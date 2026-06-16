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Como comprar ingressos de última hora para o jogo França x Senegal: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o MetLife Stadium e muito mais

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O Grupo I da Copa do Mundo ganha vida em Nova Jersey, e você pode estar lá para curtir o clima

A França estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Senegal no MetLife Stadium, em East Rutherford, no dia 16 de junho.

Os torcedores franceses vão torcer para que a história não se repita, já que, na Copa do Mundo de 2002, os Bleus sofreram uma surpreendente derrota por 1 a 0 para o Senegal na partida de abertura do torneio. A França nunca se recuperou e foi eliminada na fase de grupos, enquanto os Leões da Teranga avançaram para as oitavas de final.

Quando será a partida entre França e Senegal na Copa do Mundo?

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Copa do Mundo - I
New York/New Jersey Stadium

Jogos da França na Copa do Mundo de 2026

Data

Jogo

Local

Ingressos

Terça-feira, 16 de junho

França x Senegal

MetLife Stadium (East Rutherford)

Ingressos

Segunda-feira, 22 de junho

França x Iraque

Lincoln Financial Field (Filadélfia)

Ingressos

Sexta-feira, 26 de junho

Noruega x França

Gillette Stadium (Foxborough)

Ingressos

Jogos do Senegal na Copa do Mundo de 2026

Data

Calendário

Local

Ingressos

Terça-feira, 16 de junho

França x Senegal

MetLife Stadium (East Rutherford)

Ingressos

Segunda-feira, 22 de junho

Noruega x Senegal

Estádio MetLife (East Rutherford)

Ingressos

Sexta-feira, 26 de junho

Senegal x Iraque

Estádio BMO (Toronto)

Ingressos

Como comprar ingressos para França x Senegal?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

  • Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para França x Senegal?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria

Fase de grupos

Oitavas de final - Quartas de final

Semifinais e Final

Categoria 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o MetLife Stadium

O MetLife Stadium é um complexo multifuncional localizado no Meadowlands Sports Complex, em East Rutherford, Nova Jersey, a 8 km a oeste da cidade de Nova York.

O estádio foi inaugurado em 2010, substituindo o Giants Stadium, e serve como sede regular dos New York Giants e New York Jets, times famosos da NFL.

O MetLife Stadium tem vasta experiência na realização de partidas de futebol americano e futebol, tendo sediado jogos em vários torneios no passado, incluindo a CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e a Copa América (2024).

Ele se preparou para sediar a final da Copa do Mundo da FIFA 2026 ao receber a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no início deste ano, com o Chelsea enfrentando o Paris Saint-Germain diante de uma torcida de 81.118 pessoas.

O que esperar de França x Senegal

Prováveis escalações de França x Senegal

4-2-3-1
França crest
França
FRA
Formação
Senegal crest
Senegal
SEN
4-2-3-1
16M. Maignan17W. Saliba5J. Kounde4D. Upamecano19T. Hernandez20D. Doue14A. Rabiot8A. Tchouameni11M. Olise7O. Dembele10K. Mbappe23M. Diaw19M. Niakhate2M. Sarr25M. Diouf15K. Diatta18I. Sarr10S. Mane17P. Sarr8L. Camara21H. Diarra11N. Jackson
Senegal crest
Senegal
SEN
4-2-3-1
França

Time titular

Senegal

Técnico

  • D. Deschamps
  • P. Thiaw
FRA

Um

SEN

0

0

Empate

1

0

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
0/1
Ambos os times marcam
0/1

FRA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/6
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

SEN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5