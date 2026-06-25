A Inglaterra sonha em pisar o gramado do MetLife Stadium no dia 19 de julho, já que, obviamente, será lá que acontecerá a final da Copa do Mundo nessa data. No entanto, não vamos nos adiantar: antes de mais nada, os Três Leões viajam para o estádio em Nova Jersey para o último confronto do Grupo L contra o Panamá neste sábado (27 de junho).

Os jogadores de Thomas Tuchel estrearam na Copa do Mundo de 2026 em grande estilo, com uma atuação sensacional no segundo tempo para derrotar a Croácia por 4 a 2. No entanto, após não conseguirem brilhar em um empate sem gols contra Gana, a Inglaterra agora busca reencontrar seu ritmo antes de avançar para as oitavas de final.

Apesar das atuações positivas nas duas primeiras partidas da fase de grupos, a busca do Panamá pelo seu primeiro ponto na história da Copa do Mundo continua, e a “La Marea Roja” (A Maré Vermelha) se despedirá da competição após este confronto no MetLife Stadium.

Quando as duas seleções se enfrentaram pela última vez na Copa do Mundo, há oito anos, a Inglaterra conquistou uma vitória esmagadora por 6 a 1 em Nizhny Novgorod. Harry Kane deve guardar boas lembranças desse confronto, já que marcou seu primeiro hat-trick pela seleção durante a partida.

Quando será o jogo entre Panamá e Inglaterra?

Copa do Mundo - L New York/New Jersey Stadium

Jogos do Panamá na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Gana x Panamá (19h, horário da costa leste) BMO Field, Toronto Gana venceu por 1 a 0 Terça-feira, 23 de junho Panamá x Croácia (19h, horário da costa leste dos EUA) BMO Field, Toronto A Croácia venceu por 1 a 0 Sábado, 27 de junho Panamá x Inglaterra (17h, horário da costa leste dos EUA) MetLife Stadium, East Rutherford Ingressos

Jogos da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (hora local do início) Local Resultado final / Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Inglaterra x Croácia (15h CDT) AT&T Stadium, Dallas A Inglaterra venceu por 4 a 2 Terça-feira, 23 de junho Inglaterra x Gana (16h, horário da costa leste) Estádio Gillette, Foxborough 0 a 0 Sábado, 27 de junho Panamá x Inglaterra (17h, horário da costa leste) Estádio MetLife, East Rutherford Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo Panamá x Inglaterra na Copa do Mundo

Veja a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para o jogo Panamá x Inglaterra na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Histórico de confrontos diretos e estatísticas entre Panamá e Inglaterra

PAN Um ING 0 0 Empate 1 Inglaterra 6 - 1 Panamá 1 Gols feitos 6 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Tudo o que você precisa saber sobre o MetLife Stadium

O MetLife Stadium é um complexo esportivo multifuncional localizado no Meadowlands Sports Complex, em East Rutherford, Nova Jersey, a cinco milhas a oeste da cidade de Nova York.

O estádio foi inaugurado em 2010, substituindo o Giants Stadium, e serve como sede habitual dos New York Giants e dos New York Jets, times famosos da NFL.

O MetLife Stadium tem vasta experiência na realização de partidas de futebol americano e futebol, tendo sediado jogos em vários torneios no passado, incluindo a CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e a Copa América (2024).

Ele se preparou para sediar a final da Copa do Mundo da FIFA de 2026 ao receber a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no ano passado, quando o Chelsea enfrentou o Paris Saint-Germain diante de uma torcida de 81.118 pessoas.