Os Estados Unidos voltam hoje ao sul da Califórnia para seu último confronto do Grupo D contra a Turquia, no Los Angeles Stadium, com o objetivo de encerrar com chave de ouro a fase de grupos da Copa do Mundo que está sendo disputada em casa.

Após uma vitória dominante por 4 a 1 sobre o Paraguai e uma vitória por 2 a 0 sem sofrer gols contra a Austrália, os co-anfitriões já garantiram com folga sua vaga nas oitavas de final.

Embora os americanos cheguem à terceira rodada com o objetivo de encerrar a fase de grupos com um histórico perfeito pela primeira vez neste século, eles enfrentam uma seleção turca perigosa, embora desanimada, desesperada para resgatar seu orgulho e conquistar sua primeira vitória em uma partida da Copa do Mundo desde 2002.

Quando será o jogo entre Turquia e EUA na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - D Los Angeles Stadium

Jogos da Turquia na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Ingressos 13 de junho de 2026 Austrália x Turquia Estádio BC Place, Vancouver 2 a 0 19 de junho de 2026 Turquia x Paraguai Estádio Levi's, Santa Clara 0 a 1 26 de junho de 2026 Turquia x EUA Estádio SoFi, Inglewood Ingressos

Jogos dos EUA na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Ingressos 12 de junho de 2026 EUA x Paraguai Estádio SoFi, Inglewood 4 a 1 19 de junho de 2025 EUA x Austrália Lumen Field, Seattle 2 a 0 26 de junho de 2026 Turquia x EUA SoFi Stadium, Inglewood Ingressos

Como comprar ingressos para Turquia x EUA?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Essa fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Turquia x EUA?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante, dependendo da categoria do assento e da proximidade da data da partida.

Para a partida entre Turquia e EUA em Los Angeles, os preços mais básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma decisiva última partida da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da fase inicial.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Setor Superior): US$ 400 – US$ 750

Categoria 2 (Nível intermediário): US$ 800 – US$ 1.300

Categoria 1 (Setor inferior/lateral): US$ 1.500 – US$ 3.500

Hospitalidade/VIP: a partir de US$ 4.000

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações de acordo com a demanda do mercado. Como Los Angeles é um destino global de primeira linha e um importante centro para a seleção anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir com antecedência os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a melhor estratégia para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a esse confronto de alto risco no SoFi Stadium.

Classificação do Grupo D da Copa do Mundo da FIFA 2026









Histórico de confrontos diretos entre Turquia e EUA

Tudo o que você precisa saber sobre o SoFi Stadium

O Estádio de Los Angeles, conhecido comercialmente como SoFi Stadium, é uma maravilha da engenharia moderna e a peça central do complexo de entretenimento Hollywood Park.

Localizado em Inglewood, na Califórnia, é o primeiro estádio com áreas internas e externas desse tipo, com uma sofisticada cobertura de ETFE que permite que a luz natural inunde o campo, ao mesmo tempo em que protege os espectadores das intempéries. O local é mundialmente conhecido pela Infinity Screen da Samsung, um painel de vídeo 4K de 360 graus e dupla face suspenso acima do campo, garantindo que cada torcedor tenha uma visão nítida da ação.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 70.000 lugares. Apesar de sua ampla área ocupada, o projeto arquitetônico apresenta uma arquibancada profunda que aproxima os torcedores do campo, criando uma atmosfera eletrizante e intimista para as partidas de maior destaque do torneio.