A Copa do Mundo da FIFA 2026 está chegando, e um dos confrontos mais interessantes da fase de grupos será entre Áustria e Jordânia, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia, no dia 16 de junho.
Quando é o jogo Áustria x Jordânia?
|Data e hora
|Partida (hora local do início)
|Local
|Ingressos
|Terça-feira, 16 de junho
|Áustria x Jordânia (21h PT)
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|Ingressos
Jogos e ingressos da Áustria na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Jogo
|Local / Estádio
|Status
|16 de junho de 2026
|Áustria x Jordânia
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|Ingressos
|22 de junho de 2026
|Argentina x Áustria
|AT&T Stadium, Dallas
|Ingressos
|28 de junho de 2026
|Argélia x Áustria
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|Ingressos
Jordânia: Jogos e ingressos para a Copa do Mundo de 2026
|Data
|Jogo
|Local / Estádio
|Status
|16 de junho de 2026
|Áustria x Jordânia
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|Ingressos
|22 de junho de 2026
|Jordânia x Argélia
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|Ingressos
|28 de junho de 2026
|Jordânia x Argentina
|AT&T Stadium, Dallas
|Ingressos
Nota para os torcedores: ambas as seleções disputam o Grupo J ao lado da Argentina e da Argélia. A Jordânia jogará duas partidas consecutivas no Levi’s Stadium antes de seguir para Dallas para o último confronto da fase de grupos.
Como comprar ingressos para Áustria x Jordânia
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para Áustria x Jordânia?
Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 seguem uma estrutura dinâmica, com valores que variam de acordo com a categoria de assento, a demanda e a fase do torneio.
Para jogos da fase de grupos como Áustria x Jordânia, os ingressos mais baratos disponíveis geralmente custam entre US$ 60 e US$ 120 na venda oficial, enquanto os preços de revenda variam dependendo da demanda.
|Categoria
|Fase de grupos
|Oitavas de final - Quartas de final
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Tudo o que você precisa saber sobre o Levi’s Stadium
O Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia, é um dos recintos esportivos mais modernos dos Estados Unidos e sediará várias partidas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026.
O estádio é a casa do time San Francisco 49ers, da NFL, e é amplamente conhecido por seu design de ponta, infraestrutura de alta tecnologia e recursos de sustentabilidade.
Para a Copa do Mundo, o Levi’s Stadium receberá mais de 68.000 torcedores, criando uma atmosfera vibrante no coração do Vale do Silício.
A localização do estádio também o torna um dos locais da Copa do Mundo mais acessíveis para os torcedores que viajam de São Francisco, San Jose e arredores.