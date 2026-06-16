A Copa do Mundo da FIFA 2026 está chegando, e um dos confrontos mais interessantes da fase de grupos será entre Áustria e Jordânia, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia, no dia 16 de junho.

Quando é o jogo Áustria x Jordânia?

Data e hora Partida (hora local do início) Local Ingressos Terça-feira, 16 de junho Áustria x Jordânia (21h PT) Levi’s Stadium, Santa Clara Ingressos

Jogos e ingressos da Áustria na Copa do Mundo de 2026

Data Jogo Local / Estádio Status 16 de junho de 2026 Áustria x Jordânia Levi’s Stadium, Santa Clara Ingressos 22 de junho de 2026 Argentina x Áustria AT&T Stadium, Dallas Ingressos 28 de junho de 2026 Argélia x Áustria Arrowhead Stadium, Kansas City Ingressos

Jordânia: Jogos e ingressos para a Copa do Mundo de 2026

Data Jogo Local / Estádio Status 16 de junho de 2026 Áustria x Jordânia Levi’s Stadium, Santa Clara Ingressos 22 de junho de 2026 Jordânia x Argélia Levi’s Stadium, Santa Clara Ingressos 28 de junho de 2026 Jordânia x Argentina AT&T Stadium, Dallas Ingressos

Nota para os torcedores: ambas as seleções disputam o Grupo J ao lado da Argentina e da Argélia. A Jordânia jogará duas partidas consecutivas no Levi’s Stadium antes de seguir para Dallas para o último confronto da fase de grupos.

Como comprar ingressos para Áustria x Jordânia

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA. Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio. Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Áustria x Jordânia?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 seguem uma estrutura dinâmica, com valores que variam de acordo com a categoria de assento, a demanda e a fase do torneio.

Para jogos da fase de grupos como Áustria x Jordânia, os ingressos mais baratos disponíveis geralmente custam entre US$ 60 e US$ 120 na venda oficial, enquanto os preços de revenda variam dependendo da demanda.

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Levi’s Stadium

O Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia, é um dos recintos esportivos mais modernos dos Estados Unidos e sediará várias partidas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

O estádio é a casa do time San Francisco 49ers, da NFL, e é amplamente conhecido por seu design de ponta, infraestrutura de alta tecnologia e recursos de sustentabilidade.

Para a Copa do Mundo, o Levi’s Stadium receberá mais de 68.000 torcedores, criando uma atmosfera vibrante no coração do Vale do Silício.

A localização do estádio também o torna um dos locais da Copa do Mundo mais acessíveis para os torcedores que viajam de São Francisco, San Jose e arredores.