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Como comprar ingressos de última hora para o jogo Senegal x Iraque: preços dos ingressos da Copa do Mundo, informações sobre o BMO Field e muito mais

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A terceira vaga do Grupo I ainda está em jogo, e você pode estar lá para ver quem vai conquistá-la

Apesar de terem sofrido derrotas tanto para a França quanto para a Noruega em suas partidas de estreia na fase de grupos, ainda pode ser que a terceira seja a vencedora tanto para o Senegal quanto para o Iraque, que buscam garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Felizmente para o Senegal e o Iraque, oito das doze equipes classificadas em terceiro lugar avançarão para as oitavas de final. Isso significa que, quando as equipes se enfrentarem nesta sexta-feira (26 de junho) no BMO Field, em Toronto, uma delas ainda poderá manter vivo seu sonho na Copa do Mundo com uma vitória.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para o jogo Senegal x Iraque, incluindo preços, detalhes do local e onde você pode reservá-los.

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Quando será o jogo entre Senegal e Iraque?

DataPartida (horário local do início)LocalIngressos
Sexta-feira, 26 de junhoSenegal x Iraque (15h, horário da costa leste dos EUA)BMO Field, TorontoIngressos

Jogos do Senegal na Copa do Mundo de 2026

DataPartida (horário local do início)LocalResultado final / Ingressos
Terça-feira, 16 de junhoFrança x Senegal (15h, horário da costa leste dos EUA)MetLife Stadium, East Rutherford, NJA França venceu por 3 a 1
Segunda-feira, 22 de junhoNoruega x Senegal (20h, horário da costa leste dos EUA)Estádio MetLife, East Rutherford, NJA Noruega venceu por 3 a 2
Sexta-feira, 26 de junhoSenegal x Iraque (15h, horário da costa leste dos EUA)BMO Field, TorontoIngressos

Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026

DataPartida (hora local do início)LocalResultado final / Ingressos
Terça-feira, 16 de junhoIraque x NoruegaEstádio Gillette, FoxboroughA Noruega venceu por 4 a 1
Segunda-feira, 22 de junhoFrança x IraqueLincoln Financial Field, FiladélfiaA França venceu por 3 a 0
Sexta-feira, 26 de junhoSenegal x Iraque (15h, horário da costa leste)BMO Field, TorontoIngressos

Como comprar ingressos para Senegal x Iraque

Veja a situação atual da venda de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

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Quanto custam os ingressos para Senegal x Iraque?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

CategoriaFase de GruposOitavas de final – Quartas de finalSemifinais e Final
Categoria 1US$ 250 – US$ 400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o BMO Field

A partida entre Senegal e Iraque será disputada no BMO Field, em Toronto, um dos estádios de futebol mais conhecidos do Canadá e sede do Toronto FC.

Localizado próximo ao centro de Toronto, o BMO Field já sediou importantes partidas internacionais de futebol, jogos da MLS e eventos esportivos globais, tornando-se um estádio fundamental para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Espera-se que o local receba mais de 45.000 torcedores durante a Copa do Mundo, após obras de ampliação específicas para o torneio.

Com torcidas apaixonadas tanto do Senegal quanto do Iraque previstas para comparecer em grande número, o clima dentro do BMO Field pode se tornar um dos mais animados da fase de grupos.

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