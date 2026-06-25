Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam em Houston neste fim de semana em uma partida decisiva do Grupo H, com ambas as seleções lutando para garantir uma vaga dramática nas oitavas de final.

Cabo Verde, estreante no torneio, soma dois pontos após empates inspiradores contra potências como Espanha e Uruguai, sabendo que um resultado positivo poderia selar oficialmente sua histórica classificação.

Enquanto isso, a Arábia Saudita, última colocada, entra em uma situação em que a vitória é imprescindível após uma dolorosa derrota por 4 a 0 para a Espanha, o que obriga os Falcões Verdes a darem tudo de si para manter viva a esperança de permanecer no torneio.

Quando será o jogo entre Cabo Verde e Arábia Saudita?

Data e horário Jogo Local Ingressos 26 de junho de 2026 Cabo Verde x Arábia Saudita Estádio NRG, Houston Ingressos

Jogos da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Ingressos 15 de junho de 2026 Arábia Saudita x Uruguai Hard Rock Stadium, Miami 1 a 1 21 de junho de 2026 Espanha x Arábia Saudita Estádio Mercedes-Benz, Atlanta 4 a 0 26 de junho de 2026 Cabo Verde x Arábia Saudita Estádio NRG, Houston Ingressos

Jogos de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Ingressos 15 de junho de 2026 Espanha x Cabo Verde Lincoln Financial Field, Filadélfia 0 a 0 21 de junho de 2026 Uruguai x Cabo Verde Philadelphia Stadium, Filadélfia 2 a 2 26 de junho de 2026 Cabo Verde x Arábia Saudita Estádio NRG, Houston Ingressos

Como posso conseguir ingressos para o jogo Cabo Verde x Arábia Saudita?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Cabo Verde x Arábia Saudita na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Vendas oficiais da FIFA: a FIFA continua a disponibilizar ingressos adicionais durante as fases finais de vendas, por ordem de chegada.

a FIFA continua a disponibilizar ingressos adicionais durante as fases finais de vendas, por ordem de chegada. Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio do mercado oficial de revenda da FIFA.

Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio do mercado oficial de revenda da FIFA. Plataformas secundárias de venda de ingressos: plataformas como a StubHub são outra alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com alta demanda.

plataformas como a StubHub são outra alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com alta demanda. Pacotes de hospitalidade: Pacotes premium oferecem assentos garantidos, salas VIP, serviços de alimentação e experiências exclusivas nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam totalmente digitais e gerenciados por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA para dispositivos móveis.

Quanto custam os ingressos para Cabo Verde x Arábia Saudita?

Os preços dos ingressos para as partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 variam de acordo com a categoria do assento, o local do jogo e a demanda.

Os ingressos para a fase de grupos custam oficialmente a partir de cerca de US$ 60 para as categorias mais baixas, embora os preços de revenda para jogos com alta demanda possam subir significativamente à medida que o dia da partida se aproxima.

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o NRG Stadium

A partida entre Cabo Verde e a Arábia Saudita será disputada no NRG Stadium, em Houston, Texas, um dos principais recintos esportivos selecionados para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

O estádio é a casa do time Houston Texans, da NFL, e já sediou inúmeros eventos esportivos e de entretenimento de grande porte, incluindo Super Bowls, partidas internacionais de futebol e shows em grande escala.

Espera-se que o NRG Stadium receba mais de 70.000 torcedores durante as partidas da Copa do Mundo, criando uma atmosfera vibrante para os torcedores visitantes da Arábia Saudita, de Cabo Verde e de todo o mundo.