Como comprar ingressos de última hora para o jogo Gana x Panamá: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BMO Field e muito mais

Gana viaja a Toronto para um confronto emocionante do Grupo L contra o Panamá, em uma partida de estreia que promete ser histórica para ambas as seleções na Copa do Mundo de 2026.

A seleção ganesa, liderada por uma geração de estrelas que atuam no mais alto nível do futebol europeu, busca restabelecer seu status de potência mundial.

Quando é o jogo Gana x Panamá?

Copa do Mundo - L Toronto Stadium

Jogos de Gana na Copa do Mundo de 2026

Data Jogo Local Ingressos 18 de junho de 2026 Gana x Panamá BMO Field, Toronto Ingressos 23 de junho de 2026 Inglaterra x Gana Gillette Stadium, Foxborough Ingressos 27 de junho de 2026 Croácia x Gana Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos

Jogos do Panamá na Copa do Mundo

Data Calendário Local Ingressos 18 de junho de 2026 Gana x Panamá BMO Field, Toronto Ingressos 24 de junho de 2025 Panamá x Croácia BMO Field, Toronto Ingressos 27 de junho de 2026 Panamá x Inglaterra MetLife Stadium, East Rutherford Ingressos

Como comprar ingressos para Gana x Panamá?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Gana x Panamá?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Toronto é um destino global de primeira linha e esta partida representa um passo inicial vital para ambas as nações, espera-se que a demanda local seja significativa.

Tudo o que você precisa saber sobre o BMO Field

O estádio de Ontário, oficialmente designado como Toronto Stadium (e conhecido comercialmente como BMO Field) para o torneio, é o primeiro estádio do Canadá dedicado exclusivamente ao futebol e um marco da identidade futebolística do país.

Localizado no Exhibition Place, às margens do Lago Ontário, o estádio passou recentemente por uma grande reforma de US$ 158 milhões para se preparar para seu momento de destaque mundial. Ele possui uma cobertura característica no estilo da Premier League inglesa que abrange as arquibancadas leste, oeste e sul, protegendo os torcedores enquanto mantém uma conexão ao ar livre com o horizonte da cidade.

O estádio é conhecido por seu layout de assentos intimista, que coloca os torcedores notavelmente próximos ao campo, e por seu novo sistema de telões LED nos quatro cantos — o maior telão de alta definição ao ar livre do país.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio foi ampliado para uma capacidade de 45.000 lugares. Isso foi alcançado com a adição de 17.756 assentos temporários nas arquibancadas norte e sul, quase dobrando seu tamanho normal para atender aos requisitos internacionais.

Para garantir uma experiência de nível mundial, o local agora conta com um saguão de 360 graus, suítes de hospitalidade renovadas (incluindo o novo Tunnel Club) e um gramado híbrido totalmente novo, em conformidade com os padrões da FIFA, equipado com a avançada tecnologia SubAir para atender às demandas das seis partidas que está programado para sediar.

O que esperar de Gana x Panamá



