Como comprar ingressos de última hora para o jogo Jordânia x Argentina: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o AT&T Stadium e muito mais

Argentina e Jordânia se dirigem a Dallas neste sábado para a última partida do Grupo J, que servirá como uma celebração de vitória para a potência e uma despedida histórica para os estreantes no torneio.

Já classificada para as oitavas de final, a Albiceleste busca manter a invencibilidade, enquanto Lionel Messi tenta ampliar sua marca de cinco gols, que o coloca na liderança da artilharia do torneio.

Embora matematicamente eliminada, a orgulhosa seleção da Jordânia entra nesta partida final ansiosa por garantir um resultado histórico e dos sonhos contra os gigantes do futebol mundial.

Quando será o jogo Jordânia x Argentina?

Data e horário Jogo Local Ingressos 27 de junho de 2026 - 20h Jordânia x Argentina AT&T Stadium, Arlington Ingressos

Jogos da Jordânia na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local / Cidade Resultado final / Ingressos 16 de junho de 2026 Áustria x Jordânia Levi’s Stadium, Santa Clara 3 a 1 22 de junho de 2026 Jordânia x Argélia Levi’s Stadium, Santa Clara 1 a 2 28 de junho de 2026 Jordânia x Argentina Estádio AT&T, Dallas Ingressos

Jogos da Argentina na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Resultado final / Ingressos 15 de junho de 2026 Argentina x Argélia Soldier Field, Chicago 3 a 0 22 de junho de 2026 Argentina x Áustria AT&T Stadium, Dallas 2 a 0 28 de junho de 2026 Jordânia x Argentina Estádio AT&T, Dallas Ingressos

Como posso conseguir ingressos para o jogo Jordânia x Argentina?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Jordânia x Argentina na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Vendas oficiais da FIFA: a FIFA disponibiliza os ingressos em várias fases de venda, incluindo sorteios e vendas por ordem de chegada.

a FIFA disponibiliza os ingressos em várias fases de venda, incluindo sorteios e vendas por ordem de chegada. Plataforma de revenda da FIFA: os torcedores podem comprar com segurança ingressos de revenda verificados por meio do mercado oficial da FIFA.

os torcedores podem comprar com segurança ingressos de revenda verificados por meio do mercado oficial da FIFA. Mercados secundários de ingressos: plataformas como o StubHub oferecem uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com alta demanda.

plataformas como o StubHub oferecem uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com alta demanda. Pacotes de hospitalidade: experiências premium incluem assentos VIP, lounges privados, suítes de hospitalidade e serviços exclusivos no dia do jogo.

Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam entregues digitalmente por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA. Os torcedores devem garantir que os dados de suas contas estejam alinhados entre as plataformas para simplificar a transferência de ingressos.

Quanto custam os ingressos para Jordânia x Argentina?

A FIFA introduziu preços variáveis para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços dos ingressos variam de acordo com a demanda por cada partida, a categoria dos assentos e a disponibilidade.

Espera-se que as partidas envolvendo a Argentina estejam entre as mais caras da fase de grupos, devido à enorme demanda internacional e à popularidade contínua dos atuais campeões mundiais.

Atualmente, estima-se que os ingressos mais baratos para o jogo Jordânia x Argentina custem entre US$ 120 e US$ 250, dependendo da localização dos assentos e da disponibilidade no mercado de revenda.

Categoria Fase de grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 450 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $180 - $320 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $120 - $220 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Os torcedores que buscam os preços mais baixos devem considerar a compra o mais cedo possível, já que os preços de revenda para os jogos da Argentina devem aumentar significativamente à medida que o torneio se aproxima.

Tudo o que você precisa saber sobre o AT&T Stadium

A partida entre Jordânia e Argentina será disputada no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, um dos maiores e mais avançados complexos esportivos do mundo.

O estádio é a casa do time Dallas Cowboys, da NFL, e já sediou grandes eventos esportivos, incluindo o Super Bowl, partidas da Copa América, amistosos internacionais e shows de nível mundial.

Espera-se que a atmosfera no estádio seja eletrizante, especialmente com a grande quantidade de torcedores argentinos que provavelmente viajarão para assistir a um dos jogos mais esperados do torneio.