Se você está procurando comprar ingressos do Liverpool para a temporada 2026/27, pode usar os links abaixo para garantir ingressos e pacotes.
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Lista completa de jogos do Liverpool na Premier League 2026/27
|Data & hora
|Jogo
|Local
|Ingressos
|sáb. 5 set. 2026, 15:00
|Ipswich Town x Liverpool
|Portman Road (fora)
|Ingressos
|sáb. 12 set. 2026, 15:00
|Liverpool x Fulham
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 19 set. 2026, 15:00
|Bournemouth x Liverpool
|Vitality Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb. 10 out. 2026, 15:00
|Liverpool x Manchester City
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 17 out. 2026, 15:00
|Brentford x Liverpool
|Gtech Community Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb. 24 out. 2026, 15:00
|Liverpool x Brighton and Hove Albion
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 31 out. 2026, 15:00
|Liverpool x Arsenal
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 7 nov. 2026, 15:00
|Crystal Palace x Liverpool
|Selhurst Park (fora)
|Ingressos
|sáb. 21 nov. 2026, 15:00
|Liverpool x Manchester United
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 28 nov. 2026, 15:00
|Everton x Liverpool
|Hill Dickinson Stadium (fora)
|Ingressos
|qua. 2 dez. 2026, 20:00
|Liverpool x Sunderland
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 5 dez. 2026, 15:00
|Chelsea x Liverpool
|Stamford Bridge (fora)
|Ingressos
|sáb. 12 dez. 2026, 15:00
|Liverpool x Leeds United
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 19 dez. 2026, 15:00
|Liverpool x Tottenham Hotspur
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 26 dez. 2026, 15:00
|Hull City x Liverpool
|MKM Stadium (fora)
|Ingressos
|qua. 30 dez. 2026, 20:00
|Aston Villa x Liverpool
|Villa Park (fora)
|Ingressos
|sáb. 2 jan. 2027, 15:00
|Liverpool x Coventry City
|Anfield (casa)
|Ingressos
|qua. 6 jan. 2027, 20:00
|Sunderland x Liverpool
|Stadium of Light (fora)
|Ingressos
|sáb. 16 jan. 2027, 15:00
|Liverpool x Crystal Palace
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 23 jan. 2027, 15:00
|Manchester United x Liverpool
|Old Trafford (fora)
|Ingressos
|sáb. 30 jan. 2027, 15:00
|Liverpool x Everton
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 6 fev. 2027, 15:00
|Arsenal x Liverpool
|Emirates Stadium (fora)
|Ingressos
|qua. 10 fev. 2027, 20:00
|Coventry City x Liverpool
|Coventry Building Society Arena (fora)
|Ingressos
|sáb. 20 fev. 2027, 15:00
|Liverpool x Hull City
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 27 fev. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (fora)
|Ingressos
|qua. 3 mar. 2027, 20:00
|Liverpool x Aston Villa
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 13 mar. 2027, 15:00
|Liverpool x Ipswich Town
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 20 mar. 2027, 15:00
|Fulham x Liverpool
|Craven Cottage (fora)
|Ingressos
|sáb. 10 abr. 2027, 15:00
|Liverpool x Newcastle United
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 17 abr. 2027, 15:00
|Nottingham Forest x Liverpool
|The City Ground (fora)
|Ingressos
|sáb. 24 abr. 2027, 15:00
|Leeds United x Liverpool
|Elland Road (fora)
|Ingressos
|sáb. 1 maio 2027, 20:00
|Liverpool x Chelsea
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 8 maio 2027, 15:00
|Manchester City x Liverpool
|Etihad Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb. 15 maio 2027, 15:00
|Liverpool x Brentford
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 23 maio 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion x Liverpool
|American Express Stadium (fora)
|Ingressos
|dom. 30 maio 2027, 16:00
|Liverpool x Bournemouth
|Anfield (casa)
|Ingressos
Os horários de início estão sujeitos a alteração para a definição das transmissões de TV. O Liverpool também retorna à Champions League nesta temporada, com os jogos confirmados após o sorteio da fase da liga.
Quanto custam os ingressos do Liverpool?
Os preços variam de acordo com o adversário e a localização do assento, com partidas de maior apelo tendo preços premium. Os ingressos de entrada geral para não sócios de season ticket são vendidos em duas etapas pelo All Red Ticket Sales, com ingressos de valor de face variando entre £30 e £61. Plataformas secundárias, como a StubHub, podem custar mais do que o valor de face.
Como posso conseguir ingressos do Liverpool para jogos fora de casa?
Tornar-se membro do Liverpool FC é o primeiro passo, com prioridade dada àqueles que já compareceram a jogos fora antes, com base em um sistema de pontos de fidelidade.
Registre interesse em jogos específicos fora de casa pelo site ou pelo setor de ingressos do clube; se for bem-sucedido, você será notificado com instruções de compra.
Com quanta antecedência os ingressos do Liverpool entram à venda?
Os ingressos normalmente começam a ser vendidos de quatro a seis semanas antes das partidas da Premier League, embora jogos mais procurados possam ser disponibilizados antes. As datas de venda das competições de copa variam e são anunciadas nos canais oficiais do clube.
Os season tickets estão disponíveis pelo site do Liverpool antes do início da temporada, embora a lista de espera atualmente chegue à casa dos milhares e não esteja aceitando novos pedidos. Os atuais titulares renovam no começo do ano até maio. O season ticket mais barato custa cerca de £713, e o mais caro, cerca de £904.
A iniciativa "Every Seat, Every Game" do Liverpool permite que os torcedores devolvam ingressos não utilizados à Ticket Exchange oficial do clube, acessível aos membros All Red, com os ingressos sendo rapidamente adquiridos perto do dia do jogo.
Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Anfield
O Liverpool joga em Anfield desde 1892, o que o torna um dos estádios mais antigos e mais tradicionais do futebol inglês. Conhecido por sua atmosfera, especialmente ao redor da Kop, o estádio foi desenvolvido em etapas em vez de ser substituído, preservando seu caráter enquanto aumentava gradualmente sua capacidade.
Uma reforma da Main Stand em 2016 elevou a capacidade para pouco mais de 53.000, e a expansão mais recente da Anfield Road Stand acrescentou um novo anel superior, levando o total a aproximadamente 61.276, sua maior capacidade na história do estádio e o suficiente para fazer de Anfield o quinto maior estádio da Premier League. O projeto, aprovado pela primeira vez ainda em 2021, foi concluído em etapas e formalmente aprovado após o Liverpool City Council emitir um General Safety Certificate. Até o momento, o clube não tem mais planos de expansão em pauta, com o investimento recente focado em projetos de regeneração na comunidade ao redor.