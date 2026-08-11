É provável que o Aston Villa volte a esquentar o ambiente mais uma vez durante a temporada 2026/27 no Villa Park.

Com mais de 42.000 torcedores passando pelas catracas do Villa Park, a lendária muralha grená e azul está pronta para empurrar o time na UEFA Champions League e na classificação da Premier League.

Então, como você pode conseguir um ingresso para ver o Aston Villa em ação? Deixe o GOAL apresentar as suas opções para acompanhar a equipe em 2026-27, incluindo onde encontrar ingressos, renovações de carnês de temporada, preços de associação e os pacotes premium disponíveis neste momento.

Próximos jogos e ingressos do Aston Villa na Premier League 2026/27

Como comprar ingressos do Aston Villa para a Premier League?

Garantir ingressos do Aston Villa no Villa Park exige passar por canais oficiais específicos, já que a alta demanda faz com que os assentos padrão de admissão geral se esgotem rapidamente e sejam entregues digitalmente pelo aplicativo do Aston Villa.

Esta é a forma mais rápida de comprá-los:

Associação oficial e sorteios : entrar em um nível de associação oficial é essencial para o acesso primário. Isso dá entrada nos sorteios para associados, como os sorteios Loyalty ou First Timer, e janelas prioritárias de venda 3 a 4 semanas antes do início da partida.

: entrar em um nível de associação oficial é essencial para o acesso primário. Isso dá entrada nos sorteios para associados, como os sorteios Loyalty ou First Timer, e janelas prioritárias de venda 3 a 4 semanas antes do início da partida. Troca oficial de ingressos: associados podem comprar ingressos pelo valor de face anunciados diretamente por detentores de carnê de temporada que não podem comparecer aos jogos por meio do portal oficial de revenda do clube.

associados podem comprar ingressos pelo valor de face anunciados diretamente por detentores de carnê de temporada que não podem comparecer aos jogos por meio do portal oficial de revenda do clube. Pacotes oficiais de hospitalidade: reservar uma experiência de hospitalidade de dia de jogo, como The Lower Grounds, 150 Club ou 82 Champions Club, garante a entrada sem necessidade de associação ou de participar de sorteio.

reservar uma experiência de hospitalidade de dia de jogo, como The Lower Grounds, 150 Club ou 82 Champions Club, garante a entrada sem necessidade de associação ou de participar de sorteio. Mercados secundários: para jogos esgotados da Premier League ou de competições europeias, os torcedores podem recorrer a plataformas secundárias em busca de opções alternativas de revenda entre fãs. Confira os termos e condições do site no qual você está comprando.

Como comprar carnês de temporada do Aston Villa?

A única maneira de garantir um lugar em todos os jogos da Premier League em casa no Villa Park é ter um carnê de temporada do Aston Villa.

Um carnê de temporada dá acesso aos 19 jogos da liga sediados pelo clube e oferece janelas prioritárias de compra para confrontos eliminatórios de copas.

Os carnês de temporada para 2026-27 estão esgotados, com os mais baratos para adultos a partir de £703.

Os atuais detentores têm janelas prioritárias de renovação antes de cada nova campanha, enquanto os compradores em potencial podem se inscrever na lista de espera oficial para carnês de temporada.

Quanto custam os ingressos do Aston Villa?

Com os carnês de temporada indisponíveis, a maioria dos torcedores que comparecerá aos jogos do Aston Villa no Villa Park nesta temporada comprará um ingresso individual de dia de jogo para a partida de sua escolha.

Eles são vendidos jogo a jogo e oferecidos em uma faixa de preços, dependendo de fatores como localização do assento, partida e adversário ao longo da campanha.

Abaixo, você pode conferir o preço dos jogos do Aston Villa nesta temporada, com base na tabela de custos de Categoria A da temporada passada:

Faixa de preço Adulto Acima de 66 / Abaixo de 21 Forças Armadas Abaixo de 18 Abaixo de 14 Faixa 1 £82,00 £61,50 £65,50 £42,00 £25,00 Faixa 2 £76,00 £57,00 £61,00 £39,00 £23,00 Faixa 3 £71,00 £53,00 £56,50 £35,50 £21,00 Faixa 4 £58,00 £43,50 £45,50 £29,50 £17,50 Espaços para cadeiras de rodas £58,00 £43,50 £45,50 £29,50 £17,50

Quando os ingressos do Aston Villa são colocados à venda?

Ingressos gerais e pacotes premium de hospitalidade para a temporada 2026-27 estão disponíveis para consulta e compra pela plataforma oficial de ingressos do clube.

Os ingressos de dia de jogo normalmente são disponibilizados de 4 a 5 semanas antes do pontapé inicial, começando com janelas prioritárias exclusivas para associados oficiais antes de chegarem à venda geral.

Como posso verificar a disponibilidade de ingressos do Aston Villa?

A demanda por ingressos do Aston Villa segue em alta histórica, já que o time de Unai Emery continua competindo no mais alto nível no cenário doméstico e na Europa.

O lugar mais confiável para verificar a disponibilidade em tempo real dos próximos jogos é o portal oficial do clube em avfc.co.uk.

Quanto custa uma associação do Aston Villa?

Uma associação oficial do Aston Villa oferece acesso prioritário às liberações de ingressos para jogos em casa, descontos exclusivos no varejo e conteúdo digital.

Níveis de associação disponíveis para a temporada 2026-27:

Adulto : £50

: £50 Time feminino : £30

: £30 Video Membership : £35

: £35 Video Lite : £15

: £15 Júnior (idades de 3 a 11 e de 12 a 17) : £30

: £30 Júnior (idades de 0 a 2): grátis

Onde posso comprar experiências premium do Aston Villa?

Há três experiências premium do Aston Villa disponíveis para compra:

Lower Grounds Premium: acesso ao lounge exclusivo, assentos na Trinity Stand, instalações pré e pós-jogo, telões, perguntas e respostas com ex-jogadores, comida e bar de cortesia, além de um programa oficial do dia da partida.

acesso ao lounge exclusivo, assentos na Trinity Stand, instalações pré e pós-jogo, telões, perguntas e respostas com ex-jogadores, comida e bar de cortesia, além de um programa oficial do dia da partida. 150 Club: assentos acolchoados na linha do meio-campo na Doug Ellis Stand, drinks de boas-vindas, refeição servida à mesa, especiais do chef no intervalo, visitas de lendas do Villa e brindes de dia de jogo.

assentos acolchoados na linha do meio-campo na Doug Ellis Stand, drinks de boas-vindas, refeição servida à mesa, especiais do chef no intervalo, visitas de lendas do Villa e brindes de dia de jogo. 82 Champions Club: assentos acolchoados em localização central na Trinity Road Stand, experiência gastronômica de dois pratos, bar de cortesia e aparições de lendas.

Todos os pacotes premium podem ser consultados ou reservados diretamente no site oficial do Aston Villa.