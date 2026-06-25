A Holanda buscará manter seu ritmo contra a Tunísia no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nesta quinta-feira (25 de junho), e garantir sua vaga nas oitavas de final — um feito que o país alcançou em todas as Copas do Mundo das quais participou.

Os torcedores que pretendem comprar ingressos para o confronto do Grupo F podem esperar muitas jogadas de gol, se os jogos anteriores das duas seleções no torneio de 2026 servirem de referência.

A Tunísia, que voltará para casa após este confronto após duas derrotas, esteve envolvida em partidas com 6 gols (contra a Suécia) e 4 gols (contra o Japão), enquanto a Holanda empatou em 2 a 2 com o Japão e goleou a Suécia por 5 a 1.

Quando será o jogo entre Tunísia e Holanda?

Data Partida (horário local do início) Local Ingressos Quinta-feira, 25 de junho Tunísia x Holanda (18h CDT) GEHA Field no Arrowhead Stadium (Kansas City) Ingressos

Jogos da Tunísia na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Domingo, 14 de junho Suécia x Tunísia (20h CST) Estádio BBVA (Guadalupe, México) 5 a 1 Sábado, 20 de junho Tunísia x Japão (22h CST) Estádio BBVA (Guadalupe, México) 0 a 4 Quinta-feira, 25 de junho Tunísia x Holanda (18h CDT) GEHA Field at Arrowhead ( Kansas City) Ingressos

Jogos da Holanda na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (hora local do início) Local Resultado final / Ingressos Domingo, 14 de junho Holanda x Japão (15h CDT) AT&T Stadium (Arlington, Dallas) 2 a 2 Sábado, 20 de junho Holanda x Suécia (12h CDT) Estádio NRG (Houston) 5-1 Quinta-feira, 25 de junho Tunísia x Holanda (18h CDT) GEHA Field no Arrowhead Stadium ( Kansas City ) Ingressos

Como comprar ingressos para Tunísia x Holanda

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo começado em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para o jogo Tunísia x Holanda na Copa do Mundo?

A FIFA implementou uma estrutura de preços variável para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o GEHA Field no Arrowhead Stadium

A partida entre Tunísia e Holanda será disputada no GEHA Field, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Missouri, um dos estádios mais barulhentos e emblemáticos dos Estados Unidos.

Conhecido principalmente como a casa do time Kansas City Chiefs, da NFL, o estádio conquistou reputação mundial por sua atmosfera eletrizante e seu público apaixonado.

Espera-se que o Arrowhead Stadium receba mais de 70.000 torcedores durante as partidas da Copa do Mundo da FIFA, tornando-se assim um dos principais locais selecionados para o torneio de 2026.

Espera-se que a atmosfera seja particularmente intensa, já que os torcedores holandeses costumam viajar em grande número para os principais torneios, enquanto os torcedores da Tunísia também são conhecidos por criarem cenas vibrantes e apaixonadas nos dias de jogo.