Como comprar ingressos de última hora para o Lollapalooza 2026 em Chicago: Charli XCX, Lorde, Tate McRae e muito mais

O Grant Park, em Chicago, está mais uma vez prestes a se tornar o epicentro do calendário musical mundial, com o retorno do Lollapalooza para mais um verão. O lendário festival à beira do lago se estende por quatro dias incríveis, de quinta-feira, 30 de julho, a domingo, 2 de agosto de 2026, e a programação deste ano é uma das mais recheadas da história do Lolla.

Seja você um veterano do Lolla ou alguém ansioso para fazer sua estreia no festival, a combinação de atrações de primeira linha, estrelas em ascensão e o cenário imbatível do horizonte de Chicago torna este fim de semana imperdível.

Os ingressos antecipados estão se esgotando rapidamente, com vários dias já esgotados, mas ainda dá tempo de garantir seu lugar. Deixe a GOAL mostrar exatamente como e onde você ainda pode conseguir seus ingressos para o Lollapalooza 2026.

Quando será o Lollapalooza 2026?

O Lollapalooza 2026 acontece de quinta-feira, 30 de julho, a domingo, 2 de agosto, em sua sede habitual, o Grant Park, no centro de Chicago. O festival conta com oito palcos, com abertura dos portões às 11h e fechamento do parque às 22h todos os dias (horário central).

Data e horário Evento Local Ingressos 30 de julho a 2 de agosto Lollapalooza 2026 Grant Park, Chicago, EUA Ingressos

Onde comprar ingressos para o Lollapalooza 2026?

Os ingressos para o Lollapalooza 2026 começaram a ser vendidos em março de 2026, logo após o anúncio da programação completa. O site Lollapalooza.com é o principal canal oficial de venda de ingressos, oferecendo pacotes de Entrada Geral (GA), GA+, VIP, Platinum e Cabana.

Os passes de quatro e dois dias se esgotaram em poucas semanas, e os ingressos para um único dia nas quintas, sextas e sábados também já estão esgotados. No momento, ainda há ingressos de Entrada Geral para um único dia disponíveis para o domingo, 2 de agosto, e os fãs podem se inscrever na lista de espera oficial em lollapalooza.com/tickets para ter a chance de adquirir passes de quatro dias caso haja disponibilidade.

Se você perdeu completamente a chance de comprar ingressos na venda oficial, sites de revenda como oStubHub estão atualmente oferecendo ingressos para o Lollapalooza 2026, incluindo passes de entrada geral (GA) para um dia, vários dias e quatro dias.

Quanto custam os ingressos para o Lollapalooza 2026?

Os preços dos ingressos para o Lollapalooza 2026 variam de acordo com a categoria e com a proximidade da data do festival no momento da compra. Veja a tabela oficial:

Ingresso Geral de 1 dia: de US$ 175 aUS$ 185 (domingo, apenas no site oficial)

Ingresso Geral de 4 dias: a partir de US$ 439 (esgotado no site oficial, apenas lista de espera)

Ingresso Geral GA+ de 4 dias: a partir de US$ 789

VIP de 4 dias: a partir de US$ 1.749

Platina de 4 dias: de US$ 2.100 a US$ 4.800, dependendo da disponibilidade

Em sites de revenda como o StubHub, os ingressos para um único dia custam atualmente a partir de cerca de US$ 175 a US$ 250, enquanto os passes GA de quatro dias estão listados por aproximadamente US$ 730 a US$ 860. Os preços no mercado de revenda variam constantemente, por isso vale a pena comparar algumas plataformas antes de comprar.

Quem vai se apresentar no Lollapalooza 2026?

Mais de 170 artistas estão programados para se apresentar em oito palcos ao longo dos quatro dias.

As atrações principais de cada dia são:

Quinta-feira, 30 de julho: Lorde e John Summit

Sexta-feira, 31 de julho: Charli XCX e The Smashing Pumpkins

Sábado, 1º de agosto: Olivia Dean e JENNIE

Domingo, 2 de agosto: Tate McRae e The xx

Também no cartaz:

Gênero Artigos Pop Zara Larsson, Muna Rock / Alternativo Turnstile, Wet Leg, The Neighbourhood, Geese, Yungblud Hip-Hop Lil Uzi Vert, Freddie Gibbs, Clipse Eletrônica The Chainsmokers K-pop (G)I-DLE, aespaI Indie Ethel Cain, Beabadoobee, Suki Waterhouse, Blood Orange, Sombr

O que esperar do Lollapalooza 2026?

O Lollapalooza tem o Grant Park, em Chicago, como sede há duas décadas, tendo evoluído de suas origens como um festival itinerante nos EUA em 1991 para uma marca genuinamente global, com edições irmãs na América do Sul, Europa e Ásia. A edição de Chicago continua sendo a original e a maior, e 2026 marca um dos anos mais ambiciosos até agora.

O festival deste ano apresenta novas comodidades premium, incluindo as Northside Suites, um espaço privado climatizado com terraço na cobertura, com comida e bebidas incluídas, para até 15 convidados por dia. Além dos palcos principais, os fãs também podem curtir os aftershows oficiais do Lollapalooza em casas noturnas de Chicago como o Metro, House of Blues, Lincoln Hall e Schubas, assim que as apresentações diurnas terminarem.

Com atrações principais como Charli XCX, Lorde e Tate McRae liderando uma programação que abrange gêneros e gerações, o Lollapalooza 2026 promete ser um dos fins de semana de festival mais marcantes do verão.