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Como comprar ingressos de última hora para o jogo Portugal x República Democrática do Congo: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o NRG Stadium e muito mais

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Portugalestreia-se no Grupo K da Copa do Mundo de 2026 contra a República Democrática do Congo, em Houston, Texas, no dia 17 de junho.

Quando será o jogo entre Portugal e a República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026?

crest
Copa do Mundo - K
Houston Stadium

Jogos de Portugal na Copa do Mundo de 2026

Data

Partida

Local

Ingressos

17 de junho de 2026

Portugal x República Democrática do Congo

NRG Stadium, Houston

Ingressos

23 de junho de 2026

Portugal x Uzbequistão

Estádio NRG, Houston

Ingressos

27 de junho de 2026

Colômbia x Portugal

Estádio Hard Rock, Miami

Ingressos

Jogos da República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026

Data

Calendário

Local

Ingressos

17 de junho de 2026

Portugal x República Democrática do Congo

NRG Stadium, Houston

Ingressos

23 de junho de 2026

Colômbia x República Democrática do Congo

Estádio Akron, Zapopan

Ingressos

27 de junho de 2026

República Democrática do Congo x Uzbequistão

Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

Ingressos

Como comprar ingressos para Portugal x República Democrática do Congo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Portugal x República Democrática do Congo?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data da partida.

Para a partida entre Portugal e República Democrática do Congo em Houston, os preços mais básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a seleção anfitriã entra em campo para uma decisiva última partida da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da fase inicial.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão dos preços é a seguinte:

  • Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750
  • Categoria 2 (Nível intermediário): US$ 800 – US$ 1.300
  • Categoria 1 (Nível inferior/Lateral): US$ 1.500 – US$ 3.500
  • Hospitalidade/VIP: a partir de US$ 4.000

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações de acordo com a demanda do mercado. Como Houston é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir com antecedência os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a melhor estratégia para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a esse confronto de alto risco.

Histórico de confrontos diretos entre Portugal e República Democrática do Congo

POR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

COD
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Prováveis escalações de Portugal x RD Congo

4-2-3-1
Portugal crest
Portugal
POR
Formação
RD Congo crest
RD Congo
COD
5-3-2
1D. Costa25N. Mendes20J. Cancelo14G. Inacio13R. Veiga23Vitinha8B. Fernandes18P. Neto10B. Silva15J. Neves7C. Ronaldo1L. Mpasi-Nzau2A. Wan-Bissaka22C. Mbemba4A. Tuanzebe3S. Kapuadi26A. Masuaku14N. Sadiki8S. Moutoussamy6N. Mukau17C. Bakambu20Y. Wissa
RD Congo crest
RD Congo
COD
4-2-3-1
Portugal

Time titular

RD Congo

Técnico

  • R. Martinez
  • S. Desabre

Lesões e suspensões

    Tudo o que você precisa saber sobre o Houston Stadium

    O NRG Stadium, em Houston, Texas, é um dos principais locais da Copa do Mundo da FIFA 2026. Durante o torneio, o local será oficialmente chamado de Houston Stadium. Ele sediará sete partidas no total, incluindo dois confrontos das fases eliminatórias. A arena tem capacidade para aproximadamente 72.000 torcedores nas partidas da Copa do Mundo.

    Embora o estádio normalmente utilize grama artificial para os jogos da NFL, ele está atualmente sendo adaptado para um campo de grama natural, conforme exigido pela FIFA. Isso inclui um sistema de aeração “sub-air” para manter a grama em boas condições sob o calor do Texas.

    O estádio possui um teto retrátil, permitindo o controle da temperatura durante o verão úmido de Houston.