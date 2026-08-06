O Chelsea entra em 2026/27 sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, contratado após uma temporada caótica que viu Enzo Maresca ser demitido, Liam Rosenior durar pouco mais de três meses, e o clube terminar em um decepcionante 10º lugar, sem vaga em competição europeia para mostrar nesta temporada.
GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos em Stamford Bridge.
Lista completa de jogos do Chelsea na Premier League 2026/27
|Data e horário
|Jogo
|Local
|Competição
|Ingressos
|seg. 24 ago. 2026, 20:00
|Fulham x Chelsea
|Craven Cottage (fora)
|Premier League
|Ingressos
|dom. 30 ago. 2026, 14:00
|Chelsea x Brighton and Hove Albion
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|dom. 6 set. 2026, 16:30
|Arsenal x Chelsea
|Emirates Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 12 set. 2026, 15:00
|Chelsea x Hull City
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sex. 18 set. 2026, 20:00
|Brentford x Chelsea
|Gtech Community Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 10 out. 2026, 15:00
|Chelsea x Bournemouth
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 17 out. 2026, 15:00
|Everton x Chelsea
|Hill Dickinson Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 24 out. 2026, 15:00
|Chelsea x Tottenham Hotspur
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 31 out. 2026, 16:00
|Chelsea x Manchester United
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 7 nov. 2026, 15:00
|Sunderland x Chelsea
|Stadium of Light (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 21 nov. 2026, 15:00
|Chelsea x Leeds United
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 28 nov. 2026, 15:00
|Nottingham Forest x Chelsea
|The City Ground (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 2 dez. 2026, 20:00
|Chelsea x Crystal Palace
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 5 dez. 2026, 15:00
|Chelsea x Liverpool
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 12 dez. 2026, 15:00
|Manchester City x Chelsea
|Etihad Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 19 dez. 2026, 15:00
|Chelsea x Aston Villa
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 26 dez. 2026, 15:00
|Coventry City x Chelsea
|Coventry Building Society Arena (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 30 dez. 2026, 20:00
|Ipswich Town x Chelsea
|Portman Road (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 2 jan. 2027, 15:00
|Chelsea x Newcastle United
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 6 jan. 2027, 20:00
|Crystal Palace x Chelsea
|Selhurst Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 16 jan. 2027, 15:00
|Chelsea x Sunderland
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 23 jan. 2027, 15:00
|Leeds United x Chelsea
|Elland Road (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 30 jan. 2027, 15:00
|Chelsea x Nottingham Forest
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 6 fev. 2027, 15:00
|Manchester United x Chelsea
|Old Trafford (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 10 fev. 2027, 20:00
|Newcastle United x Chelsea
|St James' Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 20 fev. 2027, 15:00
|Chelsea x Ipswich Town
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 27 fev. 2027, 15:00
|Aston Villa x Chelsea
|Villa Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 3 mar. 2027, 20:00
|Chelsea x Coventry City
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 13 mar. 2027, 15:00
|Chelsea x Arsenal
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 20 mar. 2027, 16:00
|Hull City x Chelsea
|MKM Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 10 abr. 2027, 15:00
|Chelsea x Fulham
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 17 abr. 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion x Chelsea
|American Express Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 24 abr. 2027, 15:00
|Chelsea x Manchester City
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 1 maio 2027, 15:00
|Liverpool x Chelsea
|Anfield (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 8 maio 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Chelsea
|Tottenham Hotspur Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 15 maio 2027, 15:00
|Chelsea x Everton
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|dom. 23 maio 2027, 15:00
|Bournemouth x Chelsea
|Vitality Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|dom. 30 maio 2027, 16:00
|Chelsea x Brentford
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
Como comprar ingressos do Chelsea?
Os ingressos são vendidos pelo portal oficial de bilheteria do clube, com prioridade normalmente dada a sócios e detentores de season ticket antes de qualquer liberação mais ampla.
A demanda é especialmente alta para os clássicos londrinos contra Arsenal e Tottenham, além das visitas de Liverpool, Manchester City e Manchester United.
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados, plataformas secundárias como a StubHub oferecem uma rota alternativa para Stamford Bridge.
Quanto custam os ingressos do Chelsea?
Os preços variam significativamente de acordo com o adversário e a localização do assento, com os jogos de maior destaque listados acima trazendo os maiores ágios.
Os preços do season ticket e das partidas avulsas para 2026/27 devem ser confirmados diretamente no site oficial do Chelsea, já que os valores são revisados a cada verão.
O que saber sobre Stamford Bridge?
O Chelsea manda seus jogos em Stamford Bridge desde a fundação do clube, em 1905, o que faz dele um dos estádios mais antigos ainda em uso no futebol inglês.
O estádio recebe pouco mais de 40 mil torcedores, consideravelmente menos do que a maioria dos rivais do Chelsea na briga por títulos, e seu formato apertado e compacto costuma ser apontado como responsável por produzir uma das atmosferas mais intensas da Premier League em noites europeias.
Planos antigos para reformar ou substituir o estádio vêm sendo discutidos sob a atual gestão do clube, mas nenhum cronograma definitivo foi confirmado, e Stamford Bridge segue como a casa do Chelsea para a temporada 2026/27.