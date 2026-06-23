Como comprar ingressos de última hora para o jogo entre Colômbia e República Dominicana: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio Akron e muito mais

A Seleção Colombiana viaja ao México para um confronto decisivo contra a República Democrática do Congo, em uma partida que promete ser fundamental para o Grupo K da Copa do Mundo de 2026.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Colômbia e República Democrática do Congo, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo Colômbia x República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - K Guadalajara Stadium

Jogos da Colômbia na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Ingressos 18 de junho de 2026 Uzbequistão x Colômbia Estádio Azteca, Cidade do México 1-3 24 de junho de 2026 Colômbia x República Democrática do Congo Estádio Akron, Zapopan Ingressos 28 de junho de 2026 Colômbia x Portugal Estádio Hard Rock, Miami Ingressos

Jogos da República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Ingressos 17 de junho de 2026 Portugal x República Democrática do Congo NRG Stadium, Houston 1 a 1 24 de junho de 2025 Colômbia x República Democrática do Congo Estádio Akron, Zapopan Ingressos 28 de junho de 2026 República Democrática do Congo x Uzbequistão Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo Colômbia x República Democrática do Congo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Colômbia x República Dominicana?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data da partida.

Para a partida entre Colômbia e República Dominicana em Guadalajara, os preços mais acessíveis são atualmente um grande atrativo para os torcedores que desejam vivenciar esse confronto intercontinental único. Como os gigantes sul-americanos enfrentam uma resistente seleção africana em um intrigante confronto do Grupo K, espera-se que a demanda seja alta para essa partida no meio do torneio.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 375 a US$ 450 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão por categorias é a seguinte:

Categoria 3 (Setor Superior): US$ 375 – US$ 800

Categoria 2 (Arquibancada intermediária): US$ 850 – US$ 1.250

Categoria 1 (Arquibancada inferior/Lateral): US$ 1.300 – US$ 2.800

Hospitalidade/VIP: US$ 697+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações de acordo com a demanda do mercado. Como Guadalajara é uma das cidades mais apaixonadas pelo futebol no país anfitrião, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir com antecedência os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a melhor estratégia para torcedores que se preocupam com o orçamento e desejam assistir a esse confronto decisivo no Estádio Akron.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Akron

O estádio de Zapopan, conhecido comercialmente como Estádio Akron (e designado como Estádio de Guadalajara para o torneio), é uma obra-prima da arquitetura mexicana contemporânea e a casa do histórico C.D. Guadalajara.

Localizado na região metropolitana de Guadalajara, o estádio é famoso por seu design em forma de vulcão, com um exterior verde inclinado que integra a estrutura à paisagem natural.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 48.000 lugares.