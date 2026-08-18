A vontade de ver o Flamengo, atual campeão do Campeonato Brasileiro Série A e da Copa Libertadores, em ação é enorme entre torcedores de futebol do mundo todo. Embora a procura para ver o Rubro-Negro entrar em campo no icônico Maracanã, no Rio de Janeiro, seja extremamente alta, ainda há oportunidades de ingressos disponíveis.

Depois de conquistar seu oitavo título da liga na última campanha, tornando-se o segundo clube mais vitorioso da história do Brasil de forma compartilhada, o Flamengo agora busca acrescentar mais troféus à sua galeria antes que a temporada atual chegue ao fim.



Com estrelas brasileiras reveladas no país, como Pedro, Lucas Paquetá e Samuel Lino, além de reforços estrangeiros como Giorgian de Arrascaeta e Jorginho brilhando para a torcida do Flamengo semana após semana, não há momento melhor do que agora para garantir seu lugar nos jogos.

Como colocar as mãos em ingressos para ver o Flamengo dar um show de futebol nesta temporada? Deixe a GOAL trazer todos os detalhes sobre quanto eles custam e muito mais.

Próximos jogos do Flamengo

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos sáb., 22 de agosto (20h30) Cruzeiro x Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Ingressos dom., 30 de agosto (16h) Flamengo x Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Ingressos dom., 6 de setembro (16h) Clube do Remo x Flamengo Baenão, Belém Ingressos dom., 13 de setembro (15h) Flamengo x Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Ingressos dom., 20 de setembro (15h) Flamengo x Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Ingressos qua., 7 de outubro (15h) Santos FC x Flamengo Urbano Caldeira, Santos Ingressos dom., 11 de outubro (15h) Flamengo x Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Ingressos

Como comprar ingressos do Flamengo

Você pode comprar ingressos oficiais do Flamengo online pelo portal oficial Flamengo Ingressos ou presencialmente na sede do clube, na Gávea, e na bilheteria do Maracanã. Os ingressos para o público em geral normalmente começam a ser vendidos de três a quatro dias antes da partida, logo após o encerramento das janelas prioritárias para sócios do clube.

Sócios oficiais do Flamengo no programa Nação Sócio-Torcedor recebem prioridade significativa e melhores oportunidades para comprar ingressos para os jogos.

As janelas de venda são abertas de forma sequencial com base na categoria do plano de sócio, com planos de nível mais alto, como Diamond/Platinum ou categorias Maraca, podendo comprar primeiro, seguidos pelos níveis inferiores e planos nacionais como Nação Sem Fronteiras. Os sócios também podem receber até 50% de desconto sobre os preços padrão dos ingressos em algumas partidas regionais e nacionais.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Flamengo no mercado secundário. Ticombo é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Flamengo?

Os ingressos oficiais com valor de face para jogos padrão do Flamengo em casa, no Maracanã, no Rio, geralmente variam de R$ 80 a R$ 500 (cerca de US$ 15 a US$ 90) para o público em geral, dependendo do setor. No entanto, os preços podem dobrar ou até triplicar em partidas de alta importância, como o clássico Fla-Flu (Flamengo x Fluminense), que acontece na sequência em 11 de outubro, como mostrado acima, ou em confrontos mata-mata da Copa Libertadores.

O clube se apoia em uma estrutura rígida de prioridade, oferecendo grandes descontos para seus membros da Nação, que pagam a partir de R$ 20 por lugares básicos.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites secundários de revenda, como Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Maracanã

O Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil, oficialmente chamado Estádio Jornalista Mário Filho, é universalmente considerado o maior templo do futebol mundial. Um local que aparece na lista de estádios a visitar de todo torcedor de futebol.

Construído para sediar a Copa do Mundo da FIFA de 1950, já foi o maior estádio do planeta, com uma impressionante capacidade para quase 200.000 espectadores em pé. Depois de intensas modernizações para atender a rígidos padrões de segurança, hoje opera como uma arena totalmente com assentos, com capacidade para 78.838 lugares.

O Maracanã continua sendo o maior estádio do Brasil e um monumento lendário à cultura esportiva sul-americana. Além de servir como casa compartilhada dos gigantes clubes cariocas Flamengo e Fluminense, também recebe regularmente partidas cruciais da seleção brasileira.

O filho mais amado do futebol brasileiro, Pele, teve inúmeros momentos memoráveis no Maracanã. Ele fez sua estreia pela seleção no estádio em 1957 e, doze anos depois, em 1969, marcou o milésimo gol ("O Milésimo") de sua carreira profissional ao converter um pênalti pelo Santos contra o Vasco da Gama. Pele também disputaria sua última partida pelo Brasil no local, em 1971.

Lista de recordes e estatísticas do Flamengo

O Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) é um dos clubes de futebol mais bem-sucedidos e com maior torcida do mundo. Com sede no Rio de Janeiro, tem a prestigiosa distinção de nunca ter sido rebaixado da elite do futebol brasileiro.

Títulos e destaques da galeria de troféus

Troféus mundiais: 1 Copa Intercontinental (1981).

Troféus continentais: 4 títulos da Copa Libertadores (1981, 2019, 2022, 2025).

Campeonatos nacionais: 8 títulos do Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Copas nacionais: 5 títulos da Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Junior (876), Zico (732)

Mais gols: Zico (508), Dida (264)

Série de invencibilidade

O Flamengo ficou famososamente 52 partidas consecutivas sem perder em todas as competições entre 1978-79, liderado pela geração de ouro de Zico e Junior.



