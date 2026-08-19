O Club América, equipe mais bem-sucedida e mais rica da Liga MX, quer dar a volta por cima nesta temporada após 12 meses difíceis, e você pode estar na Cidade do México para vê-lo entrar em campo.

Antes desse período complicado no fim de 2025 e no início de 2026, Las Águilas vinha em alta, conquistando três títulos seguidos (Apertura 2024 e 2025 e Clausura 2025) e terminando em segundo no Clausura 2025.

Além de ver de perto vários jogadores de classe mundial em ação, como Henry Martin, Brian Rodriguez, Erick Sanchez e Raphael Veiga, quem for aos jogos do Club América em casa também terá o bônus de pisar em um dos estádios mais icônicos do mundo, o Estadio Azteca.

Deixe a GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos para garantir seu lugar nos jogos do Club América, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos jogos do Club America

Data e horário (local) Jogo Local Ingressos Sex., 21 de ago. (21h) Liga MX: FC Juarez x Club America Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez) Ingressos Qua., 26 de ago. (19h45) Leagues Cup: Columbus Crew x Club America Dignity Health Sports Park (Carson, EUA) Ingressos Sáb., 29 de ago. (19h) Liga MX: Club America x Club Puebla Estadio Azteca (Cidade do México) Ingressos Sáb., 5 de set. (19h) Liga MX: Club America x Club Tijuana Estadio Azteca (Cidade do México) Ingressos Sáb., 12 de set. (a confirmar) Liga MX: Cruz Azul x Club America Estadio Azteca (Cidade do México) Ingressos Sáb., 19 de set. (21h) Liga MX: Club America x C.D. Guadalajara Estadio Azteca (Cidade do México) Ingressos Dom., 27 de set. (21h) Liga MX: Club Necaxa x Club America Estadio Victoria (Aguascalientes) Ingressos Sáb., 10 de out. (21h) Liga MX: Club America x C.F. Monterrey Estadio Azteca (Cidade do México) Ingressos Sáb., 17 de out. (19h) Liga MX: Club León x Club America León Stadium (León) Ingressos

Como comprar ingressos do Club America

Os ingressos oficiais para os jogos do Club América em casa podem ser comprados digitalmente pelo aplicativo Fanki ou pelo Fanki.com, que funciona como a principal plataforma oficial de ingressos do clube. Em geral, os ingressos são colocados à venda na semana da partida, normalmente entre três e sete dias antes do pontapé inicial.

Às vezes, os ingressos podem ser comprados diretamente na bilheteria do Estadio Azteca no dia do jogo, caso a partida não esteja esgotada. Vale destacar que a bilheteria realiza as transações digitalmente por meio de aplicativo móvel, em vez de ingressos físicos em papel ou dinheiro.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Club America no mercado secundário. A StubHub é uma das principais varejistas para quem busca garantir lugar por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Club America?

Os ingressos oficiais do Club América para partidas comuns da Liga MX em casa no Estadio Azteca geralmente variam de MXN $675 a MXN $3.500 (US$ 35 a US$ 200). No entanto, experiências premium de hospitalidade podem subir significativamente, chegando a até MXN $9.000 (US$ 475).

O preço de face varia dinamicamente de acordo com o perfil do time adversário, com jogos de rivalidade histórica, como o Clásico Nacional contra o Chivas de Guadalajara, elevando os preços-base.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estadio Azteca

O Estadio Azteca, oficialmente conhecido como Estadio Banorte por razões de patrocínio, é um estádio de futebol localizado em Coyoacán, na Cidade do México.

Ele é a casa habitual do time da Liga MX Club America, e do Cruz Azul em alguns períodos, além da seleção mexicana, desde sua inauguração em 1966. Com capacidade para 87.523 pessoas, é o maior estádio da América Latina e o oitavo maior estádio de futebol do mundo.

O Azteca recebeu de forma marcante as finais das Copas do Mundo de 1970 e 1986 e, embora não tenha sediado a final da Copa do Mundo da FIFA de 2026, fez história no verão ao se tornar o único estádio a receber partidas em três Copas do Mundo diferentes.

Recordes e estatísticas do Club America

O Club America, Club de Fútbol América S.A. de C.V., é o clube mais bem-sucedido e mais laureado da história do futebol mexicano, detendo o recorde de mais títulos da liga nacional e mais troféus internacionais de clubes na região da CONCACAF.

Principais títulos e conquistas

Liga MX: 16 títulos (recorde nacional histórico)

Copa México: 6 títulos (recorde nacional histórico)

Copa dos Campeões da CONCACAF / Liga dos Campeões: 7 títulos (recorde regional compartilhado)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Cristóbal Ortega (711), Alfredo Tena (594)

Mais gols: Luis Roberto Alves ('Zague') (192), Cuauhtémoc Blanco (153)

Líderes de todos os tempos

O Club América lidera a tabela histórica da Liga MX em número total de vitórias, pontos somados e gols marcados.

Nunca caiu

O Club America é um de apenas dois times, o outro é o Chivas, que nunca foram rebaixados para a segunda divisão mexicana.



