Argélia e Áustria se enfrentam neste sábado em uma partida decisiva do Grupo J, em que está em jogo uma vaga garantida nas oitavas de final.

Empatadas com três pontos cada, após ambas terem se recuperado com vitórias decisivas sobre a Jordânia, as duas seleções têm o destino nas próprias mãos nesta clássica situação em que “quem vencer, passa”.

Espere uma batalha acirrada de nervos, já que o ataque dinâmico das Raposas do Fennec testará o sistema austríaco, disciplinado e de alta pressão, em busca de uma vaga cobiçada na próxima fase.

Quando será o jogo Argélia x Áustria?

Data e horário Jogo Local Ingressos 27 de junho de 2026 - 19h Argélia x Áustria GEHA Field no Arrowhead Stadium, Kansas City Ingressos

Jogos da Argélia na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local e cidade Resultado final / Ingressos 16 de junho de 2026 Argentina x Argélia Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, EUA 3 a 0 22 de junho de 2026 Jordânia x Argélia Levi's Stadium, Santa Clara (Área da Baía de São Francisco), EUA 1 a 2 27 de junho de 2026 Argélia x Áustria Estádio Arrowhead, Kansas City, MO, EUA Ingressos

Jogos da Áustria na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local e cidade Resultado final / Ingressos 16 de junho de 2026 Áustria x Jordânia Levi’s Stadium, Santa Clara (São Francisco), EUA 3 a 1 22 de junho de 2026 Argentina x Áustria Estádio AT&T, Arlington (Dallas), EUA 2 a 0 27 de junho de 2026 Argélia x Áustria Estádio Arrowhead, Kansas City, MO, EUA Ingressos

Como posso conseguir ingressos para o jogo Argélia x Áustria?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Argélia x Áustria na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua disponibilizando ingressos durante as diferentes fases de venda, seguindo o princípio de “primeiro a chegar, primeiro a ser atendido”.

A FIFA continua disponibilizando ingressos durante as diferentes fases de venda, seguindo o princípio de “primeiro a chegar, primeiro a ser atendido”. Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de torcedores que não poderão mais comparecer aos jogos.

Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de torcedores que não poderão mais comparecer aos jogos. Plataformas de revenda de ingressos: Plataformas como a StubHub são uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com alta demanda.

Plataformas como a StubHub são uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com alta demanda. Pacotes de hospitalidade: as experiências premium incluem assentos VIP, lounges privados, serviço de bufê exclusivo e acesso prioritário ao estádio.

Espera-se que todos os ingressos da Copa do Mundo sejam entregues digitalmente por meio do sistema de ingressos móvel da FIFA. Os torcedores devem garantir que os dados da conta estejam corretos em todas as plataformas para simplificar as transferências e o acesso.

Quanto custam os ingressos para o jogo Argélia x Áustria?

Os preços dos ingressos para as partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 variam de acordo com a localização do estádio, a categoria do assento e a demanda pela partida.

Espera-se que os ingressos básicos para a fase de grupos custem a partir de cerca de US$ 60 nas categorias mais baixas da FIFA, enquanto os assentos premium na parte inferior do estádio e os assentos de hospitalidade podem ultrapassar US$ 1.000 para jogos de destaque.

Para o jogo Argélia x Áustria, as ofertas atuais no mercado de revenda devem começar em aproximadamente US$ 180 a US$ 350 para assentos na parte superior do estádio, com os preços subindo significativamente à medida que o dia da partida se aproxima.

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o GEHA Field no Arrowhead Stadium

A partida entre Argélia e Áustria será disputada no GEHA Field no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Missouri, um dos estádios mais barulhentos e icônicos da América do Norte.

Sede do time Kansas City Chiefs, da NFL, o estádio conquistou reputação mundial por sua atmosfera eletrizante e pelo grande público que atrai. Espera-se que o local se torne um dos destaques da Copa do Mundo da FIFA de 2026.

O Arrowhead Stadium tem capacidade para mais de 70.000 espectadores e está programado para sediar várias partidas importantes da Copa do Mundo durante o torneio.

Os torcedores que comparecerem ao jogo Argélia x Áustria podem esperar: