Como comprar ingressos de última hora para o jogo Inglaterra x Croácia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o AT&T Stadium e muito mais

O Grupo L da Copa do Mundo ganha vida no Texas em 17 de junho com um confronto emocionante entre duas potências europeias: Inglaterra x Croácia.

Esta será a segunda vez que as duas seleções se enfrentam em uma Copa do Mundo e, se o primeiro confronto servir de referência, teremos um jogo emocionante pela frente. Há oito anos, a Croácia derrotou a Inglaterra na prorrogação e garantiu sua vaga na final de 2018.

Quando será Inglaterra x Croácia?

Copa do Mundo - L Dallas Stadium

Jogos da Inglaterra na Copa do Mundo

Data Jogo (horário de início) Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Inglaterra x Croácia (15h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Inglaterra x Gana (16h ET) Estádio Gillette (Foxborough) Ingressos Sábado, 27 de junho Inglaterra x Panamá (17h, horário da costa leste) Estádio MetLife (East Rutherford, Nova Jersey) Ingressos

Jogos da Croácia na Copa do Mundo

Data Jogo (início) Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Croácia x Inglaterra (15h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Croácia x Panamá (19h ET) BMO Field (Toronto) Ingressos Sáb, 27 de junho Croácia x Gana (17h, horário da costa leste) Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos

Como comprar ingressos para Inglaterra x Croácia na Copa do Mundo

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os sorteios aleatórios antecipados) foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Um ponto importante para quem compra na revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos na revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.

Quanto custam os ingressos para Inglaterra x Croácia?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

O que esperar de Inglaterra x Croácia

A Inglaterra pode estar invicta nos três confrontos anteriores contra a Croácia, mas a derrota na semifinal da Copa do Mundo de 2018 ainda dói, e a equipe buscará vingar essa derrota na estreia do Grupo F em Arlington.

Não há dúvida de que a Inglaterra será uma das seleções mais torcidas na Copa do Mundo da FIFA 2026. Além do grande número de torcedores que atravessarão o Atlântico, ela já conta com uma grande base de torcedores na América do Norte.

Embora a espera pelo primeiro título de um grande torneio internacional da Inglaterra desde 1966 continue, seu desempenho consistente nos grandes palcos reforça seu status como uma das seleções de elite do futebol europeu (e mundial). Essa é também uma das razões pelas quais os torcedores continuam lotando os estádios para vê-la jogar e por que a demanda por ingressos para os jogos da Inglaterra é sempre alta.

Apesar de algumas atuações abaixo do esperado durante as fases iniciais da campanha de qualificação para a Copa do Mundo, incluindo vitórias por 1 a 0 e 2 a 0 sobre Andorra, a Inglaterra ganhou confiança sob a orientação de Thomas Tuchel. A equipe terminou em primeiro lugar no grupo com oito vitórias em oito partidas, marcando 22 gols e não sofrendo nenhum, e se tornou a primeira seleção europeia a garantir uma vaga na fase final da Copa do Mundo.

A própria Croácia foi uma força dominante durante as eliminatórias. A seleção de Zlatko Dalic, os Vatreni, permaneceu invicta e terminou em primeiro lugar no grupo, vencendo sete das oito partidas. Na verdade, eles só perderam pontos no empate em 0 a 0 em Praga contra a República Tcheca.

Os croatas podem ter um elenco envelhecido, mas sua vasta experiência pode ser decisiva. Tendo chegado às semifinais em duas Copas do Mundo consecutivas, suas chances não podem ser descartadas tão facilmente.

Tudo o que você precisa saber sobre o AT&T Stadium

O AT&T Stadium é um estádio com teto retrátil em Arlington, Texas, inaugurado em 2009. Embora seus principais usuários sejam os Dallas Cowboys, da famosa NFL, o local tem sido usado para uma variedade de outras atividades, como shows, jogos de basquete, rodeios e eventos de luta livre profissional (WWE).

O AT&T Stadium será um dos 11 estádios dos EUA a sediar partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026. Com capacidade para 94.000 espectadores, será o maior local utilizado durante o torneio. Além de Inglaterra x Croácia, o AT&T Stadium sediará outros quatro jogos da fase de grupos e quatro partidas das oitavas de final, incluindo uma das semifinais.

Inglaterra x Croácia: histórico de confrontos diretos



