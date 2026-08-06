Como comprar ingressos do Arsenal para 2026/27: jogos da Champions League, onde comprar ingressos e informações sobre carnê de temporada

Premier League Arsenal entra na nova temporada como campeão da Premier League, após encerrar uma espera de 22 anos pelo título

O Arsenal entra em 2026/27 como campeão da Premier League, após encerrar uma espera de 22 anos pelo título e chegar à final da Champions League, na qual perdeu para o PSG nos pênaltis. GOAL tem tudo o que você precisa para conseguir ingressos para a defesa do título, incluindo como ver Saka, Ødegaard e Gyökeres em ação.

Próximos jogos do Arsenal em 2026/27 e ingressos

Data e horário Jogo Local Competição Ingressos dom. 9 ago. 2026, 14:00 BST Arsenal x Borussia Dortmund Emirates Stadium (casa) Amistoso de pré-temporada Ingressos qua. 12 ago. 2026, 19:30 BST Arsenal x Como Emirates Stadium (casa) Amistoso de pré-temporada Ingressos dom. 16 ago. 2026, 15:00 BST Arsenal x Manchester City Principality Stadium, Cardiff Community Shield Ingressos sex. 21 ago. 2026, 20:00 BST Arsenal x Coventry City Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 29 ago. 2026, 15:00 BST Aston Villa x Arsenal Villa Park (fora) Premier League Ingressos sáb. 5 set. 2026, 15:00 BST Arsenal x Chelsea Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 12 set. 2026, 15:00 BST Sunderland x Arsenal Stadium of Light (fora) Premier League Ingressos sáb. 19 set. 2026, 15:00 BST Brighton and Hove Albion x Arsenal American Express Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 10 out. 2026, 15:00 BST Arsenal x Leeds United Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 17 out. 2026, 15:00 BST Nottingham Forest x Arsenal The City Ground (fora) Premier League Ingressos sáb. 24 out. 2026, 15:00 BST Arsenal x Everton Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 31 out. 2026, 15:00 GMT Liverpool x Arsenal Anfield (fora) Premier League Ingressos sáb. 7 nov. 2026, 15:00 GMT Arsenal x Hull City Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 21 nov. 2026, 15:00 GMT Newcastle United x Arsenal St. James' Park (fora) Premier League Ingressos sáb. 28 nov. 2026, 15:00 GMT Arsenal x Manchester City Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos qua. 2 dez. 2026, 20:00 GMT Brentford x Arsenal Gtech Community Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 5 dez. 2026, 15:00 GMT Tottenham Hotspur x Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 12 dez. 2026, 15:00 GMT Arsenal x Bournemouth Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 19 dez. 2026, 15:00 GMT Arsenal x Manchester United Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 26 dez. 2026, 15:00 GMT Crystal Palace x Arsenal Selhurst Park (fora) Premier League Ingressos qua. 30 dez. 2026, 20:00 GMT Fulham x Arsenal Craven Cottage (fora) Premier League Ingressos sáb. 2 jan. 2027, 15:00 GMT Arsenal x Ipswich Town Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos qua. 6 jan. 2027, 20:00 GMT Arsenal x Brentford Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 16 jan. 2027, 15:00 GMT Hull City x Arsenal MKM Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 23 jan. 2027, 15:00 GMT Arsenal x Newcastle United Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 30 jan. 2027, 15:00 GMT Manchester City x Arsenal Etihad Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 6 fev. 2027, 15:00 GMT Arsenal x Liverpool Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos qua. 10 fev. 2027, 20:00 GMT Ipswich Town x Arsenal Portman Road (fora) Premier League Ingressos sáb. 20 fev. 2027, 15:00 GMT Arsenal x Fulham Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 27 fev. 2027, 15:00 GMT Manchester United x Arsenal Old Trafford (fora) Premier League Ingressos qua. 3 mar. 2027, 20:00 GMT Arsenal x Crystal Palace Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 13 mar. 2027, 15:00 GMT Chelsea x Arsenal Stamford Bridge (fora) Premier League Ingressos sáb. 20 mar. 2027, 15:00 GMT Arsenal x Sunderland Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 10 abr. 2027, 15:00 BST Coventry City x Arsenal Coventry Building Society Arena (fora) Premier League Ingressos sáb. 17 abr. 2027, 15:00 BST Arsenal x Aston Villa Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 24 abr. 2027, 15:00 BST Bournemouth x Arsenal Vitality Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 1 maio 2027, 15:00 BST Arsenal x Tottenham Hotspur Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb. 8 maio 2027, 15:00 BST Leeds United x Arsenal Elland Road (fora) Premier League Ingressos sáb. 15 maio 2027, 15:00 BST Arsenal x Nottingham Forest Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos dom. 23 maio 2027, 15:00 BST Everton x Arsenal Hill Dickinson Stadium (fora) Premier League Ingressos dom. 30 maio 2027, 16:00 BST Arsenal x Brighton and Hove Albion Emirates Stadium (casa) Premier League Ingressos

Como comprar ingressos do Arsenal para a Premier League?

As opções de ingressos para o restante da temporada 2025-26 são extremamente limitadas devido à posição do Arsenal na liga.

Ingressos avulsos para partidas são vendidos pelo portal oficial, mas a demanda fez com que quase todos os jogos se esgotassem em minutos após a abertura do sorteio para Red Members.

As principais formas de garantir um ingresso agora são:

The Official Ticket Exchange: esta é a forma mais confiável para membros encontrarem ingressos pelo valor de face devolvidos por portadores de carnê. Com a disputa pelo título esquentando, os torcedores são incentivados a verificar isso diariamente.

Red Member Ballots: o Arsenal continua operando um sistema de sorteio para os jogos restantes em casa contra Bournemouth, Newcastle e Fulham. Os candidatos contemplados podem comprar pelo valor de face.

Varejistas secundários: com os canais oficiais esgotados, plataformas como StubHub oferecem uma forma de comparecer a estas históricas partidas de encerramento.

Quanto custam os ingressos do Arsenal para a Premier League?

Como atual campeão, as opções de ingressos para os jogos do Arsenal em casa seguem com demanda extremamente alta. Para os torcedores que esperam ver o Arsenal em ação na Premier League no Emirates Stadium, o preço de um ingresso pode variar significativamente dependendo do método de compra, do adversário e da localização do assento.

A forma mais fácil de comprar um ingresso para a Premier League é pelo portal oficial de ingressos do clube Arsenal. No entanto, eles estão disponíveis quase exclusivamente para membros oficiais do Arsenal e são muito raros. O clube opera um sistema de preços em camadas com base no adversário, categorizado em A, B e C, sendo os jogos da categoria A os mais caros.

Os preços médios dos ingressos oficiais para adultos, quando comprados por meio do sorteio para membros ou da Ticket Exchange oficial do clube, geralmente ficam dentro das seguintes faixas:

Jogos da categoria C (adversários de menor demanda): £35 - £55

Jogos da categoria B (adversários de nível intermediário): £45 - £75

Jogos da categoria A (adversários de primeira linha, por exemplo, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

É importante observar que os ingressos vendidos na Arsenal Ticket Exchange, a plataforma oficial de revenda do clube para membros, são sempre vendidos pelo valor de face. Isso significa que um portador de carnê ou um membro que não possa mais comparecer a uma partida pode vender seu ingresso a outro membro pelo preço original que pagou.

O mercado secundário é uma alternativa comum para garantir ingressos do Arsenal. Os preços nessas plataformas, como StubHub, são ditados pela demanda e podem variar significativamente na aproximação de uma partida.

Como comprar carnês de temporada do Arsenal?

Um carnê de temporada do Arsenal é a única maneira garantida de assegurar sua presença em todos os jogos em casa no Emirates Stadium durante uma temporada da Premier League. Ele garante um assento reservado e um lugar nas arquibancadas para toda a ação.

Observe, porém, que os carnês de temporada não estão disponíveis para potenciais novos compradores neste momento. Quem desejar obter um deve se inscrever na lista de espera do clube, onde será informado caso e quando surja disponibilidade para compra. Você também pode conferir os preços mais recentes dos carnês de temporada no site do Arsenal.

Tudo o que você precisa saber sobre o Emirates Stadium

O Arsenal chama o Emirates Stadium de casa desde sua inauguração, em 22 de julho de 2006, com uma partida de homenagem à lenda do clube Dennis Bergkamp. A mudança encerrou mais de 90 anos em Highbury, casa do Arsenal desde 1913, que acabou ficando limitada a uma capacidade de pouco menos de 39.000 lugares pelas arquibancadas Art Déco tombadas e pelas ruas residenciais ao redor, sem espaço realista para expansão.

O Emirates foi construído em um terreno industrial reurbanizado em Ashburton Grove, em Holloway, no norte de Londres, a um custo de cerca de £390 milhões, e foi projetado pela HOK Sport, hoje conhecida como Populous. Com capacidade atual para 60.704 pessoas, é o terceiro maior estádio de clube da Inglaterra, atrás de Old Trafford e do Tottenham Hotspur Stadium, e o maior palco da Premier League em Londres fora Wembley. O recorde de público é de 60.383, estabelecido durante uma partida contra o Wolverhampton Wanderers em novembro de 2019. A equipe feminina do Arsenal também fez do Emirates sua casa permanente a partir da temporada 2024/25.

A expansão tem sido um tema recorrente desde a abertura do estádio, e essa conversa ficou mais intensa após o título do Arsenal e a campanha até a final da Champions League em 2025/26. O clube teria mantido conversas com a Populous, os arquitetos originais, sobre um possível aumento da capacidade para além de 70.000, embora nenhum plano concreto, permissão de planejamento ou cronograma tenha sido confirmado, e algumas reportagens sugiram que um aumento mais modesto, de cerca de 5.000 assentos, voltado a espaço adicional de hospitalidade, seja o desfecho mais realista. Os torcedores não devem esperar qualquer mudança na capacidade em dias de jogo para a temporada 2026/27.

O estádio é bem atendido pelo transporte público, com a estação de metrô Arsenal, na linha Piccadilly, a uma curta caminhada de distância, além das estações próximas de Finsbury Park e Drayton Park. Dado o volume de torcedores que viajam em dia de jogo, é recomendável chegar com boa antecedência.