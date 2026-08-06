Como comprar ingressos do Arsenal para 2026/27: jogos da Liga dos Campeões, onde comprar ingressos e informações sobre carnê de temporada

Premier League: o Arsenal entra na nova temporada como campeão da Premier League, após encerrar uma espera de 22 anos pelo título

O Arsenal entra em 2026/27 como campeão da Premier League, após encerrar uma espera de 22 anos pelo título e chegar à final da Champions League, na qual perdeu para o PSG nos pênaltis. GOAL tem tudo o que você precisa para conseguir ingressos para a defesa do título, incluindo como ver Saka, Ødegaard e Gyökeres em ação.

Próximos jogos do Arsenal em 2026/27 e ingressos

Data e hora Jogo Local Competição Ingressos dom. 9 de agosto de 2026, 14:00 BST Arsenal x Borussia Dortmund Emirates Stadium (casa) Amistoso de pré-temporada Ingressos qua. 12 de agosto de 2026, 19:30 BST Arsenal x Como Emirates Stadium (casa) Amistoso de pré-temporada Ingressos dom. 16 de agosto de 2026, 15:00 BST Arsenal x Manchester City Principality Stadium, Cardiff Community Shield Ingressos sex. 21 de agosto de 2026, 20:00 BST Arsenal x Coventry City Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 29 de agosto de 2026, 15:00 BST Aston Villa x Arsenal Villa Park (fora) Premier League Ingressos sáb. 5 de setembro de 2026, 15:00 BST Arsenal x Chelsea Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 12 de setembro de 2026, 15:00 BST Sunderland x Arsenal Stadium of Light (fora) Premier League Ingressos sáb. 19 de setembro de 2026, 15:00 BST Brighton and Hove Albion x Arsenal American Express Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 10 de outubro de 2026, 15:00 BST Arsenal x Leeds United Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 17 de outubro de 2026, 15:00 BST Nottingham Forest x Arsenal The City Ground (fora) Premier League Ingressos sáb. 24 de outubro de 2026, 15:00 BST Arsenal x Everton Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 31 de outubro de 2026, 15:00 GMT Liverpool x Arsenal Anfield (fora) Premier League Ingressos sáb. 7 de novembro de 2026, 15:00 GMT Arsenal x Hull City Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 21 de novembro de 2026, 15:00 GMT Newcastle United x Arsenal St. James' Park (fora) Premier League Ingressos sáb. 28 de novembro de 2026, 15:00 GMT Arsenal x Manchester City Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos qua. 2 de dezembro de 2026, 20:00 GMT Brentford x Arsenal Gtech Community Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 5 de dezembro de 2026, 15:00 GMT Tottenham Hotspur x Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 12 de dezembro de 2026, 15:00 GMT Arsenal x Bournemouth Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 19 de dezembro de 2026, 15:00 GMT Arsenal x Manchester United Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 26 de dezembro de 2026, 15:00 GMT Crystal Palace x Arsenal Selhurst Park (fora) Premier League Ingressos qua. 30 de dezembro de 2026, 20:00 GMT Fulham x Arsenal Craven Cottage (fora) Premier League Ingressos sáb. 2 de janeiro de 2027, 15:00 GMT Arsenal x Ipswich Town Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos qua. 6 de janeiro de 2027, 20:00 GMT Arsenal x Brentford Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 16 de janeiro de 2027, 15:00 GMT Hull City x Arsenal MKM Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 23 de janeiro de 2027, 15:00 GMT Arsenal x Newcastle United Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 30 de janeiro de 2027, 15:00 GMT Manchester City x Arsenal Etihad Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 6 de fevereiro de 2027, 15:00 GMT Arsenal x Liverpool Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos qua. 10 de fevereiro de 2027, 20:00 GMT Ipswich Town x Arsenal Portman Road (fora) Premier League Ingressos sáb. 20 de fevereiro de 2027, 15:00 GMT Arsenal x Fulham Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 27 de fevereiro de 2027, 15:00 GMT Manchester United x Arsenal Old Trafford (fora) Premier League Ingressos qua. 3 de março de 2027, 20:00 GMT Arsenal x Crystal Palace Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 13 de março de 2027, 15:00 GMT Chelsea x Arsenal Stamford Bridge (fora) Premier League Ingressos sáb. 20 de março de 2027, 15:00 GMT Arsenal x Sunderland Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 10 de abril de 2027, 15:00 BST Coventry City x Arsenal Coventry Building Society Arena (fora) Premier League Ingressos sáb. 17 de abril de 2027, 15:00 BST Arsenal x Aston Villa Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 24 de abril de 2027, 15:00 BST Bournemouth x Arsenal Vitality Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 1 de maio de 2027, 15:00 BST Arsenal x Tottenham Hotspur Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 8 de maio de 2027, 15:00 BST Leeds United x Arsenal Elland Road (fora) Premier League Ingressos sáb. 15 de maio de 2027, 15:00 BST Arsenal x Nottingham Forest Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos dom. 23 de maio de 2027, 15:00 BST Everton x Arsenal Hill Dickinson Stadium (fora) Premier League Ingressos dom. 30 de maio de 2027, 16:00 BST Arsenal x Brighton and Hove Albion Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos

Como comprar ingressos do Arsenal para a Premier League?

As opções de ingressos para o restante da temporada 2025-26 são extremamente limitadas devido à posição do Arsenal na liga.

Ingressos avulsos são vendidos pelo portal oficial, mas a demanda fez com que quase todos os jogos se esgotassem em minutos após a abertura do sorteio para Red Members.

As principais maneiras de conseguir um ingresso agora são:

O Official Ticket Exchange: esta é a forma mais confiável para membros encontrarem ingressos a preço de face devolvidos por detentores de carnê de temporada. Com a disputa pelo título esquentando, os torcedores são incentivados a checar isso diariamente.

Sorteios para Red Members: o Arsenal continua a operar um sistema de sorteio para os jogos restantes em casa contra Bournemouth, Newcastle e Fulham. Os candidatos bem-sucedidos podem comprar pelo preço de face.

Revendedores secundários: com os canais oficiais esgotados, plataformas como StubHub oferecem uma forma de assistir a esses históricos jogos finais.

Quanto custam os ingressos do Arsenal para a Premier League?

Como atual campeão, as opções de ingressos para os jogos do Arsenal em casa seguem com demanda extremamente alta. Para os torcedores que esperam ver o Arsenal em ação na Premier League no Emirates Stadium, o preço de um ingresso pode variar significativamente dependendo do método de compra, do adversário e da localização do assento.

A maneira mais fácil de comprar um ingresso para a Premier League é pelo portal oficial de ingressos do clube Arsenal. No entanto, eles estão disponíveis quase exclusivamente para membros oficiais do Arsenal e são muito raros. O clube opera um sistema de preços em camadas com base no adversário, categorizado como A, B e C, sendo os jogos da categoria A os mais caros.

Os preços médios dos ingressos oficiais para adultos, quando comprados por meio do sorteio para membros ou do Ticket Exchange oficial do clube, geralmente ficam dentro das seguintes faixas:

Jogos da categoria C (adversários de menor demanda): £35 - £55

Jogos da categoria B (adversários de nível intermediário): £45 - £75

Jogos da categoria A (adversários de elite, por exemplo, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

É importante observar que os ingressos vendidos no Arsenal Ticket Exchange, a plataforma oficial de revenda do clube para membros, são sempre vendidos pelo preço de face. Isso significa que um detentor de carnê de temporada ou um membro que não possa mais comparecer a uma partida pode vender seu ingresso a outro membro pelo preço original que pagou.

O mercado secundário é uma alternativa comum para conseguir ingressos do Arsenal. Os preços nessas plataformas, como a StubHub, são ditados pela demanda e podem variar significativamente à medida que a partida se aproxima.

Como comprar carnês de temporada do Arsenal?

Um carnê de temporada do Arsenal é a única forma garantida de assegurar sua presença em todos os jogos em casa no Emirates Stadium durante uma temporada de Premier League. Ele garante um assento reservado e um lugar nas arquibancadas para toda a ação.

Vale notar, porém, que os carnês de temporada não estão disponíveis para novos compradores em potencial neste momento. Quem quiser obter um deve entrar na lista de espera do clube, onde será informado quando houver disponibilidade para compra. Você também pode conferir os preços mais recentes dos carnês de temporada no site do Arsenal.

Tudo o que você precisa saber sobre o Emirates Stadium

O Arsenal tem o Emirates Stadium como casa desde sua inauguração, em 22 de julho de 2006, com uma partida de despedida em homenagem à lenda do clube Dennis Bergkamp. A mudança encerrou mais de 90 anos em Highbury, casa do Arsenal desde 1913, que acabou ficando limitada a uma capacidade de pouco menos de 39.000 lugares pelas arquibancadas Art Déco tombadas e pelas ruas residenciais ao redor, sem espaço realista para expansão.

O Emirates foi construído em um terreno industrial reurbanizado em Ashburton Grove, em Holloway, no norte de Londres, a um custo de cerca de £390 milhões, e foi projetado pela HOK Sport, hoje conhecida como Populous. Com capacidade atual para 60.704 pessoas, é o terceiro maior estádio de clube da Inglaterra, atrás de Old Trafford e do Tottenham Hotspur Stadium, e o maior estádio da Premier League em Londres fora Wembley. O recorde de público é de 60.383, registrado durante uma partida contra o Wolverhampton Wanderers em novembro de 2019. O time feminino do Arsenal também fez do Emirates sua casa permanente a partir da temporada 2024/25.

A expansão tem sido um tema recorrente desde a inauguração do estádio, e essa conversa ficou mais intensa após o título do Arsenal e a campanha até a final da Champions League em 2025/26. O clube teria mantido conversas com a Populous, os arquitetos originais, sobre aumentar potencialmente a capacidade para além de 70.000, embora nenhum plano concreto, aprovação de projeto ou cronograma tenha sido confirmado, e alguns relatos sugiram que um aumento mais modesto de cerca de 5.000 assentos, voltado a espaço adicional de hospitalidade, seja o desfecho mais realista. Os torcedores não devem esperar nenhuma mudança na capacidade em dias de jogo para a temporada 2026/27.

O estádio é bem servido por transporte público, com a estação de metrô Arsenal, na linha Piccadilly, a uma curta caminhada de distância, além das estações próximas de Finsbury Park e Drayton Park. Dado o volume de torcedores que viajam em dias de jogo, recomenda-se chegar com boa antecedência.