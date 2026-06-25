Paraguai e Austrália se enfrentam na Copa do Mundo de 2026, enquanto o Grupo D chega ao seu clímax.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Paraguai e Austrália, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre Paraguai e Austrália na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - D San Francisco Bay Area Stadium

Jogos do Paraguai na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Resultado final / Ingressos 12 de junho de 2026 Estados Unidos x Paraguai Estádio SoFi, Inglewood 4 a 1 19 de junho de 2026 Turquia x Paraguai Estádio Levi's, Santa Clara 0 a 1 26 de junho de 2026 Paraguai x Austrália Levi's Stadium, Santa Clara Ingressos

Jogos da Austrália na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Ingressos 13 de junho de 2026 Austrália x Turquia Estádio BC Place, Vancouver 2 a 0 19 de junho de 2025 Estados Unidos x Austrália Lumen Field, Seattle 2 a 0 26 de junho de 2026 Paraguai x Austrália Levi's Stadium, Santa Clara Ingressos

Como comprar ingressos para Paraguai x Austrália?

Os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Essa fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Classificação do Grupo D da Copa do Mundo da FIFA 2026

Quanto custam os ingressos para o jogo Paraguai x Austrália?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante de acordo com a categoria do assento e com a proximidade da data da partida.

Para a partida entre Paraguai e Austrália, os preços mais básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma decisão decisiva na fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da fase de grupos.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão por categoria é a seguinte:

Categoria 3 (Setor Superior): US$ 400 – US$ 750

Categoria 2 (Setor intermediário): US$ 800 – US$ 1.300

Categoria 1 (Setor inferior/linha lateral): US$ 1.500 – US$ 3.500

Hospitalidade/VIP: US$ 4.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações de acordo com a demanda do mercado. Como a Califórnia é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta.

Garantir com antecedência os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a melhor estratégia para torcedores que se preocupam com o orçamento e desejam assistir a esse confronto decisivo no Levi’s Stadium.

Histórico de confrontos diretos entre Paraguai e Austrália

PAR Outros AUS 0 1 Empate 1 Austrália 1 - 0 Paraguai

Austrália 1 - 1 Paraguai 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 1/2

Tudo o que você precisa saber sobre o Levi’s Stadium

O Levi's Stadium é amplamente considerado um dos estádios mais ecológicos do mundo, com um “telhado vivo” e painéis solares que geram energia suficiente para abastecer o estádio durante os dias de jogo.

O estádio pode ser ampliado para acomodar aproximadamente 71.000 espectadores em grandes partidas internacionais de futebol. Ele sediará seis partidas da Copa do Mundo de 2026, incluindo um confronto das oitavas de final em 1º de julho.

Um telhado verde de 27.000 pés quadrados no topo da torre de camarotes ajuda a regular a temperatura do edifício e proporciona uma estética única para transmissões aéreas.

Como sede do time do Vale do Silício, o estádio conta com uma das redes Wi-Fi mais rápidas entre todas as instalações esportivas, projetada para suportar dezenas de milhares de torcedores assistindo a transmissões e compartilhando conteúdo simultaneamente.