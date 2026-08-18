O Crystal Palace se transformou de sobrevivente habitual em um verdadeiro colecionador de títulos. O triunfo na FA Cup sobre o Manchester City em 2025 encerrou uma espera de 164 anos por um grande troféu, e a equipe seguiu isso levantando um troféu europeu, consolidando um dos períodos mais notáveis da história do clube.

Agora, uma nova era começa em Selhurst Park. Pierre Sage assume o comando para sua primeira temporada completa, com futebol europeu novamente no calendário, ao lado de uma tabela da Premier League que leva Manchester City, Liverpool e Newcastle ao sul de Londres antes do Natal.

Então, como você pode colocar as mãos em ingressos do Crystal Palace nesta temporada? Deixe a GOAL mostrar exatamente quais opções você tem para ver o Crystal Palace jogar ao vivo durante a campanha 2026/27.

Quais são os próximos jogos do Crystal Palace em 2026/27?

Abaixo, você pode conferir os próximos jogos do Crystal Palace na Premier League 2026/27:

Data Jogo Estádio Ingressos sáb. 22 de agosto de 2026 Everton x Crystal Palace Hill Dickinson Stadium, Liverpool Ingressos sáb. 29 de agosto de 2026 Crystal Palace x Manchester City Selhurst Park, Londres Ingressos sáb. 5 de setembro de 2026 Fulham x Crystal Palace Craven Cottage, Londres Ingressos sáb. 12 de setembro de 2026 Crystal Palace x Ipswich Town Selhurst Park, Londres Ingressos sáb. 19 de setembro de 2026 Leeds United x Crystal Palace Elland Road, Leeds Ingressos sáb. 10 de outubro de 2026 Crystal Palace x Nottingham Forest Selhurst Park, Londres Ingressos sáb. 17 de outubro de 2026 Brighton & Hove Albion x Crystal Palace Amex Stadium, Brighton Ingressos sáb. 24 de outubro de 2026 Crystal Palace x Newcastle United Selhurst Park, Londres Ingressos sáb. 31 de outubro de 2026 Tottenham Hotspur x Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium, Londres Ingressos sáb. 7 de novembro de 2026 Crystal Palace x Liverpool Selhurst Park, Londres Ingressos sáb. 21 de novembro de 2026 Coventry City x Crystal Palace Coventry Building Society Arena, Coventry Ingressos sáb. 28 de novembro de 2026 Crystal Palace x Hull City Selhurst Park, Londres Ingressos qua. 2 de dezembro de 2026 Chelsea x Crystal Palace Stamford Bridge, Londres Ingressos sáb. 5 de dezembro de 2026 Aston Villa x Crystal Palace Villa Park, Birmingham Ingressos

O Palace também disputa competição europeia nesta temporada, com esses jogos sendo adicionados a uma agenda já cheia em Selhurst Park.

Como comprar ingressos do Crystal Palace para 2026/27?

A maneira mais acessível de comprar ingressos do Crystal Palace é pela StubHub, onde ingressos verificados estão disponíveis para jogos em casa e fora, sem necessidade de associação ou pontos de fidelidade.

Os ingressos para Selhurst Park são liberados em etapas: primeiro para os detentores de carnê de temporada, depois para membros classificados por pontos de fidelidade, e só então para venda geral, se ainda restar alguma coisa. Com capacidade para pouco mais de 25.000 pessoas, uma taxa de renovação de carnês de temporada quase total e o futebol europeu aumentando a demanda, muito poucos jogos chegam a essa etapa final. Para quem não tem associação ou um histórico consolidado de compras, a via oficial raramente resulta em um ingresso.

A StubHub elimina totalmente essas barreiras. Você pode navegar pelas opções de qualquer jogo, comparar assentos em diferentes setores do estádio e comprar em minutos. Para os maiores jogos em casa, contra Manchester City, Liverpool e Newcastle, comprar com antecedência dá a você a maior variedade de assentos antes que a disponibilidade diminua.

Quanto custam os ingressos do Crystal Palace?

Os ingressos de adulto do Crystal Palace em Selhurst Park começam em cerca de £35 para jogos padrão da Premier League, com os preços subindo de acordo com a localização do assento, o adversário e a data.

O mesmo assento pode ter preços diferentes de um jogo para outro, e os jogos de maior demanda se esgotam pelos canais oficiais antes que a maioria dos torcedores tenha a chance de procurar. Na StubHub, os preços refletem a demanda em tempo real, em vez de uma categoria fixa, então os jogos contra Ipswich e Hull oferecem o melhor custo-benefício do outono, enquanto Manchester City e Liverpool ficam na faixa premium.

O sucesso recente do Palace elevou a demanda a um patamar mais alto do que em qualquer outro momento da história do clube, o que faz da reserva antecipada o principal fator no valor que você vai pagar.

Qual é a história de Selhurst Park?

Selhurst Park é um estádio de futebol no distrito londrino de Croydon e é a casa do Crystal Palace desde sua inauguração, em 1924, com capacidade atual para pouco mais de 25.000 pessoas.

O estádio recebeu jogos internacionais, além de partidas durante os Jogos Olímpicos de Verão de 1948, e foi compartilhado pelo Charlton Athletic de 1985 a 1991 e pelo Wimbledon de 1991 a 2003. Os planos para reformar e ampliar o estádio foram reaprovados pelo Conselho de Croydon em agosto de 2024, com trabalhos preliminares em andamento e conclusão proposta para o verão de 2027.

Selhurst Park também é familiar ao público de televisão, tendo sido usado na série Ted Lasso, da Apple TV, como Nelson Road, a casa fictícia do AFC Richmond. Suas arquibancadas íngremes e compactas, além do famoso apoio barulhento da torcida mandante, fazem dele uma das visitas mais intimidadoras para equipes visitantes na Premier League.