A Suíça volta à Costa do Pacífico para um confronto crucial contra o Canadá, em uma partida que promete ser decisiva na fase de grupos B da Copa do Mundo de 2026.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir seus ingressos para o jogo entre Suíça e Canadá, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre Suíça e Canadá na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - B BC Place Vancouver

Jogos da Suíça na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Resultado final / Ingressos 13 de junho de 2026 Catar x Suíça Levi’s Stadium, Santa Clara 1 a 1 18 de junho de 2026 Suíça x Bósnia e Herzegovina Estádio SoFi, Inglewood 4 a 1 24 de junho de 2026 Suíça x Canadá BC Place, Vancouver Ingressos

Jogos do Canadá na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Resultado final / Ingressos 12 de junho de 2026 Canadá x Bósnia e Herzegovina BMO Field, Toronto 1 a 1 19 de junho de 2026 Canadá x Catar BC Place, Vancouver 6 a 0 24 de junho de 2026 Suíça x Canadá BC Place, Vancouver Ingressos

Como comprar ingressos para Suíça x Canadá?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Essa fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Suíça x Canadá?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data da partida.

Para a partida entre Suíça e Canadá em Vancouver, os preços mais básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como o país co-anfitrião entra em campo para um confronto decisivo da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas para qualquer partida disputada no Grande Norte Branco.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 450 a US$ 600 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão por categoria é a seguinte:

Categoria 3 (Setor Superior): US$ 450 – US$ 850

Categoria 2 (Nível intermediário): US$ 900 – US$ 1.500

Categoria 1 (Setor inferior/lateral): 1.800 – 3.800 dólares

Hospitalidade/VIP: a partir de US$ 4.500

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações de acordo com a demanda do mercado. Como Vancouver é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir com antecedência os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a melhor estratégia para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto no BC Place, em Vancouver.

Tudo o que você precisa saber sobre o BC Place

O local em Vancouver, oficialmente designado como BC Place Vancouver para o torneio, é o principal destino esportivo do oeste do Canadá.

Localizado no coração do centro de Vancouver, na Colúmbia Britânica, o estádio é mundialmente conhecido por seu enorme telão de vídeo 4K suspenso no centro do campo — o segundo maior da América do Norte —, que garante a todos os torcedores uma visão nítida dos replays e da ação ao vivo.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 54.000 lugares.