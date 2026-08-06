O Liverpool entra em 2026/27 sob o comando do novo técnico Andoni Iraola, contratado depois que uma defesa de título desastrosa fez Arne Slot ser demitido após a equipe terminar em quinto lugar. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos em Anfield.
Lista completa de jogos do Liverpool na Premier League 2026/27
|Data e horário
|Jogo
|Local
|Competição
|Ingressos
|dom. 23 ago. 2026, 16:30
|Newcastle United x Liverpool
|St. James' Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 29 ago. 2026, 15:00
|Liverpool x Nottingham Forest
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 5 set. 2026, 15:00
|Ipswich Town x Liverpool
|Portman Road (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 12 set. 2026, 15:00
|Liverpool x Fulham
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 19 set. 2026, 15:00
|Bournemouth x Liverpool
|Vitality Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 10 out. 2026, 15:00
|Liverpool x Manchester City
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 17 out. 2026, 15:00
|Brentford x Liverpool
|Gtech Community Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 24 out. 2026, 15:00
|Liverpool x Brighton and Hove Albion
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 31 out. 2026, 15:00
|Liverpool x Arsenal
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 7 nov. 2026, 15:00
|Crystal Palace x Liverpool
|Selhurst Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 21 nov. 2026, 15:00
|Liverpool x Manchester United
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 28 nov. 2026, 15:00
|Everton x Liverpool
|Hill Dickinson Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 2 dez. 2026, 20:00
|Liverpool x Sunderland
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 5 dez. 2026, 15:00
|Chelsea x Liverpool
|Stamford Bridge (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 12 dez. 2026, 15:00
|Liverpool x Leeds United
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 19 dez. 2026, 15:00
|Liverpool x Tottenham Hotspur
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 26 dez. 2026, 15:00
|Hull City x Liverpool
|MKM Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 30 dez. 2026, 20:00
|Aston Villa x Liverpool
|Villa Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 2 jan. 2027, 15:00
|Liverpool x Coventry City
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 6 jan. 2027, 20:00
|Sunderland x Liverpool
|Stadium of Light (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 16 jan. 2027, 15:00
|Liverpool x Crystal Palace
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 23 jan. 2027, 15:00
|Manchester United x Liverpool
|Old Trafford (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 30 jan. 2027, 15:00
|Liverpool x Everton
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 6 fev. 2027, 15:00
|Arsenal x Liverpool
|Emirates Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 10 fev. 2027, 20:00
|Coventry City x Liverpool
|Coventry Building Society Arena (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 20 fev. 2027, 15:00
|Liverpool x Hull City
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 27 fev. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 3 mar. 2027, 20:00
|Liverpool x Aston Villa
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 13 mar. 2027, 15:00
|Liverpool x Ipswich Town
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 20 mar. 2027, 15:00
|Fulham x Liverpool
|Craven Cottage (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 10 abr. 2027, 15:00
|Liverpool x Newcastle United
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 17 abr. 2027, 15:00
|Nottingham Forest x Liverpool
|The City Ground (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 24 abr. 2027, 15:00
|Leeds United x Liverpool
|Elland Road (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 1 maio 2027, 20:00
|Liverpool x Chelsea
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 8 maio 2027, 15:00
|Manchester City x Liverpool
|Etihad Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 15 maio 2027, 15:00
|Liverpool x Brentford
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 23 maio 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion x Liverpool
|American Express Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|dom. 30 maio 2027, 16:00
|Liverpool x Bournemouth
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
Os horários de início estão sujeitos a alteração para a definição das transmissões de TV. O Liverpool também retorna à Champions League nesta temporada, com os jogos confirmados após o sorteio da fase de liga.
Quanto custam os ingressos do Liverpool?
Os preços variam de acordo com o adversário e a localização do assento, com jogos de maior apelo tendo preços premium. Os ingressos de admissão geral para não sócios-torcedores com season ticket são vendidos em duas etapas por meio do All Red Ticket Sales, com entradas a preço de face entre £30 e £61. Plataformas secundárias como a StubHub podem custar mais do que o valor de face.
Como posso conseguir ingressos do Liverpool para jogos fora de casa?
Tornar-se membro do Liverpool FC é o primeiro passo, com prioridade dada àqueles que já foram a jogos fora de casa antes, com base em um sistema de pontos de fidelidade. Registre interesse em jogos específicos fora de casa por meio do site ou da bilheteria do clube. Se tiver sucesso, você será avisado com instruções de compra.
Com quanta antecedência os ingressos do Liverpool são colocados à venda?
Normalmente, os ingressos são colocados à venda de quatro a seis semanas antes das partidas da Premier League, embora jogos mais procurados possam ser liberados antes. As datas de venda para competições de copa variam e são anunciadas nos canais oficiais do clube.
Os season tickets ficam disponíveis no site do Liverpool antes do início da temporada, embora a lista de espera atualmente já chegue à casa dos milhares e não esteja aceitando novas inscrições. Os atuais detentores renovam no início do ano até maio. O season ticket mais barato custa cerca de £713, e o mais caro, cerca de £904.
A iniciativa "Every Seat, Every Game" do Liverpool permite que torcedores devolvam ingressos não utilizados para o Ticket Exchange oficial do clube, acessível aos membros All Red, com entradas sendo rapidamente adquiridas conforme o dia do jogo se aproxima.
Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Anfield
O Liverpool joga em Anfield desde 1892, o que faz dele um dos estádios mais antigos e tradicionais do futebol inglês. Conhecido por sua atmosfera, particularmente na região da Kop, o estádio foi desenvolvido em etapas em vez de ser substituído, preservando seu caráter enquanto aumentava gradualmente sua capacidade.
Uma reforma em 2016 da Main Stand elevou a capacidade para pouco mais de 53.000, e a expansão mais recente da Anfield Road Stand acrescentou um novo anel superior, levando o total para aproximadamente 61.276, sua maior capacidade na história do estádio e o suficiente para fazer de Anfield o quinto maior estádio da Premier League. O projeto, aprovado pela primeira vez em 2021, foi concluído em etapas e formalmente liberado depois que o Liverpool City Council emitiu um General Safety Certificate. Até o momento, o clube não tem outros planos de expansão em pauta, com o investimento recente voltado, em vez disso, para projetos de regeneração na comunidade do entorno.