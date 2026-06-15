A Bélgica enfrenta o Egito no Lumen Field, em Seattle, no dia 15 de junho de 2026, dando continuidade à busca pela glória mundial na Copa do Mundo de 2026.

Como comprar ingressos para Bélgica x Egito na Copa do Mundo?

Ingressos 26 de junho de 2026Egito x IrãLumen Field, Seattle

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA. Mercado Oficial de Revenda da FIFA: a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio. Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos de alta demanda, nos quais as cotas oficiais já se esgotaram. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para o jogo Bélgica x Egito na Copa do Mundo?

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

O que esperar de Bélgica x Egito?

Este confronto promete ser um dos destaques da semana de abertura. A flexibilidade tática da Bélgica enfrentará um duro teste contra a defesa disciplinada e as rápidas transições do Egito.

Como Seattle é um importante centro de viagens, espere um grande afluxo de torcedores internacionais, trazendo uma energia festiva e global ao Lumen Field.

Para os ingressos mais baratos, procure os assentos da Categoria 4 nas arquibancadas superiores do Lumen Field. O projeto do estádio garante excelente visibilidade mesmo dos pontos mais altos, tornando-o um dos melhores locais para torcedores que querem economizar.