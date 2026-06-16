Como comprar ingressos de última hora para o jogo Iraque x Noruega: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Gillette Stadium e muito mais

O Iraque enfrenta a Noruega em uma partida fascinante da Copa do Mundo no Gillette Stadium, em Foxborough, no dia 16 de junho.
O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo preços e onde adquiri-los.
Quando é o jogo entre Iraque e Noruega?
|Data
|Jogo (horário local do pontapé inicial)
|Local
|Ingressos
|Terça-feira, 16 de junho
|Iraque x Noruega (18h ET)
|Gillette Stadium, Foxborough
|Ingressos
Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Partida
|Local
|Ingressos
|16 de junho de 2026
|Iraque x Noruega
|Gillette Stadium (Boston)
|Ingressos
|22 de junho de 2026
|Iraque x França
|Estádio MetLife (NY/NJ)
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Iraque x Senegal
|Estádio Gillette (Boston)
|Ingressos
Jogos da Noruega na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Partida
|Local
|Ingressos
|16 de junho de 2026
|Iraque x Noruega
|Gillette Stadium (Boston)
|Ingressos
|22 de junho de 2026
|Noruega x Senegal
|Estádio MetLife (NY/NJ)
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Noruega x França
|Estádio Gillette (Boston)
|Ingressos
Como comprar ingressos para Iraque x Noruega
Desde setembro de 2025, os torcedores podem adquirir ingressos oficiais para os jogos da Copa do Mundo de 2026 pelo site da FIFA.
A última fase oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo, a Fase de Vendas de Última Hora, começou em 1º de abril e vai até o final do torneio.
Não conseguiu um ingresso nas primeiras fases? Aqui estão todas as opções de revenda:
- O canal oficial é o Mercado de Revenda/Troca da FIFA, que pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets. A plataforma, lançada originalmente em outubro de 2025, reabriu em 2 de abril e permanecerá aberta até uma hora antes do início de cada partida.
- Ela está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.
- Vendedores terceirizados, como o StubHub, também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.
Um ponto importante para quem compra ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.
Quanto custam os ingressos para Iraque x Noruega?
A FIFA introduziu preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços dos ingressos variam de acordo com a demanda, a categoria e a fase da competição.
Os ingressos para a fase de grupos continuam sendo a opção mais acessível para os torcedores, com preços básicos projetados para manter o torneio acessível em todos os países-sede, incluindo EUA, México e Canadá.
|Categoria
|Fase de Grupos
|Fase Eliminatória
|Fase Final
|Categoria 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Tudo o que você precisa saber sobre o Gillette Stadium
O Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, sediará o jogo entre Iraque e Noruega, uma das partidas mais esperadas da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026.
Conhecido principalmente como a casa do New England Patriots, o Gillette Stadium é um dos principais recintos esportivos dos Estados Unidos e foi selecionado para sediar várias partidas da Copa do Mundo devido às suas instalações modernas e grande capacidade.
O estádio receberá mais de 60.000 torcedores para as partidas da Copa do Mundo, criando uma atmosfera intensa e cheia de energia para o futebol internacional.