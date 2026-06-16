Como comprar ingressos de última hora para o jogo Argentina x Argélia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o GEHA Field at Arrowhead e muito mais

A Argentina, atual campeã mundial, enfrenta a Argélia no GEHA Field, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, no dia 16 de junho, dando continuidade à sua busca pela glória mundial na Copa do Mundo de 2026.

Neste confronto da fase de grupos, a Argentina busca consolidar seu status de favorita do torneio e defender o título, enquanto a Argélia pretende aproveitar o espírito dos Guerreiros do Deserto para garantir um resultado histórico contra a seleção melhor classificada do mundo.

Quando será o jogo entre Argentina e Argélia?

Data Partida (horário local do início) Local Ingressos 16 de junho de 2026 Argentina x Argélia (20h CDT) GEHA Field no Arrowhead Stadium, Kansas Ingressos

Jogos da Argentina na Copa do Mundo

Data Jogo Local Ingressos Junho de 2026 Argentina x Jordânia Levi's Stadium, Santa Clara Ingressos 16 de junho de 2026 Argentina x Argélia GEHA Field at Arrowhead Ingressos 21 de junho de 2026 Argentina x Áustria AT&T Stadium, Arlington Ingressos

Jogos da Argélia na Copa do Mundo

Data Calendário Local Ingressos Junho de 2026 Jordânia x Argélia Levi's Stadium, Santa Clara Ingressos 16 de junho de 2026 Argentina x Argélia GEHA Field at Arrowhead Ingressos Junho de 2026 Argélia x Áustria GEHA Field em Arrowhead Ingressos

Como comprar ingressos para Argentina x Argélia

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA. Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio. Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Argentina x Argélia na Copa do Mundo?

A FIFA adotou uma política de preços dinâmicos e variáveis para o torneio de 2026. Embora os preços originais de face-value para as partidas da fase de grupos fossem para começar em US$ 60, a realidade no mercado aberto em maio de 2026 é bem diferente.

Atualmente, os ingressos mais baratos disponíveis no mercado secundário para Argentina x Argélia estão oscilando entre US$ 970 e US$ 1.250. Os preços para assentos premium na parte inferior do estádio (Categoria 1) podem ultrapassar US$ 1.700 por ingresso.

Categoria Faixa de preço atual no mercado (estimativa) Notas Categoria 1 $1.650 - $3.400 Melhores vistas laterais, setores inferiores/médios Categoria 2 $1.400 - $1.600 Cantos e arquibancada média-alta Categoria 3 $970 - $1.300 Anfiteatro superior e atrás dos gols Categoria 4 Esgotado / Limitado Reservado principalmente para residentes do país anfitrião

O que esperar de Argentina x Argélia?

A Argentina entra em campo como referência de excelência, provavelmente apresentando a despedida de algumas figuras lendárias.

A Argélia, por sua vez, traz um talento técnico e uma enorme torcida própria. A equipe é conhecida por jogar melhor contra adversários de peso, e a atmosfera em Kansas City provavelmente ficará dividida entre o azul-celeste e o branco da Albiceleste e o verde vibrante das Raposas do Fennec.

Kansas City é amplamente considerada a Capital do Futebol dos Estados Unidos. O Arrowhead Stadium está sendo especialmente reformado para este torneio a fim de ampliar o campo, mas mantém as arquibancadas íngremes que colocam a torcida bem no centro da ação.

Se você for ao jogo, chegue cedo. Kansas City é mundialmente famosa por sua cultura de festas antes dos jogos, e as zonas de torcedores da Copa do Mundo no Truman Sports Complex devem ser algumas das melhores do país.