Esta sexta-feira (26 de junho) promete ser um dos dias mais marcantes da Copa do Mundo de 2026, com o grande confronto do Grupo H, Uruguai x Espanha, que será disputado no Estádio Akron, no México.
Além de ser um confronto entre duas das nações mais prestigiadas do futebol mundial, ambas com torcidas fervorosas, é também a última partida da fase de grupos para as duas seleções.
No entanto, enquanto a Espanha se recuperou de uma estreia decepcionante, conquistando uma vitória fácil por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, o Uruguai teve um início lento, com dois empates consecutivos, o que o deixa à beira da eliminação.
Quando será o jogo entre Uruguai e Espanha?
Jogos do Uruguai na Copa do Mundo de 2026
Data
Partida (horário local do início)
Local
Resultado final / Ingressos
Segunda-feira, 15 de junho
Uruguai x Arábia Saudita (18h, horário da costa leste dos EUA)
Hard Rock Stadium (Miami)
1 a 1
Domingo, 21 de junho
Uruguai x Cabo Verde (18h, horário da costa leste dos EUA)
Hard Rock Stadium (Miami)
2 a 2
Sexta-feira, 26 de junho
Uruguai x Espanha (18h CST)
Estádio Akron (Zapopan, Guadalajara)
Jogos da Espanha na Copa do Mundo de 2026
Data
Partida (horário de início)
Local
Resultado final / Ingressos
Segunda-feira, 15 de junho
Espanha x Cabo Verde (12h ET)
Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
0 a 0
Domingo, 21 de junho
Espanha x Arábia Saudita (12h, horário da costa leste dos EUA)
Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
4 a 0
Sexta-feira, 26 de junho
Espanha x Uruguai (18h CST)
Estádio Akron (Zapopan, Guadalajara)
Como comprar ingressos para o jogo Uruguai x Espanha na Copa do Mundo
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: Essa fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Ingressos para Uruguai x Espanha na Copa do Mundo: quanto custam?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custavam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
Categoria
Fase de Grupos
Oitavas de final – Quartas de final
Semifinais e Final
Categoria 1
US$ 250 – US$ 400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Histórico de confrontos diretos e estatísticas entre Uruguai e Espanha
Prováveis escalações de Uruguai x Espanha
Técnico
- M. Bielsa
Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Akron
O Estádio Akron, anteriormente conhecido como Estádio Omnilife e Estádio Chivas, é um estádio multiuso localizado em Zapopan, próximo a Guadalajara.
Desde a inauguração, em 2010, é a casa do C.D. Guadalajara, time da Liga MX.
Além do futebol, vários outros eventos esportivos e de entretenimento já foram realizados no Estádio Akron.
Artistas como Elton John, Coldplay, The Weeknd e Shakira já realizaram shows no local, e a lenda do boxe mexicano, Canelo Álvarez, enfrentou John Ryder no estádio em 2023.
Para a Copa do Mundo da FIFA 2026, a capacidade do Estádio Akron será de 48.000 pessoas. Além do jogo entre Uruguai e Espanha, o Estádio Akron sediou outros três jogos da fase de grupos.
Previsão para o jogo Uruguai x Espanha na Copa do Mundo
Os torcedores espanhóis ainda se lembram com carinho daquele período surpreendente de quatro anos em que reinaram supremos como campeões europeus (2008), acrescentaram a Copa do Mundo à sua coleção de troféus (2010) e, em seguida, defenderam seu título europeu (2012).
Embora a Espanha tenha se mostrado continuamente a melhor de todas em seu próprio continente, conquistando o título do Campeonato Europeu três vezes nas últimas duas décadas, a seleção tem enfrentado dificuldades para manter um domínio semelhante no cenário mundial.
Surpreendentemente, a Espanha registrou apenas quatro vitórias em Copas do Mundo (e não passou da fase das oitavas de final) desde que conquistou o troféu Jules Rimet em 2010.
Ela não conseguiu passar da fase de grupos em 2014 e foi eliminada nas oitavas de final tanto em 2018 quanto em 2022.
A “brigada vermelha” está determinada a corrigir essa situação na América do Norte e chega à fase final da Copa do Mundo em excelente forma. A Espanha não conhece a derrota desde que perdeu por 1 a 0 para a Colômbia em um amistoso em Londres, em março de 2024 — uma sequência notável de 32 jogos sem derrota.
O Uruguai também possui uma longa e ilustre história na Copa do Mundo. O país sediou e venceu a primeira edição do torneio, em 1930, e voltaria a reinar supremo pela segunda vez 20 anos depois, quando o evento retornou à América do Sul (Brasil, 1950).
Sob o comando do experiente técnico de clubes e da seleção nacional, Marcelo Bielsa, o Uruguai esperava chegar longe na América do Norte. A equipe foi eliminada de forma decepcionante após a fase de grupos no Catar 2022 e agora tenta desesperadamente evitar, pela primeira vez na história, duas eliminações consecutivas nas fases iniciais.
Embora o Uruguai e a Espanha não se enfrentem desde 2013, este será o décimo primeiro confronto entre as duas seleções. Os sul-americanos ainda não conquistaram nenhuma vitória, tendo empatado 5 vezes e perdido 5. Ambos os confrontos anteriores na Copa do Mundo, em 1950 e 1990, terminaram empatados.