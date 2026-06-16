Como comprar ingressos de última hora para o jogo República Tcheca x África do Sul: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Mercedes-Benz Stadium e muito mais

A República Tcheca viaja para o Sul para um confronto decisivo do Grupo A contra a África do Sul, em uma partida que promete ser crucial na segunda fase da Copa do Mundo de 2026.

Quando será o jogo entre República Tcheca e África do Sul na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - A Atlanta Stadium

Jogos da República Tcheca na Copa do Mundo de 2026

Data Jogo Local Ingressos 12 de junho de 2026 Coreia do Sul x República Tcheca Estádio Akron, Zapopan Ingressos 18 de junho de 2026 República Tcheca x África do Sul Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos 25 de junho de 2026 República Tcheca x México Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos

Jogos da Copa do Mundo de 2026 na África do Sul

Data Calendário Local Ingressos 11 de junho de 2026 México x África do Sul Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos 18 de junho de 2026 República Tcheca x África do Sul Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos 25 de junho de 2026 África do Sul x Coreia do Sul Estádio BBVA, Guadalupe Ingressos

O que esperar do jogo entre República Tcheca e África do Sul

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Como comprar ingressos para o jogo República Tcheca x África do Sul?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para República Tcheca x África do Sul?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre República Tcheca e África do Sul em Atlanta, os preços básicos são atualmente o foco principal para os torcedores com orçamento limitado. Como ambas as seleções disputam um confronto crucial do Grupo A no Mercedes-Benz Stadium, espera-se que a demanda seja constante, especialmente por parte das grandes comunidades internacionais do sudeste dos Estados Unidos.

Atualmente, os ingressos oficiais mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 120 a US$ 200 nas arquibancadas superiores do estádio. No mercado secundário, os preços básicos de entrada têm sido observados a partir de US$ 450 a US$ 600 à medida que o torneio avança.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Arquibancada Superior): US$ 120 – US$ 450

Categoria 2 (Arquibancada intermediária): US$ 500 – US$ 950

Categoria 1 (Nível inferior/Lateral): US$ 1.000 – US$ 2.200

Hospitalidade/VIP: US$ 3.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Atlanta é um importante centro de viagens e esta partida representa um passo vital para as ambições de ambas as nações na fase eliminatória, espera-se que a demanda local e de visitantes seja significativa. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto no Mercedes-Benz Stadium.

Tudo o que você precisa saber sobre o Mercedes-Benz Stadium

O estádio da Geórgia, oficialmente designado como Atlanta Stadium (e conhecido comercialmente como Mercedes-Benz Stadium) para o torneio, é uma obra-prima da inovação arquitetônica e o primeiro estádio esportivo profissional da América do Norte a obter a certificação LEED Platinum.

Localizado no coração do centro de Atlanta, o estádio possui um teto retrátil único, composto por oito painéis triangulares translúcidos que se movem simultaneamente, criando o efeito visual de uma abertura de câmera se abrindo e fechando.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 75.000 lugares.