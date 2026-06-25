Apesar de terem sofrido derrotas tanto para a França quanto para a Noruega em suas partidas de estreia na fase de grupos, ainda pode ser que a terceira seja a vencedora tanto para o Senegal quanto para o Iraque, que buscam garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026.
Felizmente para o Senegal e o Iraque, oito das doze equipes classificadas em terceiro lugar avançarão para as oitavas de final. Isso significa que, quando as equipes se enfrentarem nesta sexta-feira (26 de junho) no BMO Field, em Toronto, uma delas ainda poderá manter vivo seu sonho na Copa do Mundo com uma vitória.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para o jogo Senegal x Iraque, incluindo preços, detalhes do local e onde você pode reservá-los.
Quando será o jogo entre Senegal e Iraque?
|Data
|Partida (horário local do início)
|Local
|Ingressos
|Sexta-feira, 26 de junho
|Senegal x Iraque (15h, horário da costa leste dos EUA)
|BMO Field, Toronto
|Ingressos
Jogos do Senegal na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Partida (horário local do início)
|Local
|Resultado final / Ingressos
|Terça-feira, 16 de junho
|França x Senegal (15h, horário da costa leste dos EUA)
|MetLife Stadium, East Rutherford, NJ
|A França venceu por 3 a 1
|Segunda-feira, 22 de junho
|Noruega x Senegal (20h, horário da costa leste dos EUA)
|Estádio MetLife, East Rutherford, NJ
|A Noruega venceu por 3 a 2
|Sexta-feira, 26 de junho
|Senegal x Iraque (15h, horário da costa leste dos EUA)
|BMO Field, Toronto
|Ingressos
Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Partida (hora local do início)
|Local
|Resultado final / Ingressos
|Terça-feira, 16 de junho
|Iraque x Noruega
|Estádio Gillette, Foxborough
|A Noruega venceu por 4 a 1
|Segunda-feira, 22 de junho
|França x Iraque
|Lincoln Financial Field, Filadélfia
|A França venceu por 3 a 0
|Sexta-feira, 26 de junho
|Senegal x Iraque (15h, horário da costa leste)
|BMO Field, Toronto
|Ingressos
Como comprar ingressos para Senegal x Iraque
Veja a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para Senegal x Iraque?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
|Categoria
|Fase de Grupos
|Oitavas de final – Quartas de final
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|US$ 250 – US$ 400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Tudo o que você precisa saber sobre o BMO Field
A partida entre Senegal e Iraque será disputada no BMO Field, em Toronto, um dos estádios de futebol mais conhecidos do Canadá e sede do Toronto FC.
Localizado próximo ao centro de Toronto, o BMO Field já sediou importantes partidas internacionais de futebol, jogos da MLS e eventos esportivos globais, tornando-se um estádio fundamental para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.
Espera-se que o local receba mais de 45.000 torcedores durante a Copa do Mundo, após obras de ampliação específicas para o torneio.
Com torcidas apaixonadas tanto do Senegal quanto do Iraque previstas para comparecer em grande número, o clima dentro do BMO Field pode se tornar um dos mais animados da fase de grupos.