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- Ingressos do Arsenal para a Premier League: RESERVE INGRESSOS
- Ingressos do Arsenal para a Champions League: RESERVE INGRESSOS
- Ingressos abaixo de € 100: RESERVE INGRESSOS
- Pacotes de hospitalidade e ingressos: RESERVE INGRESSOS
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Próximos jogos do Arsenal em 2026/27 e ingressos
Data e horário
Jogo
Local
Competição
Ingressos
sáb., 5 set. 2026, 15:00 BST
Arsenal x Chelsea
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb., 12 set. 2026, 15:00 BST
Sunderland x Arsenal
Stadium of Light (fora)
Premier League
sáb., 19 set. 2026, 15:00 BST
Brighton and Hove Albion x Arsenal
American Express Stadium (fora)
Premier League
sáb., 10 out. 2026, 15:00 BST
Arsenal x Leeds United
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb., 17 out. 2026, 15:00 BST
Nottingham Forest x Arsenal
The City Ground (fora)
Premier League
sáb., 24 out. 2026, 15:00 BST
Arsenal x Everton
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb., 31 out. 2026, 15:00 GMT
Liverpool x Arsenal
Anfield (fora)
Premier League
sáb., 7 nov. 2026, 15:00 GMT
Arsenal x Hull City
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb., 21 nov. 2026, 15:00 GMT
Newcastle United x Arsenal
St. James' Park (fora)
Premier League
sáb., 28 nov. 2026, 15:00 GMT
Arsenal x Manchester City
Emirates Stadium (casa)
Premier League
qua., 2 dez. 2026, 20:00 GMT
Brentford x Arsenal
Gtech Community Stadium (fora)
Premier League
sáb., 5 dez. 2026, 15:00 GMT
Tottenham Hotspur x Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium (fora)
Premier League
sáb., 12 dez. 2026, 15:00 GMT
Arsenal x Bournemouth
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb., 19 dez. 2026, 15:00 GMT
Arsenal x Manchester United
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb., 26 dez. 2026, 15:00 GMT
Crystal Palace x Arsenal
Selhurst Park (fora)
Premier League
qua., 30 dez. 2026, 20:00 GMT
Fulham x Arsenal
Craven Cottage (fora)
Premier League
sáb., 2 jan. 2027, 15:00 GMT
Arsenal x Ipswich Town
Emirates Stadium (casa)
Premier League
qua., 6 jan. 2027, 20:00 GMT
Arsenal x Brentford
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb., 16 jan. 2027, 15:00 GMT
Hull City x Arsenal
MKM Stadium (fora)
Premier League
sáb., 23 jan. 2027, 15:00 GMT
Arsenal x Newcastle United
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb., 30 jan. 2027, 15:00 GMT
Manchester City x Arsenal
Etihad Stadium (fora)
Premier League
sáb., 6 fev. 2027, 15:00 GMT
Arsenal x Liverpool
Emirates Stadium (casa)
Premier League
qua., 10 fev. 2027, 20:00 GMT
Ipswich Town x Arsenal
Portman Road (fora)
Premier League
sáb., 20 fev. 2027, 15:00 GMT
Arsenal x Fulham
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb., 27 fev. 2027, 15:00 GMT
Manchester United x Arsenal
Old Trafford (fora)
Premier League
qua., 3 mar. 2027, 20:00 GMT
Arsenal x Crystal Palace
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb., 13 mar. 2027, 15:00 GMT
Chelsea x Arsenal
Stamford Bridge (fora)
Premier League
sáb., 20 mar. 2027, 15:00 GMT
Arsenal x Sunderland
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb., 10 abr. 2027, 15:00 BST
Coventry City x Arsenal
Coventry Building Society Arena (fora)
Premier League
sáb., 17 abr. 2027, 15:00 BST
Arsenal x Aston Villa
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb., 24 abr. 2027, 15:00 BST
Bournemouth x Arsenal
Vitality Stadium (fora)
Premier League
sáb., 1 maio 2027, 15:00 BST
Arsenal x Tottenham Hotspur
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb., 8 maio 2027, 15:00 BST
Leeds United x Arsenal
Elland Road (fora)
Premier League
sáb., 15 maio 2027, 15:00 BST
Arsenal x Nottingham Forest
Emirates Stadium (casa)
Premier League
dom., 23 maio 2027, 15:00 BST
Everton x Arsenal
Hill Dickinson Stadium (fora)
Premier League
dom., 30 maio 2027, 16:00 BST
Arsenal x Brighton and Hove Albion
Emirates Stadium (casa)
Premier League
Como comprar ingressos do Arsenal para a Premier League?
As opções de ingressos para o restante da temporada 2025-26 são extremamente limitadas devido à posição do Arsenal na liga.
Ingressos avulsos são vendidos pelo portal oficial, mas a demanda fez com que quase todos os jogos se esgotassem em minutos após a abertura do sorteio para membros Red Member.
As principais formas de garantir um ingresso agora são:
- Official Ticket Exchange: esta é a forma mais confiável para membros encontrarem ingressos pelo valor de face devolvidos por detentores de carnê de temporada. Com a disputa pelo título esquentando, os torcedores são incentivados a verificar isso diariamente.
- Sorteios para Red Member: o Arsenal segue operando um sistema de sorteio para os jogos restantes em casa contra Bournemouth, Newcastle e Fulham. Os candidatos aprovados podem comprar pelo valor de face.
- Revendedores secundários: com os canais oficiais esgotados, plataformas como StubHub oferecem uma forma de acompanhar essas históricas partidas finais.
Quanto custam os ingressos do Arsenal para a Premier League?
Como atual campeão, as opções de ingressos para os jogos do Arsenal em casa seguem com demanda extremamente alta. Para torcedores que esperam ver o Arsenal em ação na Premier League no Emirates Stadium, o preço de um ingresso pode variar significativamente dependendo do método de compra, do adversário e da localização do assento.
A forma mais fácil de comprar um ingresso para a Premier League é pelo portal oficial de ingressos do Arsenal. No entanto, eles ficam disponíveis quase exclusivamente para membros oficiais do Arsenal e são muito raros. O clube opera um sistema de preços por faixas com base na oposição, categorizadas como A, B e C, sendo os jogos da categoria A os mais caros.
Os preços médios dos ingressos oficiais para adultos, quando comprados por meio do sorteio para membros ou do Ticket Exchange oficial do clube, geralmente ficam dentro das seguintes faixas:
- Jogos da categoria C (adversários de menor demanda): £ 35 - £ 55
- Jogos da categoria B (adversários de nível intermediário): £ 45 - £ 75
- Jogos da categoria A (adversários de elite, por exemplo, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £ 65 - £ 120+
É importante observar que os ingressos vendidos no Arsenal Ticket Exchange, a plataforma oficial de revenda do clube para membros, são sempre vendidos pelo valor de face. Isso significa que um detentor de carnê de temporada ou um membro que não possa mais comparecer a uma partida pode vender seu ingresso a outro membro pelo preço original que pagou.
O mercado secundário é uma alternativa comum para garantir ingressos do Arsenal. Os preços nessas plataformas, como a StubHub, são ditados pela demanda e podem flutuar significativamente na reta final antes de uma partida.
Como comprar carnês de temporada do Arsenal?
Um carnê de temporada do Arsenal é a única forma garantida de assegurar que você poderá estar presente em todos os jogos em casa no Emirates Stadium durante uma temporada da Premier League. Ele garante um assento reservado e um lugar nas arquibancadas para toda a ação.
Vale observar, porém, que os carnês de temporada não estão disponíveis para possíveis novos compradores neste momento. Quem quiser obter um deve se inscrever na lista de espera do clube, onde será informado caso e quando surja disponibilidade para compra. Você também pode conferir os preços mais recentes dos carnês de temporada no site do Arsenal.
Tudo o que você precisa saber sobre o Emirates Stadium
O Arsenal chama o Emirates Stadium de casa desde sua inauguração em 22 de julho de 2006, com uma partida de homenagem para a lenda do clube Dennis Bergkamp. A mudança encerrou mais de 90 anos em Highbury, casa do Arsenal desde 1913, que acabou limitada a uma capacidade de pouco menos de 39.000 por causa das arquibancadas Art Déco tombadas e das ruas residenciais ao redor, sem espaço realista para expansão.
O Emirates foi construído em um terreno industrial reurbanizado em Ashburton Grove, em Holloway, no norte de Londres, a um custo de cerca de £ 390 milhões, e foi projetado pela HOK Sport, hoje conhecida como Populous. Com capacidade atual para 60.704 pessoas, é o terceiro maior estádio de clube da Inglaterra, atrás de Old Trafford e do Tottenham Hotspur Stadium, e o maior palco da Premier League em Londres fora Wembley. O recorde de público é de 60.383, estabelecido durante uma partida contra o Wolverhampton Wanderers em novembro de 2019. O time feminino do Arsenal também fez do Emirates sua casa permanente a partir da temporada 2024/25.
A expansão tem sido um tema recorrente desde a inauguração do estádio, e essa conversa ganhou força após o título do Arsenal e a campanha até a final da Champions League em 2025/26. O clube teria mantido conversas com a Populous, os arquitetos originais, sobre a possibilidade de aumentar a capacidade para além de 70.000, embora nenhum plano concreto, licença de planejamento ou cronograma tenha sido confirmado, e algumas reportagens sugiram que um aumento mais modesto, de cerca de 5.000 lugares, voltado a espaço adicional de hospitalidade, seja o desfecho mais realista. Os torcedores não devem esperar nenhuma mudança na capacidade em dias de jogo para a temporada 2026/27.
O estádio é bem atendido por transporte público, com a estação Arsenal do metrô na linha Piccadilly a uma curta caminhada, além das estações próximas de Finsbury Park e Drayton Park. Dado o volume de torcedores que viajam em dia de jogo, é recomendável chegar com boa antecedência.