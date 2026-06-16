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Como comprar ingressos de última hora para o jogo Gana x Panamá: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BMO Field e muito mais

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A. Semenyo
A. Godoy

É possível ver jogadores como Iñaki Williams, Antoine Semenyo e Aníbal Godoy em ação na Copa do Mundo

Gana viaja a Toronto para um confronto emocionante do Grupo L contra o Panamá, em uma partida de estreia que promete ser histórica para ambas as seleções na Copa do Mundo de 2026.

A seleção ganesa, liderada por uma geração de estrelas que atuam no mais alto nível do futebol europeu, busca restabelecer seu status de potência mundial.

Quando é o jogo Gana x Panamá?

crest
Copa do Mundo - L
Toronto Stadium

Jogos de Gana na Copa do Mundo de 2026

Data

Jogo

Local

Ingressos

18 de junho de 2026

Gana x Panamá

BMO Field, Toronto

Ingressos

23 de junho de 2026

Inglaterra x Gana

Gillette Stadium, Foxborough

Ingressos

27 de junho de 2026

Croácia x Gana

Lincoln Financial Field, Filadélfia

Ingressos

Jogos do Panamá na Copa do Mundo

Data

Calendário

Local

Ingressos

18 de junho de 2026

Gana x Panamá

BMO Field, Toronto

Ingressos

24 de junho de 2025

Panamá x Croácia

BMO Field, Toronto

Ingressos

27 de junho de 2026

Panamá x Inglaterra

MetLife Stadium, East Rutherford

Ingressos

Como comprar ingressos para Gana x Panamá?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

  • Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Gana x Panamá?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria

Fase de grupos

Oitavas de final - Quartas de final

Semifinais e Final

Categoria 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Toronto é um destino global de primeira linha e esta partida representa um passo inicial vital para ambas as nações, espera-se que a demanda local seja significativa.

Tudo o que você precisa saber sobre o BMO Field

O estádio de Ontário, oficialmente designado como Toronto Stadium (e conhecido comercialmente como BMO Field) para o torneio, é o primeiro estádio do Canadá dedicado exclusivamente ao futebol e um marco da identidade futebolística do país.

Localizado no Exhibition Place, às margens do Lago Ontário, o estádio passou recentemente por uma grande reforma de US$ 158 milhões para se preparar para seu momento de destaque mundial. Ele possui uma cobertura característica no estilo da Premier League inglesa que abrange as arquibancadas leste, oeste e sul, protegendo os torcedores enquanto mantém uma conexão ao ar livre com o horizonte da cidade. 

O estádio é conhecido por seu layout de assentos intimista, que coloca os torcedores notavelmente próximos ao campo, e por seu novo sistema de telões LED nos quatro cantos — o maior telão de alta definição ao ar livre do país.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio foi ampliado para uma capacidade de 45.000 lugares. Isso foi alcançado com a adição de 17.756 assentos temporários nas arquibancadas norte e sul, quase dobrando seu tamanho normal para atender aos requisitos internacionais. 

Para garantir uma experiência de nível mundial, o local agora conta com um saguão de 360 graus, suítes de hospitalidade renovadas (incluindo o novo Tunnel Club) e um gramado híbrido totalmente novo, em conformidade com os padrões da FIFA, equipado com a avançada tecnologia SubAir para atender às demandas das seis partidas que está programado para sediar.

O que esperar de Gana x Panamá

GAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/11
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

PAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/11
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
5/5

Prováveis escalações de Gana x Panamá

4-4-2
Gana crest
Gana
GAN
Formação
Panamá crest
Panamá
PAN
3-4-3
1L. Ati-Zigi26M. Senaya14G. Mensah18J. Opoku4J. Adjetey7A. Fatawu8K. Sibo22K. Sulemana15E. Owusu11A. Semenyo9J. Ayew22O. Mosquera13J. Ramos4F. Escobar3J. Cordoba20A. Godoy23A. Murillo15E. Davis14C. Harvey11Y. Barcenas17J. Fajardo10I. Diaz
Panamá crest
Panamá
PAN
4-4-2
Gana

Time titular

Panamá

Técnico

  • C. Queiroz
  • T. Christiansen