingressos do Sevilla

Você pode comprar ingressos oficiais para jogos do Sevilla online por meio do sistema principal de venda de ingressos do clube. Em geral, eles são colocados à venda aproximadamente de sete a 10 dias antes da partida, assim que La Liga confirma oficialmente a data específica e o horário de transmissão do jogo.

Os ingressos são totalmente digitais para a temporada 2026/27 e são enviados para o seu e-mail ou para o aplicativo do clube como um código QR escaneável.

O Sevilla disponibiliza os ingressos em um formato por fases:

Fase 1: prioridade para membros do clube: Abonados (sócios-torcedores com carnê de temporada) e Socios (membros, incluindo os Socio Rojo sem carnê de temporada) recebem uma janela de prioridade para comprar assentos adicionais ou resgatar as cotas liberadas.

Fase 2: venda para o público geral: Se houver lugares restantes após as janelas de venda para membros, os ingressos entram em venda geral cerca de cinco a sete dias antes da partida.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Sevilla no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Sevilla?

Os ingressos oficiais para partidas padrão de La Liga no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, do Sevilla, geralmente variam de €30 a €90 para entradas básicas de admissão geral, e podem chegar a €150 a €250+ para lugares premium na arquibancada principal, dependendo muito do adversário.

O Sevilla define os preços dos jogos com base na categoria da equipe adversária:

Categoria A : Jogos de alto perfil, como contra Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, além de partidas europeias e dérbis. Os preços sobem significativamente ou exigem prioridade de filiação ao clube.

Categoria B : Adversários de meio de tabela de La Liga. Aplica-se o preço padrão.

Categoria C : Jogos de menor apelo ou no meio de semana, oferecendo o ponto de entrada mais barato para o torcedor em geral.

A estrutura do Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán é dividida em níveis distintos e zonas funcionais:

Gol Norte / Gol Sur (atrás dos gols - categoria 2 / lados curtos) : Lugares de menor custo, normalmente entre €30 e €60 em jogos padrão. Vale notar que o fervoroso grupo ultra/de apoio, Biris Norte, ocupa uma seção da arquibancada norte.

Fondo / Lateral (níveis superiores - lados longos) : Lugares intermediários que oferecem uma visão tática mais ampla do campo, geralmente entre €50 e €90.

Preferencia (arquibancada principal - níveis inferiores/centrais) : Lugares premium ao longo do lado principal, com a melhor cobertura e vista, variando de €90 a €250+ em jogos de alta demanda.

Pacotes VIP e hospitalidade : Variam de €150 a €500+, oferecendo assentos executivos acolchoados, acesso a lounge e serviço de catering.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán

O Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, carinhosamente apelidado de 'La Bombonera de Nervión', é a lendária casa do Sevilla e se destaca como uma das fortalezas mais intimidadoras e apaixonadas do futebol europeu.

Localizado no animado bairro de Nervión, em Sevilha, o estádio atualmente tem capacidade para 42.714 espectadores, embora esteja previsto que seja transformado em um recinto de última geração com 55.000 lugares.

Apesar de ser um estádio de clube, o Sánchez-Pizjuán recebeu alguns dos jogos mais memoráveis e dramáticos da história do futebol internacional:

O thriller da Copa do Mundo : O estádio recebeu a lendária semifinal da Copa do Mundo de 1982 entre Alemanha Ocidental e França. Terminando em um dramático empate por 3 a 3, tornou-se a primeira partida da história do torneio a ser decidida em uma disputa de pênaltis.

A final da Copa dos Campeões da Europa : Em uma enorme surpresa, a zebra romena Steaua București derrotou o Barcelona nos pênaltis para conquistar a Copa dos Campeões de 1986 após um empate sem gols.

A final da Liga Europa : As penalidades máximas também foram necessárias quando o famoso palco andaluz recebeu a final de 2022, na qual o Eintracht Frankfurt derrotou o Rangers.

O amuleto nacional definitivo: A seleção espanhola trata o Sánchez-Pizjuán como uma fortaleza impenetrável. A equipe nacional não perdeu nenhum dos 25 jogos disputados lá, somando 20 vitórias e 5 empates.

Lista de recordes e estatísticas do Sevilla

Com sede em Sevilha, o Sevilla FC disputou mais de 70 temporadas em La Liga e é o time mais bem-sucedido da região da Andaluzia.

Títulos e destaques em troféus

La Liga (Primera División): 1 título (1946)

Copa do Rei: 5 títulos (1935, 1939, 1948, 2007, 2010)

Copa da Uefa / Liga Europa: 7 títulos (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Jesús Navas (706), Manolo Jiménez (379)

Mais gols: Juan Arza (187), Juan Araujo (144)

O hat-trick de Unai Emery (2014–2016)

Tornando-se o primeiro e único time a conquistar três títulos consecutivos da Liga Europa da Uefa, derrotando Benfica, Dnipro e Liverpool.



