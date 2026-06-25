A República Democrática do Congo e o Uzbequistão se enfrentam em Atlanta neste sábado, em uma partida decisiva da última rodada do Grupo K, com ambas as seleções buscando escrever um capítulo final histórico em suas campanhas na fase de grupos.

Com um ponto na tabela após um empate acirrado por 1 a 1 com Portugal e uma derrota apertada por 1 a 0 para a Colômbia, os Leopards sabem que uma vitória é essencial para manter vivos seus sonhos de avançar para as oitavas de final.

Enquanto isso, o Uzbequistão, estreante no torneio — animado pelo gol histórico de Abbosbek Fayzullaev na estreia —, lutará para resgatar seu orgulho e buscar uma vitória histórica, a primeira de sua história na Copa do Mundo.

Quando será o jogo entre a RD Congo e o Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - K Atlanta Stadium

Jogos da RD do Congo na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Ingressos 17 de junho de 2026 Portugal x República Democrática do Congo NRG Stadium, Houston 1 a 1 24 de junho de 2026 Colômbia x República Democrática do Congo Estádio Akron, Zapopan 1 a 0 28 de junho de 2026 República Democrática do Congo x Uzbequistão Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos

Jogos do Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Ingressos 17 de junho de 2026 Uzbequistão x Colômbia Estádio Azteca, Cidade do México 1-3 24 de junho de 2025 Portugal x Uzbequistão NRG Stadium, Houston 5 a 0 28 de junho de 2026 República Democrática do Congo x Uzbequistão Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo entre República Democrática do Congo e Uzbequistão?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Essa fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para o jogo entre República Democrática do Congo e Uzbequistão?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data da partida.

Para a partida entre República Democrática do Congo e Uzbequistão em Atlanta, os preços básicos são atualmente o principal atrativo para os torcedores que desejam testemunhar um momento histórico. Como o Uzbequistão faz sua estreia no torneio e os Leopards retornam ao cenário mundial, espera-se que a demanda por este último confronto da fase de grupos no Mercedes-Benz Stadium seja significativa entre torcedores neutros e a comunidade internacional.

Atualmente, os ingressos oficiais mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 120 a US$ 200 nas arquibancadas superiores do estádio. No mercado secundário, os preços mínimos para este jogo específico têm sido observados a partir de cerca de US$ 450 a US$ 600.

A divisão por categoria é a seguinte:

Categoria 3 (Setor Superior): US$ 120 – US$ 450

Categoria 2 (Arquibancada intermediária): US$ 500 – US$ 950

Categoria 1 (Arquibancada inferior/Lateral): US$ 1.000 – US$ 2.200

Hospitalidade/VIP: US$ 3.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações de acordo com a demanda do mercado. Como Atlanta é um importante centro de viagens e essa partida representa um momento decisivo para as ambições de ambas as seleções na fase eliminatória, a demanda local e de visitantes é significativa. Garantir com antecedência os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a melhor opção para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a esse confronto no Mercedes-Benz Stadium.

Tudo o que você precisa saber sobre o Mercedes-Benz Stadium

O estádio da Geórgia, oficialmente designado como Atlanta Stadium (e conhecido comercialmente como Mercedes-Benz Stadium) para o torneio, é uma obra-prima da inovação arquitetônica e o primeiro estádio esportivo profissional da América do Norte a obter a certificação LEED Platinum.

Localizado no coração do centro de Atlanta, ele possui um teto retrátil único, composto por oito painéis triangulares translúcidos que se movem simultaneamente para criar o efeito visual de uma abertura e fechamento de obturador de câmera.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio operará com uma capacidade para o torneio de aproximadamente 75.000 lugares.



