Como comprar ingressos de última hora para o jogo Iraque x Noruega: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Gillette Stadium e muito mais

O Iraque enfrenta a Noruega em uma partida fascinante da Copa do Mundo no Gillette Stadium, em Foxborough, no dia 16 de junho.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo preços e onde adquiri-los.

Quando é o jogo entre Iraque e Noruega?

Data Jogo (horário local do pontapé inicial) Local Ingressos Terça-feira, 16 de junho Iraque x Noruega (18h ET) Gillette Stadium, Foxborough Ingressos

Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Ingressos 16 de junho de 2026 Iraque x Noruega Gillette Stadium (Boston) Ingressos 22 de junho de 2026 Iraque x França Estádio MetLife (NY/NJ) Ingressos 26 de junho de 2026 Iraque x Senegal Estádio Gillette (Boston) Ingressos

Jogos da Noruega na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Ingressos 16 de junho de 2026 Iraque x Noruega Gillette Stadium (Boston) Ingressos 22 de junho de 2026 Noruega x Senegal Estádio MetLife (NY/NJ) Ingressos 26 de junho de 2026 Noruega x França Estádio Gillette (Boston) Ingressos

Como comprar ingressos para Iraque x Noruega

Desde setembro de 2025, os torcedores podem adquirir ingressos oficiais para os jogos da Copa do Mundo de 2026 pelo site da FIFA.

A última fase oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo, a Fase de Vendas de Última Hora, começou em 1º de abril e vai até o final do torneio.

Não conseguiu um ingresso nas primeiras fases? Aqui estão todas as opções de revenda:

O canal oficial é o Mercado de Revenda/Troca da FIFA, que pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets. A plataforma, lançada originalmente em outubro de 2025, reabriu em 2 de abril e permanecerá aberta até uma hora antes do início de cada partida.

Ela está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Vendedores terceirizados, como o StubHub, também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.

Um ponto importante para quem compra ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.

Quanto custam os ingressos para Iraque x Noruega?

A FIFA introduziu preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços dos ingressos variam de acordo com a demanda, a categoria e a fase da competição.

Os ingressos para a fase de grupos continuam sendo a opção mais acessível para os torcedores, com preços básicos projetados para manter o torneio acessível em todos os países-sede, incluindo EUA, México e Canadá.

Categoria Fase de Grupos Fase Eliminatória Fase Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Gillette Stadium

O Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, sediará o jogo entre Iraque e Noruega, uma das partidas mais esperadas da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Conhecido principalmente como a casa do New England Patriots, o Gillette Stadium é um dos principais recintos esportivos dos Estados Unidos e foi selecionado para sediar várias partidas da Copa do Mundo devido às suas instalações modernas e grande capacidade.

O estádio receberá mais de 60.000 torcedores para as partidas da Copa do Mundo, criando uma atmosfera intensa e cheia de energia para o futebol internacional.