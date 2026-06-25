Como comprar ingressos de última hora para o jogo entre Curaçao e Costa do Marfim: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Lincoln Financial Field e muito mais

Curaçao parte hoje para Filadélfia para um confronto decisivo e de alto risco contra a Costa do Marfim, no Lincoln Financial Field, com sua histórica estreia na Copa do Mundo em jogo.

Após uma derrota esmagadora por 7 a 1 para a Alemanha na estreia, a “Onda Azul” reacendeu suas esperanças com um empate heroico em 0 a 0 contra o Equador, impulsionado pelas 15 defesas do goleiro Eloy Room — um recorde do torneio.

Quando será o jogo entre Curaçao e Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - E Philadelphia Stadium

Jogos de Curaçao na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Resultado final / Ingressos 14 de junho de 2026 Alemanha x Curaçao Estádio NRG, Houston 7 a 1 20 de junho de 2026 Equador x Curaçao Estádio Arrowhead, Kansas City 0 a 0 25 de junho de 2026 Curaçao x Costa do Marfim Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos

Jogos da Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Resultado final / Ingressos 15 de junho de 2026 Costa do Marfim x Equador Lincoln Financial Field, Filadélfia 1 a 0 20 de junho de 2025 Alemanha x Costa do Marfim BMO Field, Toronto 2 a 1 25 de junho de 2026 Curaçao x Costa do Marfim Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos

Como comprar ingressos para Curaçao x Costa do Marfim?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Essa fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Curaçao x Costa do Marfim?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data da partida.

Para a partida entre Curaçao e Costa do Marfim na Filadélfia, os preços mais básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como ambas as seleções buscam garantir um resultado decisivo neste confronto do Grupo E, espera-se que a demanda seja alta para esta partida desta tarde no Lincoln Financial Field.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 120 a US$ 200 nas arquibancadas superiores do estádio para quem os adquiriu pelos canais oficiais. No mercado secundário, os preços básicos têm sido observados a partir de cerca de US$ 750.

A divisão por categorias é a seguinte:

Categoria 3 (Setor Superior): US$ 120 – US$ 450

Categoria 2 (Arquibancada intermediária): US$ 500 – US$ 900

Categoria 1 (Arquibancada inferior/lateral): US$ 1.250 – US$ 2.500

Hospitalidade/VIP: a partir de US$ 3.500

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações de acordo com a demanda do mercado. Como Filadélfia é um destino global de primeira linha e esta partida é um jogo-chave do Grupo E, espera-se que a demanda local e de visitantes seja alta. Garantir com antecedência os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a melhor estratégia para torcedores que se preocupam com o orçamento e desejam assistir a este confronto no Lincoln Financial Field.

Tudo o que você precisa saber sobre o Lincoln Financial Field

O estádio da Filadélfia, conhecido comercialmente como Lincoln Financial Field (e designado como Philadelphia Stadium para o torneio), é um marco arquitetônico e o principal destino esportivo do Vale do Delaware.

Localizado no Complexo Esportivo do Sul da Filadélfia, o estádio é famoso por seu design único, que evoca uma águia em voo, com coberturas em forma de asas acima das arquibancadas leste e oeste.

Ao contrário de estádios totalmente fechados, seus três cantos abertos proporcionam aos espectadores vistas deslumbrantes do horizonte da Filadélfia, ao mesmo tempo em que mantêm uma atmosfera intensa e concentrada em campo. O estádio está equipado com tecnologia avançada, incluindo telões de alta definição da Panasonic e um sistema de som de última geração que garante uma experiência visual de primeira qualidade em todos os assentos.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio funcionará com uma capacidade para o torneio de aproximadamente 69.000 lugares. Conhecido por suas arquibancadas íngremes, que colocam os torcedores notavelmente próximos da ação, o estádio é reconhecido como um dos ambientes mais animados dos Estados Unidos.

Para atender aos padrões internacionais, o local foi equipado com um gramado híbrido de alto desempenho, garantindo uma superfície de nível mundial para as seis partidas que está programado para sediar — incluindo um confronto histórico nas oitavas de final no Dia da Independência dos Estados Unidos.