Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
Book Al Ahli Saudi Tickets

Traduzido por

Como comprar ingressos do Al Ahli Saudi FC para 2026/27: preços da Saudi Pro League, próximos jogos e mais

SHOPPING
Tickets
Campeonato Saudita
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ahli

Não perca a chance de ver um dos quatro grandes do futebol saudita em ação enquanto ilumina Jidá

O Al-Ahli entra em 2026/27 como bicampeão consecutivo da AFC Champions League Elite sob o comando do novo técnico Marino Pusic, contratado nesta semana após a saída surpreendente de Matthias Jaissle para assumir o Newcastle United. Conhecido como "Al-Malaki" (O Real), o Al-Ahli segue sendo uma das maiores atrações do futebol saudita, com média de público no ponto mais alto dos últimos 10 anos em sua casa, em Jidá. Deixe o GOAL trazer todas as informações de que você precisa sobre ingressos, incluindo como comprar e quanto eles vão custar.

Reserve ingressos do Al Ahli Compre agora

Jogos do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27

A Saudi Pro League divulga seu calendário de 34 rodadas em blocos, e não de uma vez só, e atualmente apenas as seis primeiras rodadas têm datas e horários de início confirmados. Abaixo estão todos os jogos do Al-Ahli confirmados até agora; as rodadas seguintes serão adicionadas à medida que a SPL as divulgar.

Data e horárioJogoEstádioCompetiçãoIngressos
qui., 13 de agosto de 2026, 23:00Al Diriyah x Al AhliPrince Faisal bin Fahd Stadium (fora)Saudi Pro LeagueIngressos
seg., 17 de agosto de 2026, 18:00Al Anwar x Al AhliFora (estádio a confirmar)King's Cup, 1ª rodadaIngressos
sáb., 22 de agosto de 2026, 23:00Al Ahli x AbhaKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro LeagueIngressos
sáb., 29 de agosto de 2026, 21:05Al Kholood x Al AhliAl Hazem Club Stadium (fora)Saudi Pro LeagueIngressos
ter., 1º de setembro de 2026, 23:00Al Hilal x Al Ahli (Clásico, jogo de ida)Kingdom Arena (fora)Saudi Pro League, rodada 3Ingressos
sex., 4 de setembro de 2026, 23:00Al Ahli x Al RiyadhKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro LeagueIngressos
ter., 8 de setembro de 2026, 23:00Al Qadsiah x Al AhliPrince Mohammed Bin Fahd Stadium (fora)Saudi Pro LeagueIngressos
A confirmar — rodada 15Al Ittihad x Al Ahli (Dérbi de Jidá, jogo de ida)King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (fora)Saudi Pro League, rodada 15Ingressos
A confirmar — rodada 20Al Ahli x Al Hilal (Clásico, jogo de volta)King Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, rodada 20Ingressos
A confirmar — rodada 32Al Ahli x Al Ittihad (Dérbi de Jidá, jogo de volta)King Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, rodada 32Ingressos

A SPL confirmou em qual rodada cairá cada um dos dérbis do Al-Ahli ao longo de toda a temporada, mas as datas específicas no calendário só são publicadas em blocos, com poucas semanas de antecedência. As rodadas marcadas acima como a confirmar receberão datas exatas e horários de início mais perto da realização. O Al-Ahli também encerrou a preparação com sete amistosos de pré-temporada, incluindo uma goleada sobre o Saalfelden, da Áustria, e empates com o Rio Ave, de Portugal, e o Fulham, da Inglaterra, antes da abertura da temporada competitiva. Além dos jogos acima, o clube iniciará mais adiante na temporada a defesa do título da AFC Champions League Elite e sua campanha na Supercopa Saudita, com as semifinais previstas para o fim de novembro, disputadas pelos quatro primeiros de 2025/26, Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Qadsiah, com adversários e datas confirmados mais perto de cada fase.

Como comprar ingressos do Al-Ahli Saudi FC?

Para garantir seu lugar em um jogo do Al Ahli em casa, o método principal e mais confiável é a plataforma oficial de ingressos da Saudi Pro League (SPL) ou o aplicativo de ingressos dedicado do clube, o WeBook.

Campeonato Saudita
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL

Os ingressos para jogos do Al Ahli normalmente são colocados à venda de 7 a 10 dias antes da partida. Como o Al Ahli tem uma das maiores médias de público da liga, os ingressos para confrontos de maior apelo, especialmente o Dérbi de Jidá contra o Al-Ittihad ou partidas contra Al-Nassr e Al-Hilal, costumam se esgotar em poucas horas após a liberação.

Embora os programas de associação do clube não sejam estritamente necessários para a entrada geral, o Al Ahli oferece categorias de associação "Raqi" que dão aos torcedores janelas prioritárias de reserva, garantindo a eles a primeira escolha dos melhores assentos no King Abdullah Sports City.

Para quem perder a venda inicial, mercados secundários como Ticombo frequentemente têm disponibilidade para partidas esgotadas, com preços a partir de apenas SAR 200 para jogos padrão da liga.

Reserve ingressos do Al Ahli Compre agora

Quanto custam os ingressos do Al-Ahli Saudi FC?

Os preços dos ingressos do Al-Ahli variam de acordo com a partida, a categoria do assento e a demanda. Opções de assentos premium têm preços mais altos, enquanto os ingressos de entrada geral são mais acessíveis.

  • Entrada geral: normalmente varia de SAR 30 a SAR 90
  • Categorias Gold e Silver: visão premium à beira do campo normalmente custa entre SAR 250 e SAR 600
  • Hospitalidade VIP e VVIP: para experiências de elite, incluindo acesso a lounge e catering, os preços podem ultrapassar SAR 1.500.

Acompanhe o site oficial da liga para mais informações sobre ingressos, incluindo disponibilidade e preços. Os preços podem oscilar em mercados secundários como Ticombo de acordo com a demanda, especialmente durante as semanas finais decisivas da temporada.

Reserve ingressos do Al Ahli Compre agora

O que esperar do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27?

O Al-Ahli chega para a nova temporada como uma das verdadeiras potências do "Big Four" da Saudi Pro League, ao lado do rival de Jidá Al-Ittihad e dos gigantes de Riad Al-Hilal e Al-Nassr. Desde o retorno imediato após o rebaixamento em 2022, o clube só evoluiu sob uma sequência de nomeações ambiciosas e agora é o atual bicampeão consecutivo da AFC Champions League Elite após vencer o Kawasaki Frontale em 2024/25 e defender com sucesso o título em 2025/26.

O verão trouxe grandes mudanças. Matthias Jaissle, que comandou os dois triunfos continentais, saiu para se tornar técnico do Newcastle United, e o clube agiu rápido para contratar Marino Pusic, anteriormente do Shakhtar Donetsk e do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, em contrato até 2028. Também houve uma reformulação significativa no elenco: Riyad Mahrez teve seu contrato rescindido em julho de 2026 após anunciar sua aposentadoria da seleção da Argélia, e o Al-Ahli respondeu quebrando seu recorde de transferência para contratar o armador Eduard Spertsyan, do Krasnodar, e acertando a chegada do ponta português Francisco Trincão em um negócio de € 85 milhões.

Ivan Toney segue como referência do ataque após conquistar a Chuteira de Ouro de 2025/26, enquanto a espinha dorsal do time, incluindo Roger Ibañez e o goleiro Edouard Mendy, oferece uma base defensiva sólida para Pusic desenvolver.

História do King Abdullah Sports City

O King Abdullah Sports City, conhecido como "A Joia", é um estádio multiuso e complexo esportivo localizado a 30 km ao norte de Jidá. Ele foi construído para dar à cidade costeira uma arena de futebol de nível mundial, substituindo o menor e em grande parte descoberto Prince Abdullah Al Faisal Stadium, que anteriormente era a casa dos clubes de Jidá.

O estádio foi inaugurado em 2014 e é o segundo maior da Arábia Saudita, atrás apenas do King Fahd Stadium, em Riad, com capacidade para mais de 60.000 pessoas. O Al-Ahli divide o estádio com o também integrante da Saudi Pro League Al-Ittihad.

Além do futebol, o local recebeu o Greatest Royal Rumble da WWE em 2018, a revanche entre Usyk e Joshua, "Rage on the Red Sea", em agosto de 2022, e, mais recentemente, a final da Supercopa da Espanha de 2026 entre Barcelona e Real Madrid em 11 de janeiro.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google