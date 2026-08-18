A vontade de ver o Flamengo, atual campeão do Campeonato Brasileiro Série A e da Copa Libertadores, em ação é grande entre os torcedores de futebol de todo o planeta. Embora a procura para ver o Rubro-Negro entrar em campo no icônico Maracanã, no Rio de Janeiro, seja extremamente alta, ainda há oportunidades de ingressos disponíveis.

Depois de conquistar seu oitavo título de liga na última campanha, tornando-se o segundo clube mais vitorioso da história do Brasil, ao lado de outro, o Flamengo agora busca adicionar mais troféus à sua galeria antes que a atual temporada chegue ao fim.



Com estrelas brasileiras formadas no país, como Pedro, Lucas Paquetá, Samuel Lino, e reforços estrangeiros como Giorgian de Arrascaeta e Jorginho brilhando para a torcida do Flamengo semana após semana, não há momento melhor do que agora para garantir seu lugar nas arquibancadas.

Como comprar ingressos para ver o Flamengo dar um show de futebol nesta temporada? Deixe a GOAL trazer todos os detalhes sobre quanto eles custam e muito mais.

Próximos jogos do Flamengo

Data e hora (local) Partida Local Ingressos sáb., 22 de ago. (20h30) Cruzeiro x Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Ingressos dom., 30 de ago. (16h) Flamengo x Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Ingressos dom., 6 de set. (16h) Clube do Remo x Flamengo Baenão, Belém Ingressos dom., 13 de set. (15h) Flamengo x Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Ingressos dom., 20 de set. (15h) Flamengo x Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Ingressos qua., 7 de out. (15h) Santos FC x Flamengo Urbano Caldeira, Santos Ingressos dom., 11 de out. (15h) Flamengo x Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Ingressos

Como comprar ingressos do Flamengo

Você pode comprar ingressos oficiais do Flamengo online pelo portal oficial Flamengo Ingressos ou presencialmente na sede do clube, na Gávea, e na bilheteria do Maracanã. Os ingressos para o público geral normalmente começam a ser vendidos de três a quatro dias antes da partida, logo após o encerramento das janelas de prioridade dos sócios do clube.

Os sócios oficiais do Flamengo no programa Nação Sócio-Torcedor recebem prioridade significativa e melhores oportunidades para comprar ingressos para os jogos.

As janelas de venda são abertas de forma sequencial com base na categoria do plano de associação, com planos de nível mais alto, como Diamond/Platinum ou categorias Maraca, podendo comprar primeiro, seguidos pelos níveis mais baixos e pelos planos nacionais, como Nação Sem Fronteiras. Os membros também podem receber até 50% de desconto sobre os preços padrão dos ingressos para algumas partidas regionais e nacionais.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Flamengo no mercado secundário. Ticombo é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Flamengo?

Os ingressos oficiais a preço de face para jogos padrão do Flamengo em casa no Maracanã, no Rio, geralmente variam de R$ 80 a R$ 500 (aproximadamente US$ 15-US$ 90) para o público geral, dependendo do setor. No entanto, os preços podem dobrar ou até triplicar em partidas de alta importância, como o clássico Fla-Flu (Flamengo x Fluminense), que acontece na sequência em 11 de outubro, como mostrado acima, ou confrontos de mata-mata da Copa Libertadores.

O clube conta com uma estrutura rígida de prioridade, oferecendo grandes descontos para membros da Nação, que pagam a partir de R$ 20 por lugares básicos.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites secundários de revenda, como Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Maracanã

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil, oficialmente chamado Estádio Jornalista Mário Filho, é universalmente considerado o maior templo global do futebol. Um palco que aparece na lista de estádios que todo torcedor de futebol quer visitar.

Construído para sediar a Copa do Mundo da FIFA de 1950, já reinou como o maior estádio do planeta, com uma impressionante capacidade de quase 200 mil espectadores em pé. Após intensas modernizações para atender a rígidos padrões de segurança, hoje funciona como uma arena com todos os lugares sentados e capacidade para 78.838 pessoas.

O Maracanã segue sendo o maior estádio do Brasil e um monumento lendário da cultura esportiva sul-americana. Além de servir como casa compartilhada dos gigantes clubes cariocas Flamengo e Fluminense, também recebe regularmente partidas importantes da seleção brasileira.

O filho mais amado do futebol brasileiro, Pele, viveu inúmeros momentos memoráveis no Maracanã. Ele estreou pela seleção no estádio em 1957 e, 12 anos depois, em 1969, marcou o milésimo gol ("O Milésimo") de sua carreira profissional ao converter um pênalti pelo Santos contra o Vasco da Gama. Pele também faria sua última partida pelo Brasil no estádio, em 1971.

Lista de recordes e estatísticas do Flamengo

O Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) é um dos clubes de futebol mais bem-sucedidos e com maior torcida do mundo. Com sede no Rio de Janeiro, tem a prestigiosa distinção de nunca ter sido rebaixado da primeira divisão do futebol brasileiro.

Títulos e destaques da galeria

Troféus mundiais: 1 Copa Intercontinental (1981).

Troféus continentais: 4 títulos da Copa Libertadores (1981, 2019, 2022, 2025).

Campeonatos nacionais: 8 títulos do Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Copas nacionais: 5 títulos da Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Junior (876), Zico (732)

Mais gols: Zico (508), Dida (264)

Série invicta

O Flamengo ficou famosos por passar 52 partidas consecutivas sem perder em todas as competições entre 1978-79, liderado pela geração de ouro de Zico e Junior.



