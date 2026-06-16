Como comprar ingressos de última hora para o jogo República Tcheca x África do Sul: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Mercedes-Benz Stadium e muito mais

A República Tcheca viaja para o Sul para um confronto decisivo do Grupo A contra a África do Sul, em uma partida que promete ser crucial na segunda fase da Copa do Mundo de 2026.
Quando será o jogo entre República Tcheca e África do Sul na Copa do Mundo de 2026?
Jogos da República Tcheca na Copa do Mundo de 2026
Data
Jogo
Local
Ingressos
12 de junho de 2026
Coreia do Sul x República Tcheca
Estádio Akron, Zapopan
18 de junho de 2026
República Tcheca x África do Sul
Estádio Mercedes-Benz, Atlanta
25 de junho de 2026
República Tcheca x México
Estádio Azteca, Cidade do México
Jogos da Copa do Mundo de 2026 na África do Sul
Data
Calendário
Local
Ingressos
11 de junho de 2026
México x África do Sul
Estádio Azteca, Cidade do México
18 de junho de 2026
República Tcheca x África do Sul
Estádio Mercedes-Benz, Atlanta
25 de junho de 2026
África do Sul x Coreia do Sul
Estádio BBVA, Guadalupe
O que esperar do jogo entre República Tcheca e África do Sul
Prováveis escalações de Tchéquia x África do Sul
Técnico
- M. Koubek
Como comprar ingressos para o jogo República Tcheca x África do Sul?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para República Tcheca x África do Sul?
Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.
Para a partida entre República Tcheca e África do Sul em Atlanta, os preços básicos são atualmente o foco principal para os torcedores com orçamento limitado. Como ambas as seleções disputam um confronto crucial do Grupo A no Mercedes-Benz Stadium, espera-se que a demanda seja constante, especialmente por parte das grandes comunidades internacionais do sudeste dos Estados Unidos.
Atualmente, os ingressos oficiais mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 120 a US$ 200 nas arquibancadas superiores do estádio. No mercado secundário, os preços básicos de entrada têm sido observados a partir de US$ 450 a US$ 600 à medida que o torneio avança.
A divisão é a seguinte:
- Categoria 3 (Arquibancada Superior): US$ 120 – US$ 450
- Categoria 2 (Arquibancada intermediária): US$ 500 – US$ 950
- Categoria 1 (Nível inferior/Lateral): US$ 1.000 – US$ 2.200
- Hospitalidade/VIP: US$ 3.000+
É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Atlanta é um importante centro de viagens e esta partida representa um passo vital para as ambições de ambas as nações na fase eliminatória, espera-se que a demanda local e de visitantes seja significativa. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto no Mercedes-Benz Stadium.
Tudo o que você precisa saber sobre o Mercedes-Benz Stadium
O estádio da Geórgia, oficialmente designado como Atlanta Stadium (e conhecido comercialmente como Mercedes-Benz Stadium) para o torneio, é uma obra-prima da inovação arquitetônica e o primeiro estádio esportivo profissional da América do Norte a obter a certificação LEED Platinum.
Localizado no coração do centro de Atlanta, o estádio possui um teto retrátil único, composto por oito painéis triangulares translúcidos que se movem simultaneamente, criando o efeito visual de uma abertura de câmera se abrindo e fechando.
Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 75.000 lugares.