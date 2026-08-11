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Villa Park Aston Villa 2025Getty Images
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Como comprar ingressos do Aston Villa para 2026-27: preços médios, próximos jogos e informações sobre os carnês de temporada

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Aston Villa
Premier League

Veja exatamente como você pode acompanhar o Aston Villa, de Unai Emery, em ação nesta temporada

É provável que o Aston Villa volte a esquentar o clima no Villa Park durante a temporada 2026/27.  

Com mais de 42 mil torcedores passando pelas catracas do Villa Park, a lendária parede grená e azul está pronta para empurrar o time na UEFA Champions League e na tabela da Premier League.

Então, como você pode conseguir um ingresso para ver o Aston Villa em ação? A GOAL explica as suas opções para acompanhar a equipe em 2026-27, incluindo onde encontrar ingressos, renovações de season ticket, preços de associação e os pacotes premium disponíveis neste momento.

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Próximos jogos e ingressos do Aston Villa na Premier League 2026/27

Data e horaJogoLocalIngressos
dom. 23 ago. 2026, 14:00Brighton & Hove Albion x Aston VillaAmerican Express Stadium, BrightonComprar ingressos
seg. 31 ago. 2026, 20:00Aston Villa x ArsenalVilla Park, BirminghamComprar ingressos
sáb. 5 set. 2026, 17:30Hull City x Aston VillaMKM Stadium, HullComprar ingressos
sáb. 12 set. 2026, 15:00Aston Villa x Nottingham ForestVilla Park, BirminghamComprar ingressos
sáb. 19 set. 2026, 12:30Tottenham Hotspur x Aston VillaTottenham Hotspur Stadium, LondresComprar ingressos
sáb. 10 out. 2026, 15:00Aston Villa x BrentfordVilla Park, BirminghamComprar ingressos
sáb. 17 out. 2026, 15:00Newcastle United x Aston VillaSt. James' Park, Newcastle upon TyneComprar ingressos
sáb. 24 out. 2026, 15:00Aston Villa x Manchester CityVilla Park, BirminghamComprar ingressos
sáb. 31 out. 2026, 15:00Aston Villa x FulhamVilla Park, BirminghamComprar ingressos
sáb. 7 nov. 2026, 15:00Manchester United x Aston VillaOld Trafford, StretfordComprar ingressos
sáb. 21 nov. 2026, 15:00Aston Villa x SunderlandVilla Park, BirminghamComprar ingressos
sáb. 28 nov. 2026, 15:00Ipswich Town x Aston VillaPortman Road Stadium, IpswichComprar ingressos
qua. 2 dez. 2026, 20:00Aston Villa x EvertonVilla Park, BirminghamComprar ingressos
sáb. 5 dez. 2026, 15:00Aston Villa x Crystal PalaceVilla Park, BirminghamComprar ingressos
sáb. 12 dez. 2026, 15:00Coventry City x Aston VillaCoventry Building Society Arena, CoventryComprar ingressos
sáb. 19 dez. 2026, 15:00Chelsea x Aston VillaStamford Bridge, LondresComprar ingressos
sáb. 26 dez. 2026, 15:00Aston Villa x Leeds UnitedVilla Park, BirminghamComprar ingressos
qua. 30 dez. 2026, 20:00Aston Villa x LiverpoolVilla Park, BirminghamComprar ingressos

Como comprar ingressos do Aston Villa para a Premier League?

Garantir ingressos do Aston Villa no Villa Park exige passar por canais oficiais específicos, já que a alta demanda faz com que os assentos padrão de entrada geral se esgotem rapidamente e sejam disponibilizados de forma digital pelo aplicativo do Aston Villa.

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Esta é a forma mais rápida de comprá-los:

  • Associação oficial e sorteios: aderir a um nível de associação oficial é essencial para o acesso principal. Isso dá entrada nos sorteios para membros, como o Loyalty Ballot ou o First Timer Ballot, e em janelas prioritárias de venda 3 a 4 semanas antes do pontapé inicial.
  • Troca oficial de ingressos: membros podem comprar ingressos pelo valor de face anunciados diretamente por detentores de season ticket que não possam comparecer aos jogos, por meio do portal oficial de revenda do clube.
  • Pacotes oficiais de hospitalidade: reservar uma experiência de hospitalidade para o dia do jogo, como The Lower Grounds, 150 Club ou 82 Champions Club, garante a entrada sem necessidade de associação ou participação em sorteio.
  • Mercados secundários: para jogos esgotados da Premier League ou de competições europeias, os torcedores podem recorrer a plataformas secundárias em busca de opções alternativas de revenda entre fãs. Verifique os termos e condições do site no qual você está comprando.

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Como comprar season tickets do Aston Villa?

A única forma de garantir um lugar em todos os jogos da Premier League em casa no Villa Park é ter um season ticket do Aston Villa. 

Um passe de temporada dá entrada em todas as 19 partidas da liga realizadas pelo clube e oferece janelas prioritárias de compra para confrontos eliminatórios de copa.

Os season tickets para a temporada 2026-27 estão esgotados, com os season tickets mais baratos para adultos a partir de £703. 

Os atuais detentores recebem janelas prioritárias de renovação antes de cada nova campanha, enquanto os interessados podem se inscrever na lista de espera oficial para season tickets.

Quanto custam os ingressos do Aston Villa?

Com os season tickets indisponíveis, a maioria dos torcedores que forem aos jogos do Aston Villa no Villa Park nesta temporada comprará um ingresso avulso de jogo para a partida de sua escolha.

Eles são vendidos jogo a jogo e oferecidos em uma faixa de preços, dependendo de fatores como localização do assento, partida e adversário ao longo da campanha. 

Abaixo, você pode conferir o preço dos jogos do Aston Villa nesta temporada, com base na tabela de custos da Categoria A da temporada passada:

Faixa de preçoAdultoAcima de 66 / Abaixo de 21Forças ArmadasMenor de 18Menor de 14
Zona 1£82,00£61,50£65,50£42,00£25,00
Zona 2£76,00£57,00£61,00£39,00£23,00
Zona 3£71,00£53,00£56,50£35,50£21,00
Zona 4£58,00£43,50£45,50£29,50£17,50
Espaços para cadeirantes£58,00£43,50£45,50£29,50£17,50

Quando os ingressos do Aston Villa começam a ser vendidos?

Ingressos gerais e pacotes premium de hospitalidade para a temporada 2026-27 estão disponíveis para consulta e compra por meio da plataforma oficial de ingressos do clube.

Os ingressos de jogo normalmente são liberados de 4 a 5 semanas antes do pontapé inicial, começando com janelas exclusivas de prioridade para membros oficiais antes de chegarem à venda geral.

Como posso verificar a disponibilidade de ingressos do Aston Villa?

A demanda por ingressos do Aston Villa segue em nível recorde, enquanto o time de Unai Emery continua competindo no mais alto nível no cenário doméstico e na Europa.

O local mais confiável para verificar a disponibilidade em tempo real para os próximos jogos é o portal oficial do clube em avfc.co.uk.

Quanto custa uma associação do Aston Villa?

Uma associação oficial do Aston Villa oferece acesso prioritário aos lançamentos de ingressos para jogos em casa, descontos exclusivos no varejo e conteúdo digital.

Níveis de associação disponíveis para a temporada 2026-27:

  • Adulto: £50
  • Time feminino: £30
  • Associação de vídeo: £35
  • Video Lite: £15
  • Júnior (idades de 3 a 11 e de 12 a 17): £30
  • Júnior (idades de 0 a 2): grátis

Onde posso comprar experiências premium do Aston Villa?

Há três experiências premium do Aston Villa disponíveis para compra:

  • Lower Grounds Premium: acesso ao lounge exclusivo, assentos na Trinity Stand, estrutura pré e pós-jogo, telões, sessões de perguntas e respostas com ex-jogadores, comida e bar de cortesia, além do programa oficial do dia do jogo.
  • 150 Club: assentos acolchoados na linha do meio-campo na Doug Ellis Stand, drinques de boas-vindas, refeição servida à mesa, especiais do chef no intervalo, visitas de lendas do Villa e brindes de dia de jogo.
  • 82 Champions Club: assentos acolchoados em localização central na Trinity Road Stand, experiência gastronômica de dois pratos, bar de cortesia e aparições de lendas.

Todos os pacotes premium podem ser consultados ou reservados diretamente no site oficial do Aston Villa.
Planejar a compra de ingressos para jogos de alto nível da Premier League exige atenção cuidadosa aos níveis de associação e às datas oficiais de liberação. Se você pretende garantir previsões em tempo real à medida que a ação se desenrola, a velocidade de navegação em software móvel é tudo. Dê uma olhada mais de perto no nosso guia selecionado para melhorar sua rotina de dia de jogo com o nosso código promocional da melbet.

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