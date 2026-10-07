Como comprar ingressos do Arsenal para 2026/27: jogos da Champions League, onde comprar ingressos e informações sobre o carnê de temporada

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Próximos jogos do Arsenal em 2026/27 e ingressos

Data e horário Jogo Estádio Competição Ingressos sáb. 10 de out. de 2026, 15:00 BST Arsenal x Leeds United Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 17 de out. de 2026, 15:00 BST Nottingham Forest x Arsenal The City Ground (fora) Premier League Ingressos sáb. 24 de out. de 2026, 15:00 BST Arsenal x Everton Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 31 de out. de 2026, 15:00 GMT Liverpool x Arsenal Anfield (fora) Premier League Ingressos sáb. 7 de nov. de 2026, 15:00 GMT Arsenal x Hull City Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 21 de nov. de 2026, 15:00 GMT Newcastle United x Arsenal St. James' Park (fora) Premier League Ingressos sáb. 28 de nov. de 2026, 15:00 GMT Arsenal x Manchester City Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos qua. 2 de dez. de 2026, 20:00 GMT Brentford x Arsenal Gtech Community Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 5 de dez. de 2026, 15:00 GMT Tottenham Hotspur x Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 12 de dez. de 2026, 15:00 GMT Arsenal x Bournemouth Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 19 de dez. de 2026, 15:00 GMT Arsenal x Manchester United Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 26 de dez. de 2026, 15:00 GMT Crystal Palace x Arsenal Selhurst Park (fora) Premier League Ingressos qua. 30 de dez. de 2026, 20:00 GMT Fulham x Arsenal Craven Cottage (fora) Premier League Ingressos sáb. 2 de jan. de 2027, 15:00 GMT Arsenal x Ipswich Town Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos qua. 6 de jan. de 2027, 20:00 GMT Arsenal x Brentford Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 16 de jan. de 2027, 15:00 GMT Hull City x Arsenal MKM Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 23 de jan. de 2027, 15:00 GMT Arsenal x Newcastle United Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 30 de jan. de 2027, 15:00 GMT Manchester City x Arsenal Etihad Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 6 de fev. de 2027, 15:00 GMT Arsenal x Liverpool Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos qua. 10 de fev. de 2027, 20:00 GMT Ipswich Town x Arsenal Portman Road (fora) Premier League Ingressos sáb. 20 de fev. de 2027, 15:00 GMT Arsenal x Fulham Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 27 de fev. de 2027, 15:00 GMT Manchester United x Arsenal Old Trafford (fora) Premier League Ingressos qua. 3 de mar. de 2027, 20:00 GMT Arsenal x Crystal Palace Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 13 de mar. de 2027, 15:00 GMT Chelsea x Arsenal Stamford Bridge (fora) Premier League Ingressos sáb. 20 de mar. de 2027, 15:00 GMT Arsenal x Sunderland Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 10 de abr. de 2027, 15:00 BST Coventry City x Arsenal Coventry Building Society Arena (fora) Premier League Ingressos sáb. 17 de abr. de 2027, 15:00 BST Arsenal x Aston Villa Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 24 de abr. de 2027, 15:00 BST Bournemouth x Arsenal Vitality Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 1 de maio de 2027, 15:00 BST Arsenal x Tottenham Hotspur Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 8 de maio de 2027, 15:00 BST Leeds United x Arsenal Elland Road (fora) Premier League Ingressos sáb. 15 de maio de 2027, 15:00 BST Arsenal x Nottingham Forest Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos dom. 23 de maio de 2027, 15:00 BST Everton x Arsenal Hill Dickinson Stadium (fora) Premier League Ingressos dom. 30 de maio de 2027, 16:00 BST Arsenal x Brighton and Hove Albion Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos

Como comprar ingressos do Arsenal para a Premier League?

As opções de ingressos para o restante da temporada 2025-26 são extremamente limitadas devido à posição do Arsenal na liga.

Ingressos avulsos para partidas são vendidos pelo portal oficial, mas a demanda fez com que quase todos os jogos se esgotassem em poucos minutos após a abertura do sorteio para Red Members.

As principais formas de garantir um ingresso agora são:

Ticket Exchange oficial: esta é a forma mais confiável para membros encontrarem ingressos pelo valor de face devolvidos por detentores de carnê de temporada. Com a disputa pelo título esquentando, os torcedores são incentivados a verificar isso diariamente.

Sorteios para Red Members: o Arsenal continua operando um sistema de sorteio para os jogos restantes em casa contra Bournemouth, Newcastle e Fulham. Os candidatos aprovados podem comprar pelo valor de face.

Varejistas secundários: com os canais oficiais esgotados, plataformas como StubHub oferecem uma forma de comparecer a essas históricas partidas finais.

Quanto custam os ingressos do Arsenal para a Premier League?

Como atual campeão, as opções de ingressos para os jogos do Arsenal em casa seguem com demanda extremamente alta. Para os torcedores que esperam ver o Arsenal em ação na Premier League no Emirates Stadium, o preço de um ingresso pode variar significativamente dependendo do método de compra, do adversário e da localização do assento.

A forma mais fácil de comprar um ingresso para a Premier League é pelo portal oficial de ingressos do Arsenal. No entanto, eles estão disponíveis quase exclusivamente para membros oficiais do Arsenal e são muito raros. O clube opera um sistema de preços em níveis baseado no adversário, categorizado em A, B e C, com os jogos da Categoria A sendo os mais caros.

Os preços médios dos ingressos oficiais para adultos, quando comprados por meio do sorteio para membros ou do Ticket Exchange oficial do clube, geralmente ficam dentro das seguintes faixas:

Jogos da Categoria C (adversários de menor demanda): £35 - £55

Jogos da Categoria B (adversários de nível intermediário): £45 - £75

Jogos da Categoria A (adversários de elite, por exemplo Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

É importante observar que os ingressos vendidos no Arsenal Ticket Exchange, a plataforma oficial de revenda do clube para membros, são sempre vendidos pelo valor de face. Isso significa que um detentor de carnê de temporada ou um membro que não possa mais comparecer a uma partida pode vender seu ingresso a outro membro pelo preço original que pagou.

O mercado secundário é uma alternativa comum para garantir ingressos do Arsenal. Os preços nessas plataformas, como a StubHub, são ditados pela demanda e podem oscilar significativamente na reta final antes de uma partida.

Como comprar carnês de temporada do Arsenal?

Um carnê de temporada do Arsenal é a única forma garantida de assegurar presença em todos os jogos em casa no Emirates Stadium durante uma temporada de Premier League. Ele garante um assento reservado e um lugar nas arquibancadas para toda a ação.

Vale observar, porém, que os carnês de temporada não estão disponíveis para possíveis novos compradores neste momento. Quem quiser obter um deve se inscrever na lista de espera do clube, na qual será informado se e quando houver disponibilidade para compra. Você também pode conferir os preços mais recentes dos carnês de temporada no site do Arsenal.

Tudo o que você precisa saber sobre o Emirates Stadium

O Arsenal chama o Emirates Stadium de casa desde sua inauguração, em 22 de julho de 2006, com um jogo de despedida em homenagem à lenda do clube Dennis Bergkamp. A mudança encerrou mais de 90 anos em Highbury, casa do Arsenal desde 1913, que acabou limitada a uma capacidade de pouco menos de 39.000 pela proteção patrimonial das arquibancadas Art Déco e pelas ruas residenciais ao redor, sem espaço realista para expansão.

O Emirates foi construído em um terreno industrial reurbanizado em Ashburton Grove, em Holloway, no norte de Londres, a um custo de cerca de £390 milhões, e foi projetado pela HOK Sport, hoje conhecida como Populous. Com capacidade atual de 60.704, é o terceiro maior estádio de clube da Inglaterra, atrás de Old Trafford e do Tottenham Hotspur Stadium, e o maior palco da Premier League em Londres fora Wembley. O recorde de público é de 60.383, estabelecido em uma partida contra o Wolverhampton Wanderers em novembro de 2019. A equipe feminina do Arsenal também passou a fazer do Emirates sua casa permanente a partir da temporada 2024/25.

A expansão tem sido um tema recorrente desde a abertura do estádio, e essa conversa ficou mais intensa após o título do Arsenal e a campanha até a final da Champions League em 2025/26. O clube teria mantido conversas com a Populous, os arquitetos originais, sobre a possibilidade de aumentar a capacidade para além de 70.000, embora nenhum plano firme, licença de planejamento ou cronograma tenha sido confirmado, e algumas reportagens indiquem que um aumento mais modesto de cerca de 5.000 lugares, voltado a espaço adicional de hospitalidade, seja o desfecho mais realista. Os torcedores não devem esperar nenhuma mudança na capacidade em dias de jogo para a temporada 2026/27.

O estádio é bem atendido por transporte público, com a estação de metrô Arsenal, na linha Piccadilly, a uma curta caminhada, além das estações próximas de Finsbury Park e Drayton Park. Dado o volume de torcedores que viajam em dia de jogo, recomenda-se chegar com boa antecedência.



