Como comprar ingressos do Fenerbahçe para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, notícias da Süper Lig e mais

Apesar de liderar a classificação da liga turca em 28 ocasiões recordistas, o Fenerbahçe, de Istambul, tem sofrido ultimamente de um grave caso de vice-campeonite, terminando em segundo lugar em cada uma das últimas cinco temporadas, além de ter ficado atrás do Galatasaray em quatro campanhas seguidas da Süper Lig.

Será que finalmente conseguirá quebrar o domínio do rival da cidade? Você pode fazer parte da fervorosa torcida do Fenerbahçe reservando seus ingressos hoje mesmo.

Como um dos clubes multiesportivos mais bem-sucedidos, ricos e amplamente apoiados da Turquia, o Fenerbahçe tem uma enorme base global de fãs, com estimados 25 a 35 milhões de torcedores em todo o mundo. Um dos principais motivos pelos quais os fãs de futebol adoram ver o gigante de Istambul em ação é porque os jogos no Estádio Şükrü Saracoğlu oferecem atmosferas eletrizantes e de alta voltagem em dias de partida.

Com uma série de novas chegadas de peso, como Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Sidiki Cherif, Nathan Ake e Romelu Lukaku, a promessa é de uma temporada inesquecível para o Fenerbahçe. Deixe a GOAL trazer todos os detalhes sobre como garantir seu lugar, quanto custam os ingressos e muito mais.

Próximos jogos do Fenerbahçe

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos sáb., 5 de setembro (20h) Süper Lig: Fenerbahçe x Beşiktaş Estádio Şükrü Saracoğlu (Istambul) Ingressos qui., 10 de setembro (19h45) UCL: Fenerbahçe x Roma Estádio Şükrü Saracoğlu (Istambul) Ingressos seg., 14 de setembro (20h) Süper Lig: Gaziantep x Fenerbahçe Estádio Gaziantep (Gaziantep) Ingressos dom., 20 de setembro (17h) Süper Lig: Fenerbahçe x Eyüpspor Estádio Şükrü Saracoğlu (Istambul) Ingressos dom., 11 de outubro (18h) Süper Lig: Rizespor x Fenerbahçe Estádio Çaykur Didi (Rize) Ingressos qua., 14 de outubro (20h) UCL: Aston Villa x Fenerbahçe Villa Park (Birmingham) Ingressos dom., 18 de outubro (18h) Süper Lig: Fenerbahçe x Alanyaspor Estádio Şükrü Saracoğlu (Istambul) Ingressos ter., 20 de outubro (19h45) UCL: Fenerbahçe x Slavia Prague Estádio Şükrü Saracoğlu (Istambul) Ingressos dom., 25 de outubro (18h) Süper Lig: Galatasaray x Fenerbahçe Complexo Esportivo Ali Sami Yen RAMS Park (Istambul) Ingressos

Como comprar ingressos do Fenerbahçe

Você pode comprar ingressos oficiais do Fenerbahçe pelo Passo ou na bilheteria do Estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul. Para se registrar no Passo (ou no aplicativo móvel do Passo), que é o sistema oficial de ingressos do futebol turco. Você vai precisar dos dados do seu documento de identidade ou passaporte.

Os ingressos oficiais normalmente começam a ser vendidos de 3 a 5 dias antes da partida, embora jogos de alta demanda possam seguir janelas de venda diferentes ou exigir prioridade para sócios do clube, então é essencial acompanhar os anúncios com antecedência.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Fenerbahçe no mercado secundário. StubHub é um dos principais varejistas para quem busca garantir assentos por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Fenerbahçe?

Os ingressos oficiais para os jogos do Fenerbahçe no Estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, geralmente variam de €30 a €100 (aprox. 1.200-3.800+ TL) para partidas padrão da Süper Lig, dependendo bastante do adversário e do setor escolhido.

O estádio do Fenerbahçe é dividido em vários setores e blocos principais:

Atrás dos gols / Kale Arkası (arquibancadas norte / Migros e Spor Toto/sul): Estas são as seções dos torcedores mais apaixonados e barulhentos, incluindo o núcleo ultras. Os ingressos variam de $30 a $50 para jogos regulares da liga.

Anéis superiores / Üst Tribün (Maraton Üst e Fenerium Üst): Assentos elevados ao longo das laterais do campo, oferecendo uma excelente perspectiva de visão. Os ingressos variam de €40 a €65.

Anéis inferiores / Alt Tribün (Maraton Alt e Fenerium Alt): Assentos premium ao nível do campo ao longo das linhas laterais, proporcionando proximidade com os jogadores e os bancos de reservas. Os ingressos variam de €70 a €100+ para jogos padrão.

Pacotes VIP e hospitalidade: Incluem acesso a lounges de luxo, catering e assentos centrais privilegiados. Os preços variam de €150 a €300+.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites secundários de revenda como StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Şükrü Saracoğlu

O Estádio Şükrü Saracoğlu, atualmente conhecido por razões de patrocínio como Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, é uma das arenas de futebol mais lendárias, intimidadoras e historicamente significativas da Europa. Ele é frequentemente reverenciado por sua apaixonada torcida como 'O Templo'.

Localizada no vibrante distrito de Kadıköy, no lado asiático de Istambul, esta arena all-seater com capacidade entre 47.430 e 50.530 lugares serve tem sido a casa do gigante multiesportivo turco Fenerbahçe desde sua inauguração, em 1908.

Entre as partidas memoráveis disputadas no Estádio Şükrü Saracoğlu estão as seguintes:

Final da Copa da UEFA (2009) : O estádio recebeu a última final da Copa da UEFA, com o Shakhtar Donetsk vencendo o Werder Bremen por 2 a 1. Luiz Adriano abriu o placar para o Shakhtar, Naldo empatou para o Bremen, e Jadson marcou o histórico gol da vitória na prorrogação, aos 97 minutos.

O lendário dérbi do 6 a 0 (2002) : No capítulo mais famoso do feroz Dérbi Intercontinental, o Fenerbahçe dominou completamente o arquirrival Galatasaray. Apesar de ficar com 10 homens, o Fenerbahçe marcou seis gols sem resposta, culminando com o golpe final de Ümit Özat. O placar de '6 a 0' segue como uma peça central do folclore do clube.

Hat-trick de Şanlı contra o Manchester United (2004) : Em uma brilhante partida da fase de grupos da Champions League, o herói cult Tuncay Şanlı marcou um hat-trick de tirar o fôlego, incluindo uma espetacular bicicleta, para derrubar o Manchester United de Alex Ferguson.

O Prado do Padre: Antes de qualquer estrutura de concreto existir, o terreno onde hoje fica o Estádio Şükrü Saracoğlu era conhecido como Papazın Çayırı (O Prado do Padre). Ele serviu como o primeiro campo oficial de futebol do país, onde foram disputadas as primeiras partidas da Liga de Futebol de Istambul.

Recordes e estatísticas do Fenerbahçe

O Fenerbahçe (Fenerbahçe Spor Kulübü), fundado em 1907, é um dos clubes multiesportivos mais antigos, bem-sucedidos e apaixonadamente apoiados da Turquia. O time de futebol tem uma rica história repleta de recordes lendários e uma enorme coleção de troféus.

Títulos do clube e destaques da galeria de troféus

Campeonatos da liga turca : 28 títulos

Copa da Turquia : 7 títulos

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos (oficiais): Müjdat Yetkiner (570), Volkan Demirel (525)

Mais gols: Zeki Rıza Sporel (470), Lefter Küçükandonyadis (423)

A sequência invicta definitiva

De forma impressionante, o Fenerbahçe venceu as temporadas 1912-13 e 1922-23 da Liga de Futebol de Istambul sem sofrer um único gol. Mais recentemente, o clube estabeleceu um novo marco doméstico moderno ao completar uma sequência de 32 partidas invicto na liga durante 2023 e 2024.

O que há em um nome?

'Fenerbahçe' traduz literalmente para 'Jardim do Farol' em turco. O nome vem do farol histórico situado no cabo de Fenerbahçe, em Istambul. As cores originais do clube eram amarelo e branco, combinando com os narcisos florescendo ao redor do farol, antes da mudança para amarelo e azul-marinho em 1910.

A noite europeia contra o Bordeaux

O Fenerbahçe surpreendeu de forma famosa o campeão francês Bordeaux ao eliminá-lo na primeira fase da Copa dos Campeões Europeus, em 1985. Na época, isso foi uma enorme zebra que alterou a percepção do futebol turco em toda a Europa.



