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Como comprar ingressos de última hora para o jogo Turquia x EUA: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o SoFi Stadium e muito mais

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C. Pulisic

Veja aqui exatamente como você pode garantir seus ingressos para a Copa do Mundo, incluindo os preços

Os Estados Unidos voltam hoje ao sul da Califórnia para seu último confronto do Grupo D contra a Turquia, no Los Angeles Stadium, com o objetivo de encerrar com chave de ouro a fase de grupos da Copa do Mundo que está sendo disputada em casa.

Após uma vitória dominante por 4 a 1 sobre o Paraguai e uma vitória por 2 a 0 sem sofrer gols contra a Austrália, os co-anfitriões já garantiram com folga sua vaga nas oitavas de final.

Embora os americanos cheguem à terceira rodada com o objetivo de encerrar a fase de grupos com um histórico perfeito pela primeira vez neste século, eles enfrentam uma seleção turca perigosa, embora desanimada, desesperada para resgatar seu orgulho e conquistar sua primeira vitória em uma partida da Copa do Mundo desde 2002.

Quando será o jogo entre Turquia e EUA na Copa do Mundo de 2026?

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Copa do Mundo - D
Los Angeles Stadium

Jogos da Turquia na Copa do Mundo de 2026

Data

Partida

Local

Ingressos

13 de junho de 2026

Austrália x Turquia

Estádio BC Place, Vancouver

2 a 0

19 de junho de 2026

Turquia x Paraguai

Estádio Levi's, Santa Clara

0 a 1

26 de junho de 2026

Turquia x EUA

Estádio SoFi, Inglewood

Ingressos

Jogos dos EUA na Copa do Mundo de 2026

Data

Partida

Local

Ingressos

12 de junho de 2026

EUA x Paraguai

Estádio SoFi, Inglewood

4 a 1

19 de junho de 2025

EUA x Austrália

Lumen Field, Seattle

2 a 0

26 de junho de 2026

Turquia x EUA

SoFi Stadium, Inglewood

Ingressos

Como comprar ingressos para Turquia x EUA?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: Essa fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Turquia x EUA?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante, dependendo da categoria do assento e da proximidade da data da partida.

Para a partida entre Turquia e EUA em Los Angeles, os preços mais básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma decisiva última partida da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da fase inicial.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

  • Categoria 3 (Setor Superior): US$ 400 – US$ 750
  • Categoria 2 (Nível intermediário): US$ 800 – US$ 1.300
  • Categoria 1 (Setor inferior/lateral): US$ 1.500 – US$ 3.500
  • Hospitalidade/VIP: a partir de US$ 4.000

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações de acordo com a demanda do mercado. Como Los Angeles é um destino global de primeira linha e um importante centro para a seleção anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir com antecedência os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a melhor estratégia para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a esse confronto de alto risco no SoFi Stadium.

Classificação do Grupo D da Copa do Mundo da FIFA 2026



Histórico de confrontos diretos entre Turquia e EUA

TUR

Outros

EU

1

0

Empate

2

Vitórias

4

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/3
Ambos os times marcam
3/3

Tudo o que você precisa saber sobre o SoFi Stadium

O Estádio de Los Angeles, conhecido comercialmente como SoFi Stadium, é uma maravilha da engenharia moderna e a peça central do complexo de entretenimento Hollywood Park.

Localizado em Inglewood, na Califórnia, é o primeiro estádio com áreas internas e externas desse tipo, com uma sofisticada cobertura de ETFE que permite que a luz natural inunde o campo, ao mesmo tempo em que protege os espectadores das intempéries. O local é mundialmente conhecido pela Infinity Screen da Samsung, um painel de vídeo 4K de 360 graus e dupla face suspenso acima do campo, garantindo que cada torcedor tenha uma visão nítida da ação.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 70.000 lugares. Apesar de sua ampla área ocupada, o projeto arquitetônico apresenta uma arquibancada profunda que aproxima os torcedores do campo, criando uma atmosfera eletrizante e intimista para as partidas de maior destaque do torneio.