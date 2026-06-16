Como comprar ingressos de última hora para o jogo Uzbequistão x Colômbia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio Azteca e muito mais

O Grupo K da Copa do Mundo de 2026 apresenta um confronto fascinante na primeira rodada, com o Uzbequistão enfrentando a Colômbia no Estádio Azteca, na Cidade do México, no dia 17 de junho.
Quando será o jogo entre Uzbequistão e Colômbia na Copa do Mundo de 2026?
Jogos do Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026
Data
Jogo
Local
Ingressos
17 de junho de 2026
Uzbequistão x Colômbia
Estádio Azteca, Cidade do México
23 de junho de 2026
Portugal x Uzbequistão
NRG Stadium, Houston
27 de junho de 2026
República Democrática do Congo x Uzbequistão
Estádio Mercedes-Benz, Atlanta
Jogos da Colômbia na Copa do Mundo de 2026
Data
Calendário
Local
Ingressos
17 de junho de 2026
Uzbequistão x Colômbia
Estádio Azteca, Cidade do México
23 de junho de 2026
Colômbia x República Democrática do Congo
Estádio Akron, Zapopan
27 de junho de 2026
Colômbia x Portugal
Hard Rock Stadium, Miami
O que esperar de Uzbequistão x Colômbia
Prováveis escalações de Uzbequistão x Colômbia
Técnico
- F. Cannavaro
Como comprar ingressos para o jogo Uzbequistão x Colômbia?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para Uzbequistão x Colômbia?
Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.
Para a partida entre Uzbequistão e Colômbia na Cidade do México, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma final decisiva da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da primeira rodada.
Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.
A divisão é a seguinte:
- Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750
- Categoria 2 (Nível intermediário): US$ 800 - US$ 1.300
- Categoria 1 (Arquibancada inferior/Lateral): US$ 1.500 - US$ 3.500
- Hospitalidade/VIP: US$ 4.000+
É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como a Cidade do México é um destino global de primeira linha e um importante centro para a seleção anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco.
Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Azteca
O Estádio Azteca, na Cidade do México, está atualmente se preparando para sua histórica terceira Copa do Mundo da FIFA. É o primeiro estádio a sediar partidas em três Copas do Mundo diferentes (1970, 1986 e agora 2026).
O Azteca sediará cinco partidas no total, incluindo a partida de abertura.
Para atender aos padrões modernos da FIFA, o estádio passou por uma reforma de quase dois anos, concluída em março de 2026. A capacidade foi ajustada de mais de 100.000 para aproximadamente 83.000, a fim de melhorar o conforto e a segurança dos assentos.