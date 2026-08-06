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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images
Liverpool tickets from £80

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Como comprar ingressos do Liverpool FC para 2026/27: jogos, preços e informações sobre carnê de temporada

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Tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos do Liverpool FC

O Liverpool entra em 2026/27 sob o comando do novo técnico Andoni Iraola, contratado depois que uma defesa de título desastrosa fez Arne Slot ser demitido após a equipe terminar em quinto lugar. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos em Anfield.

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Lista completa de jogos do Liverpool na Premier League 2026/27

Data e horárioJogoLocalCompetiçãoIngressos
dom. 23 ago. 2026, 16:30Newcastle United x LiverpoolSt. James' Park (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 29 ago. 2026, 15:00Liverpool x Nottingham ForestAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 5 set. 2026, 15:00Ipswich Town x LiverpoolPortman Road (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 12 set. 2026, 15:00Liverpool x FulhamAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 19 set. 2026, 15:00Bournemouth x LiverpoolVitality Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 10 out. 2026, 15:00Liverpool x Manchester CityAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 17 out. 2026, 15:00Brentford x LiverpoolGtech Community Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 24 out. 2026, 15:00Liverpool x Brighton and Hove AlbionAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 31 out. 2026, 15:00Liverpool x ArsenalAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 7 nov. 2026, 15:00Crystal Palace x LiverpoolSelhurst Park (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 21 nov. 2026, 15:00Liverpool x Manchester UnitedAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 28 nov. 2026, 15:00Everton x LiverpoolHill Dickinson Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 2 dez. 2026, 20:00Liverpool x SunderlandAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 5 dez. 2026, 15:00Chelsea x LiverpoolStamford Bridge (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 12 dez. 2026, 15:00Liverpool x Leeds UnitedAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 19 dez. 2026, 15:00Liverpool x Tottenham HotspurAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 26 dez. 2026, 15:00Hull City x LiverpoolMKM Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 30 dez. 2026, 20:00Aston Villa x LiverpoolVilla Park (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 2 jan. 2027, 15:00Liverpool x Coventry CityAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
qua. 6 jan. 2027, 20:00Sunderland x LiverpoolStadium of Light (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 16 jan. 2027, 15:00Liverpool x Crystal PalaceAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 23 jan. 2027, 15:00Manchester United x LiverpoolOld Trafford (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 30 jan. 2027, 15:00Liverpool x EvertonAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 6 fev. 2027, 15:00Arsenal x LiverpoolEmirates Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 10 fev. 2027, 20:00Coventry City x LiverpoolCoventry Building Society Arena (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 20 fev. 2027, 15:00Liverpool x Hull CityAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 27 fev. 2027, 15:00Tottenham Hotspur x LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 3 mar. 2027, 20:00Liverpool x Aston VillaAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 13 mar. 2027, 15:00Liverpool x Ipswich TownAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 20 mar. 2027, 15:00Fulham x LiverpoolCraven Cottage (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 10 abr. 2027, 15:00Liverpool x Newcastle UnitedAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 17 abr. 2027, 15:00Nottingham Forest x LiverpoolThe City Ground (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 24 abr. 2027, 15:00Leeds United x LiverpoolElland Road (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 1 maio 2027, 20:00Liverpool x ChelseaAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 8 maio 2027, 15:00Manchester City x LiverpoolEtihad Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 15 maio 2027, 15:00Liverpool x BrentfordAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 23 maio 2027, 15:00Brighton and Hove Albion x LiverpoolAmerican Express Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
dom. 30 maio 2027, 16:00Liverpool x BournemouthAnfield (casa)Premier LeagueIngressos

Os horários de início estão sujeitos a alteração para a definição das transmissões de TV. O Liverpool também retorna à Champions League nesta temporada, com os jogos confirmados após o sorteio da fase de liga.

Quanto custam os ingressos do Liverpool?

Os preços variam de acordo com o adversário e a localização do assento, com jogos de maior apelo tendo preços premium. Os ingressos de admissão geral para não sócios-torcedores com season ticket são vendidos em duas etapas por meio do All Red Ticket Sales, com entradas a preço de face entre £30 e £61. Plataformas secundárias como a StubHub podem custar mais do que o valor de face.

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Como posso conseguir ingressos do Liverpool para jogos fora de casa?

Tornar-se membro do Liverpool FC é o primeiro passo, com prioridade dada àqueles que já foram a jogos fora de casa antes, com base em um sistema de pontos de fidelidade. Registre interesse em jogos específicos fora de casa por meio do site ou da bilheteria do clube. Se tiver sucesso, você será avisado com instruções de compra.

Com quanta antecedência os ingressos do Liverpool são colocados à venda?

Normalmente, os ingressos são colocados à venda de quatro a seis semanas antes das partidas da Premier League, embora jogos mais procurados possam ser liberados antes. As datas de venda para competições de copa variam e são anunciadas nos canais oficiais do clube.

Os season tickets ficam disponíveis no site do Liverpool antes do início da temporada, embora a lista de espera atualmente já chegue à casa dos milhares e não esteja aceitando novas inscrições. Os atuais detentores renovam no início do ano até maio. O season ticket mais barato custa cerca de £713, e o mais caro, cerca de £904.

A iniciativa "Every Seat, Every Game" do Liverpool permite que torcedores devolvam ingressos não utilizados para o Ticket Exchange oficial do clube, acessível aos membros All Red, com entradas sendo rapidamente adquiridas conforme o dia do jogo se aproxima.

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Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Anfield

O Liverpool joga em Anfield desde 1892, o que faz dele um dos estádios mais antigos e tradicionais do futebol inglês. Conhecido por sua atmosfera, particularmente na região da Kop, o estádio foi desenvolvido em etapas em vez de ser substituído, preservando seu caráter enquanto aumentava gradualmente sua capacidade.

Uma reforma em 2016 da Main Stand elevou a capacidade para pouco mais de 53.000, e a expansão mais recente da Anfield Road Stand acrescentou um novo anel superior, levando o total para aproximadamente 61.276, sua maior capacidade na história do estádio e o suficiente para fazer de Anfield o quinto maior estádio da Premier League. O projeto, aprovado pela primeira vez em 2021, foi concluído em etapas e formalmente liberado depois que o Liverpool City Council emitiu um General Safety Certificate. Até o momento, o clube não tem outros planos de expansão em pauta, com o investimento recente voltado, em vez disso, para projetos de regeneração na comunidade do entorno.

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