Esta sexta-feira (26 de junho) promete ser um dos dias mais marcantes da Copa do Mundo de 2026, com o grande confronto do Grupo H, Uruguai x Espanha, que será disputado no Estádio Akron, no México.

Além de ser um confronto entre duas das nações mais prestigiadas do futebol mundial, ambas com torcidas fervorosas, é também a última partida da fase de grupos para as duas seleções.

No entanto, enquanto a Espanha se recuperou de uma estreia decepcionante, conquistando uma vitória fácil por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, o Uruguai teve um início lento, com dois empates consecutivos, o que o deixa à beira da eliminação.

Quando será o jogo entre Uruguai e Espanha?

Copa do Mundo - H Guadalajara Stadium

Jogos do Uruguai na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Segunda-feira, 15 de junho Uruguai x Arábia Saudita (18h, horário da costa leste dos EUA) Hard Rock Stadium (Miami) 1 a 1 Domingo, 21 de junho Uruguai x Cabo Verde (18h, horário da costa leste dos EUA) Hard Rock Stadium (Miami) 2 a 2 Sexta-feira, 26 de junho Uruguai x Espanha (18h CST) Estádio Akron (Zapopan, Guadalajara) Ingressos

Jogos da Espanha na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário de início) Local Resultado final / Ingressos Segunda-feira, 15 de junho Espanha x Cabo Verde (12h ET) Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) 0 a 0 Domingo, 21 de junho Espanha x Arábia Saudita (12h, horário da costa leste dos EUA) Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) 4 a 0 Sexta-feira, 26 de junho Espanha x Uruguai (18h CST) Estádio Akron (Zapopan, Guadalajara) Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo Uruguai x Espanha na Copa do Mundo

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Essa fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para Uruguai x Espanha na Copa do Mundo: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custavam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Histórico de confrontos diretos e estatísticas entre Uruguai e Espanha

URU Outros ESP 0 0 Empate 2 Vitórias Espanha 3 - 1 Uruguai

Espanha 2 - 0 Uruguai 1 Gols feitos 5 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Akron

O Estádio Akron, anteriormente conhecido como Estádio Omnilife e Estádio Chivas, é um estádio multiuso localizado em Zapopan, próximo a Guadalajara.

Desde a inauguração, em 2010, é a casa do C.D. Guadalajara, time da Liga MX.

Além do futebol, vários outros eventos esportivos e de entretenimento já foram realizados no Estádio Akron.

Artistas como Elton John, Coldplay, The Weeknd e Shakira já realizaram shows no local, e a lenda do boxe mexicano, Canelo Álvarez, enfrentou John Ryder no estádio em 2023.

Para a Copa do Mundo da FIFA 2026, a capacidade do Estádio Akron será de 48.000 pessoas. Além do jogo entre Uruguai e Espanha, o Estádio Akron sediou outros três jogos da fase de grupos.

Previsão para o jogo Uruguai x Espanha na Copa do Mundo

Os torcedores espanhóis ainda se lembram com carinho daquele período surpreendente de quatro anos em que reinaram supremos como campeões europeus (2008), acrescentaram a Copa do Mundo à sua coleção de troféus (2010) e, em seguida, defenderam seu título europeu (2012).

Embora a Espanha tenha se mostrado continuamente a melhor de todas em seu próprio continente, conquistando o título do Campeonato Europeu três vezes nas últimas duas décadas, a seleção tem enfrentado dificuldades para manter um domínio semelhante no cenário mundial.

Surpreendentemente, a Espanha registrou apenas quatro vitórias em Copas do Mundo (e não passou da fase das oitavas de final) desde que conquistou o troféu Jules Rimet em 2010.

Ela não conseguiu passar da fase de grupos em 2014 e foi eliminada nas oitavas de final tanto em 2018 quanto em 2022.

A “brigada vermelha” está determinada a corrigir essa situação na América do Norte e chega à fase final da Copa do Mundo em excelente forma. A Espanha não conhece a derrota desde que perdeu por 1 a 0 para a Colômbia em um amistoso em Londres, em março de 2024 — uma sequência notável de 32 jogos sem derrota.

O Uruguai também possui uma longa e ilustre história na Copa do Mundo. O país sediou e venceu a primeira edição do torneio, em 1930, e voltaria a reinar supremo pela segunda vez 20 anos depois, quando o evento retornou à América do Sul (Brasil, 1950).

Sob o comando do experiente técnico de clubes e da seleção nacional, Marcelo Bielsa, o Uruguai esperava chegar longe na América do Norte. A equipe foi eliminada de forma decepcionante após a fase de grupos no Catar 2022 e agora tenta desesperadamente evitar, pela primeira vez na história, duas eliminações consecutivas nas fases iniciais.

Embora o Uruguai e a Espanha não se enfrentem desde 2013, este será o décimo primeiro confronto entre as duas seleções. Os sul-americanos ainda não conquistaram nenhuma vitória, tendo empatado 5 vezes e perdido 5. Ambos os confrontos anteriores na Copa do Mundo, em 1950 e 1990, terminaram empatados.