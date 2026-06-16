Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Copa do Mundo
team-logoUzbequistão
Mexico City Stadium
team-logoColômbia
Book Uzbekistan vs Colombia tickets

Traduzido por

Como comprar ingressos de última hora para o jogo Uzbequistão x Colômbia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio Azteca e muito mais

SHOPPING
Tickets
Uzbequistão
Colômbia
Copa do Mundo

Veja aqui como você pode assistir pela última vez à lenda colombiana James Rodríguez, bem como à estrela do Bayern, Luis Díaz

O Grupo K da Copa do Mundo de 2026 apresenta um confronto fascinante na primeira rodada, com o Uzbequistão enfrentando a Colômbia no Estádio Azteca, na Cidade do México, no dia 17 de junho.

Quando será o jogo entre Uzbequistão e Colômbia na Copa do Mundo de 2026?

crest
Copa do Mundo - K
Mexico City Stadium

Jogos do Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026

Data

Jogo

Local

Ingressos

17 de junho de 2026

Uzbequistão x Colômbia

Estádio Azteca, Cidade do México

Ingressos

23 de junho de 2026

Portugal x Uzbequistão

NRG Stadium, Houston

Ingressos

27 de junho de 2026

República Democrática do Congo x Uzbequistão

Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

Ingressos

Jogos da Colômbia na Copa do Mundo de 2026

Data

Calendário

Local

Ingressos

17 de junho de 2026

Uzbequistão x Colômbia

Estádio Azteca, Cidade do México

Ingressos

23 de junho de 2026

Colômbia x República Democrática do Congo

Estádio Akron, Zapopan

Ingressos

27 de junho de 2026

Colômbia x Portugal

Hard Rock Stadium, Miami

Ingressos

O que esperar de Uzbequistão x Colômbia

UZB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

COL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Prováveis escalações de Uzbequistão x Colômbia

Uzbequistão crest
Uzbequistão
UZB
Formação
Colômbia crest
Colômbia
COL
Colômbia crest
Colômbia
COL

Técnico

  • F. Cannavaro


Como comprar ingressos para o jogo Uzbequistão x Colômbia?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

  • Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Uzbequistão x Colômbia?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Uzbequistão e Colômbia na Cidade do México, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma final decisiva da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da primeira rodada.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

  • Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750
  • Categoria 2 (Nível intermediário): US$ 800 - US$ 1.300
  • Categoria 1 (Arquibancada inferior/Lateral): US$ 1.500 - US$ 3.500
  • Hospitalidade/VIP: US$ 4.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como a Cidade do México é um destino global de primeira linha e um importante centro para a seleção anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Azteca

O Estádio Azteca, na Cidade do México, está atualmente se preparando para sua histórica terceira Copa do Mundo da FIFA. É o primeiro estádio a sediar partidas em três Copas do Mundo diferentes (1970, 1986 e agora 2026).

O Azteca sediará cinco partidas no total, incluindo a partida de abertura.

Para atender aos padrões modernos da FIFA, o estádio passou por uma reforma de quase dois anos, concluída em março de 2026. A capacidade foi ajustada de mais de 100.000 para aproximadamente 83.000, a fim de melhorar o conforto e a segurança dos assentos.