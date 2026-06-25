Estamos prontos para um emocionante jogo de encerramento do Grupo E da Copa do Mundo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 25 de junho, quando o Equador enfrentará a Alemanha.
A Alemanha tem uma rica história na maior competição do futebol internacional, tendo se classificado para todas as Copas do Mundo desde 1954 e conquistado o título em quatro ocasiões (1954, 1974, 1990, 2014).
Quando será o jogo entre Equador e Alemanha na Copa do Mundo de 2026?
Jogos do Equador na Copa do Mundo de 2026
O Equador buscará manter seu ritmo após uma impressionante campanha nas eliminatórias da Copa do Mundo, na qual terminou em segundo lugar na classificação da CONMEBOL. Estes jogos o aguardam na América do Norte:
Data
Jogo
Local
Resultado final / Ingressos
Domingo, 14 de junho
Costa do Marfim x Equador
Lincoln Financial Field (Filadélfia)
1 a 0
Sábado, 20 de junho
Equador x Curaçao
Arrowhead Stadium (Kansas City)
0 a 0
Qui, 25 de junho
Equador x Alemanha
Estádio MetLife (East Rutherford)
Jogos da Alemanha na Copa do Mundo de 2026
Após duas eliminações consecutivas na fase de grupos, em 2018 e 2022, a Alemanha está sob pressão para melhorar seu desempenho na Copa do Mundo de 2026. A programação do Grupo E é a seguinte:
Data
Partida
Local
Resultado final / Ingressos
Domingo, 14 de junho
Alemanha x Curaçao
NRG Stadium (Houston)
7 a 1
Sábado, 20 de junho
Alemanha x Costa do Marfim
Estádio BMO (Toronto)
2 a 1
Qui, 25 de junho
Equador x Alemanha
MetLife Stadium (East Rutherford)
Como comprar ingressos para o jogo Equador x Alemanha?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de Vendas de Última Hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para o jogo Equador x Alemanha?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
Categoria
Fase de Grupos
Oitavas de final – Quartas de final
Semifinais e Final
Categoria 1
US$ 250 – US$ 400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Tudo o que você precisa saber sobre o MetLife Stadium
O MetLife Stadium é um complexo multifuncional localizado no Meadowlands Sports Complex, em East Rutherford, Nova Jersey, a 5 milhas a oeste da cidade de Nova York.
O estádio foi inaugurado em 2010, substituindo o Giants Stadium, e serve como sede habitual dos New York Giants e dos New York Jets, times famosos da NFL.
O MetLife Stadium tem vasta experiência na realização de partidas de futebol americano e futebol, tendo sediado jogos em vários torneios no passado, incluindo a CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e a Copa América (2024).
Ele se preparou para sediar a final da Copa do Mundo da FIFA de 2026 ao receber a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no início deste ano, com o Chelsea enfrentando o Paris Saint-Germain diante de uma torcida de 81.118 pessoas.