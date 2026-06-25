Apesar de terem sofrido derrotas tanto para a França quanto para a Noruega em suas partidas de estreia na fase de grupos, ainda pode ser que a terceira seja a vencedora tanto para o Senegal quanto para o Iraque, que buscam garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Felizmente para o Senegal e o Iraque, oito das doze equipes classificadas em terceiro lugar avançarão para as oitavas de final. Isso significa que, quando as equipes se enfrentarem nesta sexta-feira (26 de junho) no BMO Field, em Toronto, uma delas ainda poderá manter vivo seu sonho na Copa do Mundo com uma vitória.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para o jogo Senegal x Iraque, incluindo preços, detalhes do local e onde você pode reservá-los.

Quando será o jogo entre Senegal e Iraque?

Data Partida (horário local do início) Local Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Senegal x Iraque (15h, horário da costa leste dos EUA) BMO Field, Toronto Ingressos

Jogos do Senegal na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Terça-feira, 16 de junho França x Senegal (15h, horário da costa leste dos EUA) MetLife Stadium, East Rutherford, NJ A França venceu por 3 a 1 Segunda-feira, 22 de junho Noruega x Senegal (20h, horário da costa leste dos EUA) Estádio MetLife , East Rutherford, NJ A Noruega venceu por 3 a 2 Sexta-feira, 26 de junho Senegal x Iraque (15h, horário da costa leste dos EUA) BMO Field, Toronto Ingressos

Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (hora local do início) Local Resultado final / Ingressos Terça-feira, 16 de junho Iraque x Noruega Estádio Gillette, Foxborough A Noruega venceu por 4 a 1 Segunda-feira, 22 de junho França x Iraque Lincoln Financial Field, Filadélfia A França venceu por 3 a 0 Sexta-feira, 26 de junho Senegal x Iraque (15h, horário da costa leste) BMO Field, Toronto Ingressos

Como comprar ingressos para Senegal x Iraque

Veja a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA. Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio. Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Senegal x Iraque?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o BMO Field

A partida entre Senegal e Iraque será disputada no BMO Field, em Toronto, um dos estádios de futebol mais conhecidos do Canadá e sede do Toronto FC.

Localizado próximo ao centro de Toronto, o BMO Field já sediou importantes partidas internacionais de futebol, jogos da MLS e eventos esportivos globais, tornando-se um estádio fundamental para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Espera-se que o local receba mais de 45.000 torcedores durante a Copa do Mundo, após obras de ampliação específicas para o torneio.

Com torcidas apaixonadas tanto do Senegal quanto do Iraque previstas para comparecer em grande número, o clima dentro do BMO Field pode se tornar um dos mais animados da fase de grupos.