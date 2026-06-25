Colômbia e Portugal se enfrentam em Miami neste fim de semana em uma partida decisiva do Grupo K, que determinará quem conquistará a liderança antes da fase de 32.

Já classificados com seis pontos após duas vitórias consecutivas, os “Los Cafeteros” buscam manter seu histórico perfeito contra uma perigosa potência europeia.

Animada pela goleada de 5 a 0 sobre o Uzbequistão, partida em que Cristiano Ronaldo fez história ao marcar gols em sua sexta Copa do Mundo, Portugal precisa de apenas um ponto para avançar, mas buscará o título do grupo.

Quando será o jogo entre Colômbia e Portugal na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - K Miami Stadium

Jogos da Colômbia na Copa do Mundo de 2026

A Colômbia está de volta à festa do futebol mundial após ficar de fora da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Esta é a programação do Grupo K que a aguarda:

Data Jogo Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Uzbequistão x Colômbia Estádio Azteca (Cidade do México) 1-3 Terça-feira, 23 de junho Colômbia x República Democrática do Congo Estádio Akron (Zapopan) 1 a 0 Sábado, 27 de junho Colômbia x Portugal Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Ingressos

Jogos de Portugal na Copa do Mundo de 2026

Os torcedores de futebol estão ansiosos para ver Cristiano Ronaldo e o restante da Seleção das Quinas na América do Norte neste verão. Estes são os próximos jogos da seleção na Copa do Mundo:

Data Jogo Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Portugal x República Democrática do Congo NRG Stadium (Houston) 1 a 1 Terça-feira, 23 de junho Portugal x Uzbequistão Estádio NRG (Houston) 5 a 0 Sábado, 27 de junho Colômbia x Portugal Estádio Hard Rock (Miami Gardens) Ingressos

Como comprar ingressos para Colômbia x Portugal?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Colômbia x Portugal?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Hard Rock Stadium

O Hard Rock Stadium é um complexo multifuncional localizado em Miami Gardens, na Flórida. É a sede do time da NFL Miami Dolphins desde sua inauguração, em 1987, e do time de futebol americano universitário da NCAA, o Miami Hurricanes, desde 2008.

O local em Miami está acostumado a sediar eventos de destaque, tendo já recebido seis Super Bowls, duas World Series da MLB (quando o Florida Marlins jogava lá) e a WrestleMania XXVIII. O torneio de tênis Miami Open também é um evento anual, assim como o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami, que acontece dentro do recinto do estádio.

Tendo sediado a final da Copa América de 2024, o Hard Rock Stadium também está acostumado a receber grandes eventos de futebol. Uma torcida exuberante viu a Argentina, que contava com Lionel Messi, do Inter Miami, erguer o troféu há dois anos, após uma vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia na prorrogação.

O Hard Rock Stadium é um dos 16 estádios que sediarão partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na América do Norte. Apesar de ter uma das menores capacidades (65.000) entre os 11 estádios localizados nos EUA, o estádio de Miami sediará sete partidas no total, incluindo a disputa pelo terceiro lugar.