Como comprar ingressos do Palmeiras em 2026: próximos jogos, preços dos ingressos, notícias do Brasileirão Série A e mais

O Palmeiras pode ser o clube mais vitorioso do futebol brasileiro, com 12 títulos de liga no currículo, mas, depois de ficar sem a taça nas duas campanhas anteriores, o Alviverde está desesperado para colocar as mãos no cobiçado troféu mais uma vez. Por que não ver se ele consegue fechar o negócio nesta temporada garantindo ingressos hoje mesmo?

Depois de terminar em segundo atrás do Botafogo em 2024 (por 6 pts) e em segundo atrás do Flamengo em 2025 (por 3 pts), o time de São Paulo estará determinado a manter o embalo nesta temporada e cruzar a linha. O Palmeiras pode ter conquistado vitórias memoráveis na Série A sobre rivais ao título como Flamengo, Athletico Paranaense e Fluminense neste ano, mas sabe que não pode tirar o pé do acelerador.

Embora não tenha havido um principal destaque do Palmeiras na liga em frente ao gol nesta temporada, o ex-Manchester United e Fulham Andreas Pereira continua a desempenhar um papel fundamental no quesito assistências. A equipe também espera que seus astros estrangeiros, José Manuel López, Ramón Sosa, Mauricio e Jhon Arias, continuem brilhando.

O cenário do futebol brasileiro vai ferver nos próximos meses, e você pode acompanhar a ação ao vivo garantindo seu lugar. Deixe a GOAL trazer para você tudo sobre ingressos do Palmeiras, quanto custam, como comprá-los e muito mais.

Próximos jogos do Palmeiras

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos dom., 23 de ago. (16h) Série A: Palmeiras x Vasco da Gama Nubank Parque, São Paulo Ingressos qua., 26 de ago. (21h30) Copa do Brasil Q/F J1: Palmeiras x Santos Nubank Parque, São Paulo Ingressos dom., 30 de ago. (19h30) Série A: Mirassol FC x Palmeiras Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol Ingressos qua., 2 de set. (21h30) Copa do Brasil Q/F J2: Santos x Palmeiras Estádio Vila Belmiro, Santos Ingressos dom., 6 de set. (18h30) Série A: Botafogo x Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Ingressos dom., 13 de set. (15h) Série A: Palmeiras x São Paulo Nubank Parque, São Paulo Ingressos dom., 20 de set. (15h) Série A: Gremio x Palmeiras Arena do Grêmio, Porto Alegre Ingressos qua., 7 de out. (15h) Série A: Palmeiras x Esporte Clube Bahia Nubank Parque, São Paulo Ingressos

Como comprar ingressos do Palmeiras

Os ingressos oficiais para jogos do Palmeiras só podem ser comprados online, por meio do site de bilheteria do clube, o Ingressos Palmeiras. Normalmente, os ingressos são colocados à venda aproximadamente de 5 a 7 dias antes de cada partida, em janelas de prioridade estruturadas.

O Palmeiras utiliza um sistema escalonado de "ondas" para todos os jogos em sua casa, o Nubank Parque, em São Paulo:

Dias 1–3 (prioridade para sócios do clube): os primeiros dias de venda são abertos exclusivamente para membros do programa Avanti (Sócio Torcedor).

A partir do dia 4 (venda para o público geral): se ainda restarem ingressos após as janelas para sócios, a venda para o público em geral é aberta online.

Dia do jogo: em raras ocasiões em que as partidas não se esgotam, as bilheterias físicas do Allianz Parque podem vender os lugares restantes, mas é altamente recomendável comprar online com antecedência, especialmente para jogos de grande apelo, como o Derby Paulista contra o Corinthians.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Palmeiras no mercado secundário. Ticombo é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Palmeiras?

Os ingressos oficiais a preço de face para jogos padrão do Palmeiras em casa, no Nubank Parque, geralmente variam de R$ 100 a R$ 260 (US$ 18-US$ 48) em partidas comuns, mas esses valores sobem para R$ 180 - R$ 500+ (US$ 33-US$ 90+) em clássicos premium e jogos de mata-mata, como a Copa Libertadores.

Os preços dos ingressos e a disponibilidade dependem diretamente dos setores do estádio e das categorias oficiais de associação do clube.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter informações adicionais ou sites de revenda secundária, como a Ticombo, para conferir a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Nubank Parque

O Nubank Parque (anteriormente Allianz Parque) é um estádio multiuso de classe mundial em São Paulo, Brasil, localizado no histórico terreno do Parque Antarctica. Foi inaugurado em 2014 e é a casa do Palmeiras, clube da Série A do Campeonato Brasileiro, além de receber partidas internacionais. O local comporta 43.713 torcedores em jogos de futebol e até 55.000 em grandes shows internacionais de música.

Fora do futebol, o Nubank Parque foi classificado globalmente entre os 20 principais estádios para música ao vivo e entretenimento pelo Stadium Stars Report, da IQ Magazine, e serve como uma parada de destaque para turnês na América Latina.

Em 2026, o estádio encerrou seu acordo de naming rights com a Allianz e iniciou uma nova parceria com a empresa brasileira de tecnologia financeira Nubank. Para definir o novo nome do local, foi lançada uma enquete online entre os torcedores do Palmeiras. As opções apresentadas foram Nubank Arena, Parque Nubank e Nubank Parque, com a última recebendo o maior número de votos.

Lista de recordes e estatísticas do Palmeiras

O Palmeiras (Sociedade Esportiva Palmeiras) é um dos clubes mais bem-sucedidos da história do futebol brasileiro e sul-americano.

Títulos e destaques em troféus

Campeonato Brasileiro Série A: 12 títulos (recorde nacional de todos os tempos) (1960, 1967 (RGP), 1967 (TB), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)

Copa do Brasil: 4 títulos (1998, 2012, 2015, 2020)

Copa Libertadores: 3 títulos (1999, 2020, 2021)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Ademir da Guia (902), Emerson Leão (621)

Mais gols: Heitor (327), César Maluco (182)

Os primeiros campeões globais

O Palmeiras venceu a Copa Rio de 1951, derrotando a Juventus. Esse torneio histórico com oito equipes é amplamente reconhecido como o primeiro campeonato internacional de clubes da história.



