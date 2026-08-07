Como comprar ingressos do Al Ahli Saudi FC para 2026/27: preços da Saudi Pro League, próximos jogos e mais

O Al-Ahli entra em 2026/27 como bicampeão consecutivo da AFC Champions League Elite sob o comando do novo técnico Marino Pusic, contratado nesta semana após a saída surpreendente de Matthias Jaissle para assumir o Newcastle United. Conhecido como "Al-Malaki" (O Real), o Al-Ahli segue sendo uma das maiores atrações do futebol saudita, com média de público no ponto mais alto dos últimos 10 anos em sua casa, em Jidá. Deixe o GOAL trazer todas as informações de que você precisa sobre ingressos, incluindo como comprar e quanto eles vão custar.

Jogos do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27

A Saudi Pro League divulga seu calendário de 34 rodadas em blocos, e não de uma vez só, e atualmente apenas as seis primeiras rodadas têm datas e horários de início confirmados. Abaixo estão todos os jogos do Al-Ahli confirmados até agora; as rodadas seguintes serão adicionadas à medida que a SPL as divulgar.

Data e horário Jogo Estádio Competição Ingressos qui., 13 de agosto de 2026, 23:00 Al Diriyah x Al Ahli Prince Faisal bin Fahd Stadium (fora) Saudi Pro League Ingressos seg., 17 de agosto de 2026, 18:00 Al Anwar x Al Ahli Fora (estádio a confirmar) King's Cup, 1ª rodada Ingressos sáb., 22 de agosto de 2026, 23:00 Al Ahli x Abha King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League Ingressos sáb., 29 de agosto de 2026, 21:05 Al Kholood x Al Ahli Al Hazem Club Stadium (fora) Saudi Pro League Ingressos ter., 1º de setembro de 2026, 23:00 Al Hilal x Al Ahli (Clásico, jogo de ida) Kingdom Arena (fora) Saudi Pro League, rodada 3 Ingressos sex., 4 de setembro de 2026, 23:00 Al Ahli x Al Riyadh King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League Ingressos ter., 8 de setembro de 2026, 23:00 Al Qadsiah x Al Ahli Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (fora) Saudi Pro League Ingressos A confirmar — rodada 15 Al Ittihad x Al Ahli (Dérbi de Jidá, jogo de ida) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (fora) Saudi Pro League, rodada 15 Ingressos A confirmar — rodada 20 Al Ahli x Al Hilal (Clásico, jogo de volta) King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, rodada 20 Ingressos A confirmar — rodada 32 Al Ahli x Al Ittihad (Dérbi de Jidá, jogo de volta) King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, rodada 32 Ingressos

A SPL confirmou em qual rodada cairá cada um dos dérbis do Al-Ahli ao longo de toda a temporada, mas as datas específicas no calendário só são publicadas em blocos, com poucas semanas de antecedência. As rodadas marcadas acima como a confirmar receberão datas exatas e horários de início mais perto da realização. O Al-Ahli também encerrou a preparação com sete amistosos de pré-temporada, incluindo uma goleada sobre o Saalfelden, da Áustria, e empates com o Rio Ave, de Portugal, e o Fulham, da Inglaterra, antes da abertura da temporada competitiva. Além dos jogos acima, o clube iniciará mais adiante na temporada a defesa do título da AFC Champions League Elite e sua campanha na Supercopa Saudita, com as semifinais previstas para o fim de novembro, disputadas pelos quatro primeiros de 2025/26, Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Qadsiah, com adversários e datas confirmados mais perto de cada fase.

Como comprar ingressos do Al-Ahli Saudi FC?

Para garantir seu lugar em um jogo do Al Ahli em casa, o método principal e mais confiável é a plataforma oficial de ingressos da Saudi Pro League (SPL) ou o aplicativo de ingressos dedicado do clube, o WeBook.

Os ingressos para jogos do Al Ahli normalmente são colocados à venda de 7 a 10 dias antes da partida. Como o Al Ahli tem uma das maiores médias de público da liga, os ingressos para confrontos de maior apelo, especialmente o Dérbi de Jidá contra o Al-Ittihad ou partidas contra Al-Nassr e Al-Hilal, costumam se esgotar em poucas horas após a liberação.

Embora os programas de associação do clube não sejam estritamente necessários para a entrada geral, o Al Ahli oferece categorias de associação "Raqi" que dão aos torcedores janelas prioritárias de reserva, garantindo a eles a primeira escolha dos melhores assentos no King Abdullah Sports City.

Para quem perder a venda inicial, mercados secundários como Ticombo frequentemente têm disponibilidade para partidas esgotadas, com preços a partir de apenas SAR 200 para jogos padrão da liga.

Quanto custam os ingressos do Al-Ahli Saudi FC?

Os preços dos ingressos do Al-Ahli variam de acordo com a partida, a categoria do assento e a demanda. Opções de assentos premium têm preços mais altos, enquanto os ingressos de entrada geral são mais acessíveis.

Entrada geral: normalmente varia de SAR 30 a SAR 90 .

normalmente varia de . Categorias Gold e Silver: visão premium à beira do campo normalmente custa entre SAR 250 e SAR 600 .

visão premium à beira do campo normalmente custa entre . Hospitalidade VIP e VVIP: para experiências de elite, incluindo acesso a lounge e catering, os preços podem ultrapassar SAR 1.500.

Acompanhe o site oficial da liga para mais informações sobre ingressos, incluindo disponibilidade e preços. Os preços podem oscilar em mercados secundários como Ticombo de acordo com a demanda, especialmente durante as semanas finais decisivas da temporada.

O que esperar do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27?

O Al-Ahli chega para a nova temporada como uma das verdadeiras potências do "Big Four" da Saudi Pro League, ao lado do rival de Jidá Al-Ittihad e dos gigantes de Riad Al-Hilal e Al-Nassr. Desde o retorno imediato após o rebaixamento em 2022, o clube só evoluiu sob uma sequência de nomeações ambiciosas e agora é o atual bicampeão consecutivo da AFC Champions League Elite após vencer o Kawasaki Frontale em 2024/25 e defender com sucesso o título em 2025/26.

O verão trouxe grandes mudanças. Matthias Jaissle, que comandou os dois triunfos continentais, saiu para se tornar técnico do Newcastle United, e o clube agiu rápido para contratar Marino Pusic, anteriormente do Shakhtar Donetsk e do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, em contrato até 2028. Também houve uma reformulação significativa no elenco: Riyad Mahrez teve seu contrato rescindido em julho de 2026 após anunciar sua aposentadoria da seleção da Argélia, e o Al-Ahli respondeu quebrando seu recorde de transferência para contratar o armador Eduard Spertsyan, do Krasnodar, e acertando a chegada do ponta português Francisco Trincão em um negócio de € 85 milhões.

Ivan Toney segue como referência do ataque após conquistar a Chuteira de Ouro de 2025/26, enquanto a espinha dorsal do time, incluindo Roger Ibañez e o goleiro Edouard Mendy, oferece uma base defensiva sólida para Pusic desenvolver.

História do King Abdullah Sports City

O King Abdullah Sports City, conhecido como "A Joia", é um estádio multiuso e complexo esportivo localizado a 30 km ao norte de Jidá. Ele foi construído para dar à cidade costeira uma arena de futebol de nível mundial, substituindo o menor e em grande parte descoberto Prince Abdullah Al Faisal Stadium, que anteriormente era a casa dos clubes de Jidá.

O estádio foi inaugurado em 2014 e é o segundo maior da Arábia Saudita, atrás apenas do King Fahd Stadium, em Riad, com capacidade para mais de 60.000 pessoas. O Al-Ahli divide o estádio com o também integrante da Saudi Pro League Al-Ittihad.

Além do futebol, o local recebeu o Greatest Royal Rumble da WWE em 2018, a revanche entre Usyk e Joshua, "Rage on the Red Sea", em agosto de 2022, e, mais recentemente, a final da Supercopa da Espanha de 2026 entre Barcelona e Real Madrid em 11 de janeiro.