Estamos prontos para um emocionante jogo de encerramento do Grupo E da Copa do Mundo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 25 de junho, quando o Equador enfrentará a Alemanha.

A Alemanha tem uma rica história na maior competição do futebol internacional, tendo se classificado para todas as Copas do Mundo desde 1954 e conquistado o título em quatro ocasiões (1954, 1974, 1990, 2014).

Quando será o jogo entre Equador e Alemanha na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - E New York/New Jersey Stadium

Jogos do Equador na Copa do Mundo de 2026

O Equador buscará manter seu ritmo após uma impressionante campanha nas eliminatórias da Copa do Mundo, na qual terminou em segundo lugar na classificação da CONMEBOL. Estes jogos o aguardam na América do Norte:

Data Jogo Local Resultado final / Ingressos Domingo, 14 de junho Costa do Marfim x Equador Lincoln Financial Field (Filadélfia) 1 a 0 Sábado, 20 de junho Equador x Curaçao Arrowhead Stadium (Kansas City) 0 a 0 Qui, 25 de junho Equador x Alemanha Estádio MetLife (East Rutherford) Ingressos

Jogos da Alemanha na Copa do Mundo de 2026

Após duas eliminações consecutivas na fase de grupos, em 2018 e 2022, a Alemanha está sob pressão para melhorar seu desempenho na Copa do Mundo de 2026. A programação do Grupo E é a seguinte:

Data Partida Local Resultado final / Ingressos Domingo, 14 de junho Alemanha x Curaçao NRG Stadium (Houston) 7 a 1 Sábado, 20 de junho Alemanha x Costa do Marfim Estádio BMO (Toronto) 2 a 1 Qui, 25 de junho Equador x Alemanha MetLife Stadium (East Rutherford) Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo Equador x Alemanha?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para o jogo Equador x Alemanha?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o MetLife Stadium

O MetLife Stadium é um complexo multifuncional localizado no Meadowlands Sports Complex, em East Rutherford, Nova Jersey, a 5 milhas a oeste da cidade de Nova York.

O estádio foi inaugurado em 2010, substituindo o Giants Stadium, e serve como sede habitual dos New York Giants e dos New York Jets, times famosos da NFL.

O MetLife Stadium tem vasta experiência na realização de partidas de futebol americano e futebol, tendo sediado jogos em vários torneios no passado, incluindo a CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e a Copa América (2024).

Ele se preparou para sediar a final da Copa do Mundo da FIFA de 2026 ao receber a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no início deste ano, com o Chelsea enfrentando o Paris Saint-Germain diante de uma torcida de 81.118 pessoas.

O que esperar do jogo entre Equador e Alemanha?

EQU Outros ALE 0 0 Empate 2 Vitórias Equador 2 - 4 Alemanha

Equador 0 - 3 Alemanha 2 Gols feitos 7 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 1/2







