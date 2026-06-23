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Como comprar ingressos de última hora para o jogo Inglaterra x Gana: preços dos ingressos da Copa do Mundo, informações sobre o Gillette Stadium e muito mais

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A. Semenyo

Ambas as equipes pretendem dar continuidade às vitórias na estreia na Copa do Mundo, e você já pode reservar seus ingressos hoje mesmo

Após o jogo de estreia no Grupo L da Copa do Mundo contra a Croácia, a Inglaterra segue agora para o Gillette Stadium, em Foxborough, para enfrentar Gana (23 de junho). As Estrelas Negras ficaram famosas por terem chegado às quartas de final em 2010.

A Inglaterra já teve vários confrontos memoráveis com seleções africanas em edições anteriores da Copa do Mundo, incluindo a épica vitória por 3 a 2 na prorrogação contra Camarões em 1990 e a vitória por 2 a 1 nos acréscimos contra a Tunísia durante a fase de grupos de 2018.

Até agora, tudo tem corrido bem para ambas as seleções na América do Norte. Enquanto os “Three Lions” de Thomas Tuchel brilharam no confronto contra a Croácia, saindo vitoriosos por 4 a 2 após uma excelente exibição no segundo tempo, Gana marcou no final da partida contra o Panamá para garantir os três pontos.

Quando será o jogo entre Inglaterra e Gana?

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Copa do Mundo - L
Boston Stadium

Jogos da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026

Data

Jogo

Local

Resultado final / Ingressos

Quarta-feira, 17 de junho

Inglaterra x Croácia

AT&T Stadium (Arlington)

4 a 2

Terça-feira, 23 de junho

Inglaterra x Gana

Estádio Gillette (Foxborough)

Ingressos

Sábado, 27 de junho

Panamá x Inglaterra

Estádio MetLife (East Rutherford)

Ingressos

Jogos de Gana na Copa do Mundo de 2026

Data

Calendário

Local

Resultado final / Ingressos

Domingo, 14 de junho

Gana x Panamá

BMO Field (Toronto)

1 a 0

Terça-feira, 23 de junho

Inglaterra x Gana

Gillette Stadium (Foxborough)

Ingressos

Sábado, 27 de junho

Croácia x Gana

Lincoln Financial Field (Filadélfia)

Ingressos

Como comprar ingressos para Inglaterra x Gana

Veja a seguir a situação atual da venda de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Inglaterra x Gana?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custaram a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria

Fase de grupos

Oitavas de final – Quartas de final

Semifinais e final

Categoria 1

US$ 250 – US$ 400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Gillette Stadium

O Gillette Stadium é um estádio multiuso localizado em Foxborough, Massachusetts. O estádio fica a aproximadamente 20 milhas a sudoeste do centro de Boston. Desde sua inauguração, em 2002, ele tem servido como sede habitual tanto do New England Patriots, da NFL, quanto do New England Revolution, da MLS.

Além do futebol americano, uma série de grandes estrelas da música mundial já se apresentou no local em Foxborough. Em 2025, AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd e Coldplay foram apenas alguns dos artistas que realizaram shows lá. Ainda este ano, nomes como Usher, Bruno Mars e Ed Sheeran, entre muitos outros, também se apresentarão no Gillette Stadium.

Para a Copa do Mundo da FIFA 2026, a capacidade do Gillette Stadium é de 65.000 lugares, incluindo 5.876 assentos VIP e 82 suítes de luxo. O estádio sediará sete partidas da Copa do Mundo de 2026 no total: cinco da fase de grupos e duas da fase eliminatória.

O que esperar do jogo Inglaterra x Gana

ING

Um

GAN

0

1

Empate

0

1

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
0/1
Ambos os times marcam
1/1

ING
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

GAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/10
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5